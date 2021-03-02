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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Компании

«Сибагро» планирует купить свиноводческий комплекс в Белгородской области

Сумма сделки может достигнуть 9,5 млрд рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

«Сибагро» благодаря сделке может увеличить производство свинины до 300 тысяч тонн
Pixabay
«Сибагро» благодаря сделке может увеличить производство свинины до 300 тысяч тонн
Pixabay

Холдинг «Сибагро» планирует купить 100% белгородского агрохолдинга «Промагро» и подал соответствующее ходатайство в ФАС. Сумма сделки оценивается в 8,5-9,5 млрд руб., она должна позволить покупателю увеличить производство свинины с 237 тыс. т до 300 тыс. т в год и войти в пятерку крупнейших компаний на рынке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Стороны пока не комментируют сделку.

Согласно данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2020-м году «Сибагро» незначительно — на 4,5 тыс. т до 237,5 тыс. т  в живом весе — сократила производство свинины, и опустилась с пятого на седьмое место. Также компания занимается птицеводством, мясопереработкой и производством яиц. Кроме того, «Сибагро» расширяет бизнес: к 2023 году она планирует построить завод по глубокой переработке зерна мощность 250 тыс. т пшеницы в год на территории агропромышленного парка «Сибирь» в Красноярском крае. По словам председателя правления «Сибагро» Андрея Тютюшева, завод будет выпускать глютен, лизин, кормовые дрожжи и биоразлагаемый пластик.

В структуру АПК «Промагро» входят три свиноводческих комплекса общей мощностью 64,5 тыс. т в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью до 113 тыс. т продукции в год и комбикормовый завод на 200 тыс. т в год. Выручка «АПК "Промагро"» в 2019 году составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 116,9 млн руб. Земельный банк — 42 тыс. га.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Коммерсанту», что причиной продажи «Промагро» может быть перепроизводство свинины в Белгородской области, а также опасения из-за распространения африканской чумы свиней. Еще одной причиной может быть уход в прошлом году с поста губернатора Евгения Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года, что могло привести к смене политики в отношении местного АПК. Если стороны договорятся о цене, сделка позволит «Сибагро» не только увеличить долю рынка, но и заметно расширить географическое присутствие в стране, считает Давлеев.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин прокомментировал «Коммерсанту», что сейчас не такой удачный момент для продажи актива, как полтора-два года назад из-за роста себестоимости и снижения рентабельности в отрасли. Он также напомнил, что на 20 крупнейших производителей свинины в России приходится около 70% рынка и потенциал для консолидации отрасли сохраняется.

«Промагро» - не первый свиноводческий комплекс, который приобретает «Сибагро». В 2019 году была заключена сделка по покупке у группы «КоПитания» двух свиноводческих комплексов в Новосибирской и Кемеровской областях с совокупным поголовьем свыше 500 тыс. свиней.  В 2020-м «Коммерсантъ» сообщал о возможном приобретении производителя мясной продукции — холдинга «Ариант» в Челябинской области.

Глава НСС Юрий Ковалев рассказал «Агроинвестору», что «Сибагро» - одна из крупнейших компаний в отрасли, которая входит в топ-10 и благодаря покупке «Промагро» войдет в топ-5. «Однако все ее активы находятся за Уралом. Компания провела ребрендинг, чтобы выйти на европейский рынок для того, чтобы чувствовать рынок всей страны, масштабировать бизнес и расти. К тому же у нее уже есть серьезный опыт по поглощению других компаний», — отметил он. По словам Ковалева, перед «Промагро» стоял выбор — расти дальше органически или консолидироваться, и группа выбрала  второй вариант. Он также считает, что в ближайшее время в отрасли будут происходить аналогичные сделки, потому что сейчас конкуренция усиливается, а маржинальность снижается.

В структуру АПК «Промагро» входят три свиноводческих комплекса общей мощностью 64,5 тыс. т в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью до 113 тыс. т продукции в год и комбикормовый завод на 200 тыс. т в год. Выручка «АПК "Промагро"» в 2019 году составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 116,9 млн руб. Земельный банк — 42 тыс. га.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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