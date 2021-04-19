«Прогресс Агро» планирует выйти на азиатский рынок

Сейчас компания проводит аудиты и готовит недостающие документы

Мясокомбинат «Южный» (входит в агрохолдинг «Прогресс Агро», ранее носил название «Кубань», основан Олегом Дерипаской) планирует начать экспорт мясной продукции. Об этом рассказал директор предприятия Николай Шамухин на конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry. «Прежде всего, на внешние рынки, в частности, в страны Юго-Восточной Азии, можно продавать продукцию, которая в России пользуется не особой популярностью: свиные ножки, ушки, хвостики», — уточнил он. Сейчас компания проводит аудиты, готовит недостающие документы и, вероятно, скоро выйдет на азиатский рынок.



По словам Шамухина, предыдущий год для компании был сложным, в первую очередь, из-за пандемии и увеличения себестоимости продукции. «Была и до сих пор остается актуальной проблема роста цен на сырье, при этом отпускные цены на готовую продукцию, в частности, полуфабрикаты, для наших клиентов мы не поднимаем», — подчеркнул он. Чтобы максимально снизить рост издержек, предприятие работает по системе бережливого производства.



В 2020-м на юге России, где мясокомбинат продает свою продукцию в основном через крупные федеральные сети и поставляет в сегмент HoReCa на побережье, упал спрос на полуфабрикаты и продукцию для барбекю, отметил Шамухин. «В прошлом году люди с опаской ехали на юг, сезон начался позже обычного, и это сильно сказалось на наших продажах. В итоге нам пришлось менять стратегию и переходить в другой сегмент и формат производства», — рассказал руководитель «Южного». В том числе в период пандемии предприятие пыталось развивать формат онлайн-продаж, однако популярности он не набрал, возможно, в силу того что на Юге потребители пока только присматриваются к нему. Поставлять продукцию в другие регионы компания пока не собирается, хотя предпосылки для этого есть, добавил Шамухин.



Также в планы «Южного» входит развитие производства колбасных изделий. С этого года мясокомбинат расширил объемы и ассортимент выпуска данной продукции. Сейчас производство колбасных изделия является наиболее перспективным, считает Шамухин. С тем же мясом из-за сроков реализации не всегда возможно выйти на сетевые рынки сбыта, тогда как колбасная продукция имеет более длительные сроки реализации, и ритейлеры берут ее охотнее. «Конечно, конкуренция в сегменте колбасных изделий очень жесткая, и нам будет сложно конкурировать с федеральными игроками. Однако мы надеемся завоевать своего покупателя, который ценит натуральность и качество продукции», — отметил руководитель предприятия.



Мясокомбинат «Южный» входит в группу компаний «Прогресс Агро», основные направления деятельности которой — растениеводство, животноводство, переработка и хранение зерна, производство сахара, молока и мяса. В структуру холдинга входит восемь ферм по производству товарного молока, мясоперерабатывающий комплекс, две свиноводческие мегафермы, зерновые элеваторы, научно-селекционный центр по кукурузе, завод по производству и обработке семян, сахарный завод и конный завод. Земельный банк компании составляет 112 тыс. га.

