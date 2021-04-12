Минсельхоз: к 2025 году производство мяса увеличится до 16,5 млн тонн

На 1 рубль субсидий производится животноводческой продукции на 44 рубля Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, при сохранении нынешних темпов развития отраслей, к 2025 году валовое производство молока в России может достичь 33,8 млн т, мяса — 16,5 млн т. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry рассказал заместитель директора департамента животноводства и племенного дела агроведомства Геннадий Шичкин. Он отметил, что в 2020 году мясная и молочная отрасли показали высокую эффективность, однако успехи нынешнего года, особенно по мясу птицы, под вопросом.



В текущем году ситуация отличается от 2020-го, сказал Шичкин. Уже за первые два месяца года видно, что птицеводство в первые полгода даст отрицательный тренд, при этом «свиноводство работает с плюсом». «По прогнозу, в 2021 году мы планируем увеличить производство свинины на 4,2%, мясо птицы останется на уровне предыдущего года, производство молока вырастет на 600-700 тыс. т по сравнению с прошлым годом», — прогнозирует эксперт. Аналогичные данные по приросту в свиноводстве приводил на конференции гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Он отмечал, что в 2021 году отечественное производство свинины увеличится на 150-170 тыс. т (3-5%) в убойном весе. При этом в ближайшей перспективе вероятности снижения производства нет, и даже наоборот, есть риск перепроизводства.



В ходе конференции Шичкин также рассказал о развитии животноводства в прошлом году и обратил внимание на роль в этом государства. «В последние годы приняты беспрецедентные меры государственной поддержки животноводства, только в прошлом году на эти цели было выделено 64 млрд руб., — напомнил Шичкин. — В 2020 году животноводческой продукции было произведено более, чем на 2,8 трлн руб., что составляет 46% от общего объема выпускаемой продукции сельского хозяйства. При этом отрасль животноводства показывает высокую эффективность: на 1 руб. субсидий произведено животноводческой продукции на 44 руб.». Чиновник отметил, что в прошлом году было произведено 15,6 млн т скота и птицы на убой, что на 472 тыс. т больше, чем в 2019-м. По его словам, сегодня Россия занимает пятое место по производству мяса в мире, также активно развивается молочная отрасль. «В прошлом году было произведено 32,2 млн т, что на 855 тыс. т больше, чем в 2019-м. Это самый высокий показатель за всю историю России», — привел данные Шичкин.



«Сегодня перед нами стоит задача проведения качественной модернизации племенного животноводства, включая создание государственной информационной системы, которая позволит использовать современные методики оценки племенной ценности животных. Также важным шагом станет реализация комплекса научных технических проектов, — рассказал представитель Минсельхоза. — Уже сегодня реализуется программа по созданию отечественного конкурентного кросса мясных кур, три программы по молочному и мясному скотоводству, по мелкому рогатому скоту программа пока находится в стадии разработки».



Директор «Центра агроаналитики» Минсельхоза Дмитрий Авельцов в ходе Russian Meat & Feed Industry рассказал, что в целом объем мирового рынка мяса достиг 337,3 млн т. Доля нашей страны в глобальном производстве мяса составляет 3,3%, отметил Авельцов. Россия входит в топ-10 мировых экспортеров и в топ-5 стран-производителей птицы. Самым популярным мясом в мире является мясо птицы — оно занимает 41% рынка (137 млн т, 100 млн т из которых приходится на мясо бройлеров). Следом идет свинина — 31% рынка (105 млн т), и мясо КРС — 21% (72 млн т). Лидируют на мясных мировых рынках США, Китай, Бразилия и ЕС. Авельцов также рассказал, что Россия в 2020 году вышла в нулевой паритет — объем потребления и производства мяса в стране сравнялся. При этом начал активно расти экспорт, в прошлом году он составил 0,6 млн т. При этом активно расширяется география экспортных поставок, отметил Шичкин. Так, в прошлом году Россия получила право доступа с продукцией животноводства в 20 стран. В целом российское мясо и мясная продукция поставляется в 62 страны, молочная продукция — в 43 страны.

