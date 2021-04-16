Растительные аналоги мяса могут подешеветь на треть

За 30 лет потребления мяса в мире вырастет минимум на 40% Pixabay

Цена на растительные альтернативы мяса в ближайшие два года может снизиться на треть. Об этом акционер ГК «Эфко», основатель проекта «Еда будущего» Сергей Иванов рассказал на конференции в ходе выставки «Продэкспо», сообщила компания. Зарубежные производители изначально формировали рынок растительных аналогов мяса как сверхпремиальный, где стоимость альтернативной продукции в 4-10 выше цены обычного мяса. Такой подход препятствует развитию рынка и сужает целевую аудиторию, отметил он.



Растительная альтернатива не должна быть такой дорогой, уверен Иванов. По его словам, сейчас растительные котлеты «Эфко» стоят также, как и говядина, поскольку производятся из импортного изолята и концентрата. «Сейчас мы строим завод полного цикла — от переработки бобов сои до выпуска готовой продукции. Использование собственного сырья позволит нам уже через два года снизить цену на 20-30%. С ростом объемов производства себестоимость также будет постепенно снижаться», — отметил он (цитата по сообщению «Эфко»). По оценке Иванова, в будущем от 10% до 25% продуктов животного происхождения заменят растительные альтернативы.



К 2050 году в России доля заменителей мяса может составлять от 12% до 24% от потребляемого белка по базовому и вегетарианскому сценариям. Такой прогноз в ходе конференции «Агроинвестора» Meat & Feed Industry представил вице-президент по математическому моделированию и искусственному интеллекту УК «Дамате» Ефим Боеру. Сейчас 2% россиян называют себя вегетарианцами, при этом 54% граждан готовы включить в свой рацион растительные заменители мяса, отметил он. Как базовый, так и вегетарианский сценарии динамики потребления мяса в России предполагают, что на его объем будут влиять ВВП на душу населения, цены на мясо, урбанизация, рост числа вегетарианцев и мусульман. При этом рыба и морепродукты не заменят мясо, уточнил Боеру.



Согласно базовому сценарию, к 2050 году среднее потребление мяса увеличится до 82,5 кг на человека в год. «Тарелка» будет выглядеть следующим образом: птица — 44%, свинина — 27%, говядина — 12%, заменители мяса — 12%, баранина и прочие виды мяса — 5%. По вегетарианскому сценарию, 40% в потреблении будет приходиться на птицу, 24% — на заменители мяса, 22% — на свинину, 10% — на говядину и 4% — на баранину и другие виды мяса. Среднее потребление мяса будет составлять 72,4 кг на человека в год. При этом второй сценарий предполагает, что в ближайшие 30 лет молодежь будет массово переходить на вегетарианство.



Производство мяса в России в 2050 году будет находиться в диапазоне 12,2-13,6 млн т в убойном весе, потребление — 10,3-11,7 млн т, прогнозирует Боеру. По базовому сценарию, потребление свинины к 2050 году сократится на 1,2% относительно 2019 года, хотя ее производство вырастет на 15,6%. Потребление птицы увеличится на 22% при росте объема выпуска на 40,6%. Потребление говядины уменьшится на 17,8%, несмотря на то что ее производство увеличится на 20,2%, следует из прогноза.



Вегетарианский сценарий предполагает, что к 2050 году потребление свинины и говядины упадет на 18,7% и 29,3% соответственно, по птице будет прирост на уровне 11,7%. При этом производство всех этих видов мяса все равно увеличится: по свинине может быть прирост на 2,2%, по птице — на 25,5%, по говядине — на 12,4% относительно 2019 года. По вегетарианскому сценарию, производство будет следовать за потреблением, снизится как импорт, так и экспорт мяса, поскольку в других странах мира люди также будут отказываться от мяса. В целом к 2050 году потребления мяса в мире вырастет минимум на 40% до 460-480 млн т, что может способствовать увеличению экспорта российской продукции на фоне насыщения внутреннего рынка, отметил Ефим Боеру.

