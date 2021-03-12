Danone будет выпускать продукцию под брендом Alpro в России

Это первый подобный проект в России Alpro

Danone запустила в городе Лабинск (Краснодарский край) производство растительных напитков, инвестиции в проект составили 1 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации региона. На данный момент завод уже выпускает овсяное, миндальное и кокосовое «молоко» под известным во всем мире брендом Alpro. Производством данных напитков ранее занимались только в Бельгии, Франции и Великобритании.



«Изготовление продуктов на основе растительного сырья — новое направление в структуре нашего бизнеса, которое мы активно развиваем и в России. Мы хотим, чтобы люди лучше питались и были более здоровыми. Уверен, что локализация такого известного бренда будет этому способствовать, — отметил гендиректор группы компаний «Данон» в России Чарли Каппетти (цитата по сообщению на сайте администрации Краснодарского края). — Запуск проекта имеет стратегическое значение для развития бизнеса компании. Мы высоко ценим поддержку, которую нам оказывают власти Краснодарского края в ходе реализации данной инициативы».



По словам вице-губернатора региона Александра Руппеля, сейчас на Кубани работают свыше 300 компаний с участием иностранного капитала. «Мы уделяем особое внимание развитию двусторонних связей с иностранными партнерами и стремимся выстраивать долгосрочные и стабильные отношения в инвестиционной сфере. По объему освоенных инвестиций край уже много лет подряд входит в топ-10 регионов России, а, согласно ежегодному опросу иностранных компаний, является самым перспективным регионом для ведения бизнеса», — отметил Руппель.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов рассказал «Агроинвестору», что потенциал рынка растительных напитков высок. «Темпы роста в России в последние годы двузначные. Однако база невысока — чуть более 10 млрд руб. Для сравнения, рынок молочных продуктов в целом составляет более 1,5 трлн руб. Сейчас в сфере растительных напитков работают несколько компаний, как российских, так и зарубежных. При этом достаточно большое количество игроком внимательно смотрят на этот рынок, и я думаю, что в ближайшие несколько лет конкуренция там будет очень серьезно усиливаться», — считает Белов.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов утверждает, что растительное молоко — наиболее популярный продукт среди всех растительных альтернатив продуктов животного происхождения. «Например, в США в 2019 году доля растительного молока составила 14% от всего молочного рынка. Для сравнения: доля растительных альтернатив мяса в тот же год — только 1%, — прокомментировал Иванов «Агроинвестору». — В России Alpro стал одним из первых брендов растительного молока в то время, когда еще почти не было локальных производителей. Однако из-за большой разницы в цене с коровьим молоком и небольшой представленностью в крупнейших сетях, продукция компании заняла узкую нишу».



Иванов отметил, что популярность этой категории продукции значительно увеличилась после выхода на рынок бренда Nemoloko от «Садов Придонья». «Так, с мая 2018-го по апрель 2019 года продажи растительного молока увеличились на 561% в натуральном выражении, а овсяного — на 2531%. При этом доля растительного молока на российском рынке все еще намного меньше по сравнению с США и некоторыми европейскими странами. Запуск производства Alpro в России, судя по всему, поспособствует снижению цены на продукцию компании, а следовательно — увеличит спрос», — полагает Иванов.



Danone - французский производитель молочных продуктов и других продуктов питания, основанный в 1919 году. Владеет более чем 190 производственными центрами по всему миру. Danone входит в тройку лидеров пищевого сектора. Компания производит продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и др.

