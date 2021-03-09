Объем разрешенного ввоза молочной сыворотки может снизиться до 2 тысяч тонн

В России нужно локализовывать производство компонентов для детского питания evromol.com

Минсельхоз планирует сократить разрешенный объем ввоза сухой молочной сыворотки с уровнем деминерализации 90% (СДС-90) из стран, находящихся под продовольственным эмбарго. Так, в 2020 году импорт сыворотки, предназначенной для производства детских сухих молочных смесей, не мог превышать 3 тыс. т, а в 2021-м, если инициатива ведомства будет одобрена, объем ввоза составит 2 тыс. т. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.



Разрешение на ввоз сухой молочной сыворотки с высокой степенью деминерализации из санкционных стран было введено в связи с началом пандемии в 2020 году как мера по минимизации возможных негативных последствий и рисков возникновения дефицита сырья для производства детского питания на территории России. Как прокомментировал «Агроинвестору» представитель Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), эта мера была реализована в самом начале локдауна, когда никто не мог предугадать динамику развития пандемии и необходимые масштабы соответствующих мероприятий по сдерживанию ее распространения.



«Тем не менее, решение о разрешении на ввоз деминерализованной сыворотки пролонгируется, что, по мнению «Союзмолока», является здравым решением. Потребность предприятий сегодня не удовлетворена в полном объеме с нужной ритмичностью и стабильным качеством, и для снижения риска дефицита сырья для такой чувствительной категории как заменителей грудного молока и детское питание важно сохранить поставки из-за рубежа», — говорит представитель союза.



Сегодня перед Минсельхозом стоят две противоположные задачи: с одной стороны, стратегически важно локализовать в России производство заменителей грудного молока (ЗГМ) и компонентов для них, и ряд соответствующих мер поддержки уже приняты. Однако в текущем моменте нужно обеспечить работу действующих производителей ЗГМ, которые реально нуждаются в поставках деминерализованной сыворотки из санкционных стран, рассказал «Агроинвестору» управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев.



«На мой взгляд, снижение объемов ввоза — это относительно техническое решение, потому что и заявленных объемов рынку должно быть достаточно. Другой вопрос — это механизмы, которые будут обеспечивать поставку сыворотки из Европы. Например, временное окно для поставок в прошлом году, насколько я помню, было достаточно коротким, несмотря на большие разрешенные объемы ввоза», — прокомментировал эксперт.



При этом перспективы наращивания производства сыворотки в России есть, и они достаточно хорошие, однако есть и сложности. Во-первых, это ограниченность спроса на нее, продолжает Груздев. Так, сейчас в России только один потребитель сыворотки — «Инфаприм», объемы потребностей которого примерно равняются разрешенному импорту в 2 тыс. т. Но также нужно учитывать производства Danone и Nestle, которые пока не нуждаются в демирализованной сыворотке, потому что на их заводы сразу поступают более сложные смеси компонентов, чем СДС-90, но в будущем компании могут повысить уровень локализации, добавляет Груздев. Кроме того, через пару лет в продукте будет крайне заинтересована британская UGG, которая планирует строительство в России завода по производству ЗГМ.



Во-вторых, с точки зрения конкуренции за эти объемы, уже сейчас есть несколько проектов, которые предполагают выпуск СДС-90. Так, по словам Груздева, «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева активно работал с «Инфапримом» над созданием такого продукта и сегодня вполне может его производить. Кроме того, большие объемы сыворотки в Россию поставлял и белорусский «Савушкин продукт», а «ЭкоНива» анонсировала ее производство на своем Новосибирском заводе, и есть еще целый ряд заявленных проектов. «Нужен ли в России еще один производитель СДС-90? Если уровень конкуренции и объемы потребления позволят, то одна-две компании могли бы выйти на рынок. Тут я проблемы не вижу, но это вопрос синхронизации инициатив во времени <...>. Безусловно, производство компонентов нужно локализовывать в России и со стратегической точки зрения, так как ЗГМ — это во всем мире продукт уровня национальной безопасности, и со стороны просто увеличения глубины переработки молока и создания в стране продуктов с высокой добавленной стоимостью», — считает Груздев.





По данным «Союзмолока», основным поставщиком СДС-90 является Республика Беларусь, доля которой в общем объеме импорта деминерализованной сыворотки в последние годы составляет 80-89%. Введенный допустимый объем импорта из ряда стран дальнего зарубежья был относительно небольшим: 3 тыс. т при годовых объема импорта 35 тыс. т в 2018 году и 51 тыс. т в 2019-м. В 2020-м импорт в рамках введенных разрешений не осуществлялся, ключевым поставщиком по-прежнему оставалась Белоруссия — 89%, остальной объем поставок обеспечили Аргентина и Уругвай — совокупно 10%, а также Швейцария — 1%.







Кроме того, Минсельхоз хочет ввести обязательное подтверждение целевого использования ввозимой сыворотки, что позволит направить весь объем импорта на производство детского питания. «Производство этого компонента в настоящее время ограничено и не позволяет обеспечить отечественные предприятия в необходимом объеме. При этом ввозимая сыворотка может также использоваться при производстве иных продуктов, в которых есть белковая составляющая», — говорится в проекте приказа агроведомства, также опубликованном на портале.



В случае, если инициатива Минсельхоза будет одобрена, производители детского питания должны будут до 1 июня 2021 года подать в агроведомство соответствующее заявление и пакет документов. При этом до 1 ноября 2021 года заявитель имеет право однократно представить в министерство заявление об изменении объемов ввозимого продукта. Однако Минсельхоз может отказать производителю в подтверждении целевого назначения, если пакет документов собран не полностью, или заявитель указал недостоверные сведения, или разрешенный объем ввоза превышен. Также до 1 февраля 2022 года производитель, получивший право на ввоз сыворотки, должен направить в агроведомство письмо с информацией о количестве детского питания, произведенного с ее использованием в 2021 году.



Требование подтверждать целевое использование ввозимой сыворотки Груздев называет «техническим». Это, по его словам, необходимо, чтобы правильно обосновать необходимость ввоза продукции из юридически закрытых стран. СДС-90, кроме как для производства ЗГМ, имеет очень узкий спектр применения: в России она потребляется только несколькими кондитерскими компаниями для узкого спектра продуктов, поэтому это очень маленькие объемы.

