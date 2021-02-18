разделы

реклама

журналы

USD

73.622 (-0,12%)

EUR

88.581 (-0,10%)

MOEX

3436.8 (-1,67%)

BRENT

65.01 (1,04%)

Пшеница

644.2 (0,03%)

Сахар

16.96 (1,37%)

USD

73.622 (-0,12%)

EUR

88.581 (-0,10%)

MOEX

3436.8 (-1,67%)

BRENT

65.01 (1,04%)

Пшеница

644.2 (0,03%)

Сахар

16.96 (1,37%)

USD

73.622 (-0,12%)

EUR

88.581 (-0,10%)

MOEX

3436.8 (-1,67%)

BRENT

65.01 (1,04%)

Пшеница

644.2 (0,03%)

Сахар

16.96 (1,37%)

USD

73.622 (-0,12%)

EUR

88.581 (-0,10%)

MOEX

3436.8 (-1,67%)

BRENT

65.01 (1,04%)

Пшеница

644.2 (0,03%)

Сахар

16.96 (1,37%)

USD

73.622 (-0,12%)

EUR

88.581 (-0,10%)

MOEX

3436.8 (-1,67%)

BRENT

65.01 (1,04%)

Пшеница

644.2 (0,03%)

Сахар

16.96 (1,37%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Рынки

Лидеры рынка увеличат производство молока

«Агрокомплекс» и «Русмолко» сообщили о планах развития молочного бизнеса

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Молочный сектор — один из драйверов животноводства
М. Стулов
Молочный сектор — один из драйверов животноводства
М. Стулов

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева планирует в течение пяти лет нарастить валовое производство молока на 30% до 400 тыс. т и выйти на средний удой свыше 10 тыс. л на корову, сообщила пресс-служба холдинга. За 2020 год компания увеличила производство молока на 15%, или на 41 тыс. т, до 312 тыс. т. В планах на 2021-й — рост показателя годового валового производства молока на 25 тыс. т.

«В текущем году предусмотрено инвестирование в отрасль молочного скотоводства примерно 700 млн руб. Это позволит нам к концу года увеличить дойное стадо на 1 тыс. голов», — сообщил заместитель гендиректора компании по сельскохозяйственному производству Александр Квашин. По его словам, поголовье КРС холдинга составляет 101 тыс. голов, из них фуражных коров — 36 тыс. У «Агрокомплекса» 70 ферм, в том числе 50 молочных, 15 ферм по выращиванию молодняка и пять откормочных площадок.

Квашин добавил, что на протяжении последних десяти лет дойное стадо увеличивалось только за счет собственного воспроизводства компании. «Согласно стратегии, мы идем путем совершенствования технологий, реконструкции и модернизации существующих ферм с увеличением поголовья и ежегодно инвестируем средства на эти цели», — цитирует его пресс-служба холдинга.  КРС — одно из приоритетных направлений деятельности компании, отметил Квашин, план развития сектора включает селекционную работу, направленную на повышение продуктивности за счет генетики, автоматизацию и внедрение систем цифровизации в управлении стадом, контроле кормления, логистике в молочном скотоводстве.

Также о планах расширения производства молока сообщила «Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл», Сингапур). До 2022 года компания инвестирует 2,5 млрд руб. в расширение молочного комплекса в Сердобске Пензенской области с 5,2 тыс. до 7,2 тыс. дойных коров. Новая инвестиционная программа позволит увеличить надой до 250 т в сутки или до 90 тыс. т в год, а общее поголовье КРС вырастет до 16 тыс. животных. В прошлом году «Русмолко» произвела 131 тыс. т молока, стадо КРС на начало 2021-го насчитывало 30,75 тыс. голов. В состав компании входят три молочных комплекса и комплекс по воспроизводству стада.

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, молочное животноводство по итогам прошлого года стало вторым после свиноводства драйвером животноводческой отрасли и вторым по инвестиционной активности после тепличного овощеводства. В 2020-м производство сырого молока выросло на 2,7% и превысило 32 млн т. Молочная отрасль по-прежнему обладает большим потенциалом импортозамещения, который аналитики Россельхозбанка оценивают на уровне 3 млн т. По их прогнозу, молочные продукты станут главным драйвером потребления животного белка в ближайшие годы. 

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама