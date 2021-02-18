Лидеры рынка увеличат производство молока

Молочный сектор — один из драйверов животноводства М. Стулов

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева планирует в течение пяти лет нарастить валовое производство молока на 30% до 400 тыс. т и выйти на средний удой свыше 10 тыс. л на корову, сообщила пресс-служба холдинга. За 2020 год компания увеличила производство молока на 15%, или на 41 тыс. т, до 312 тыс. т. В планах на 2021-й — рост показателя годового валового производства молока на 25 тыс. т.



«В текущем году предусмотрено инвестирование в отрасль молочного скотоводства примерно 700 млн руб. Это позволит нам к концу года увеличить дойное стадо на 1 тыс. голов», — сообщил заместитель гендиректора компании по сельскохозяйственному производству Александр Квашин. По его словам, поголовье КРС холдинга составляет 101 тыс. голов, из них фуражных коров — 36 тыс. У «Агрокомплекса» 70 ферм, в том числе 50 молочных, 15 ферм по выращиванию молодняка и пять откормочных площадок.



Квашин добавил, что на протяжении последних десяти лет дойное стадо увеличивалось только за счет собственного воспроизводства компании. «Согласно стратегии, мы идем путем совершенствования технологий, реконструкции и модернизации существующих ферм с увеличением поголовья и ежегодно инвестируем средства на эти цели», — цитирует его пресс-служба холдинга. КРС — одно из приоритетных направлений деятельности компании, отметил Квашин, план развития сектора включает селекционную работу, направленную на повышение продуктивности за счет генетики, автоматизацию и внедрение систем цифровизации в управлении стадом, контроле кормления, логистике в молочном скотоводстве.



Также о планах расширения производства молока сообщила «Русмолко» (дочерняя компания «Олам Интернешнл», Сингапур). До 2022 года компания инвестирует 2,5 млрд руб. в расширение молочного комплекса в Сердобске Пензенской области с 5,2 тыс. до 7,2 тыс. дойных коров. Новая инвестиционная программа позволит увеличить надой до 250 т в сутки или до 90 тыс. т в год, а общее поголовье КРС вырастет до 16 тыс. животных. В прошлом году «Русмолко» произвела 131 тыс. т молока, стадо КРС на начало 2021-го насчитывало 30,75 тыс. голов. В состав компании входят три молочных комплекса и комплекс по воспроизводству стада.



По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, молочное животноводство по итогам прошлого года стало вторым после свиноводства драйвером животноводческой отрасли и вторым по инвестиционной активности после тепличного овощеводства. В 2020-м производство сырого молока выросло на 2,7% и превысило 32 млн т. Молочная отрасль по-прежнему обладает большим потенциалом импортозамещения, который аналитики Россельхозбанка оценивают на уровне 3 млн т. По их прогнозу, молочные продукты станут главным драйвером потребления животного белка в ближайшие годы.

