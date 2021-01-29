«Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева вложит 5 млрд рублей в завод по производству сыров с плесенью

Компания рассчитывает занять треть российского рынка сыров с плесенью Pixabay

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева вложит около 5 млрд руб. в строительство второй очереди завода по выпуску сыров в 2021 году, предприятие начнет производить сыры с плесенью. Об этом ТАСС рассказал гендиректор компании Евгений Хворостина.



Как уточнил «Агроинвестору» заместитель гендиректора по пищевым производствам «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Юрий Ейбоженко, возведение завода по производству сыров с плесенью планируется начать в октябре 2021 года. «Поставщик оборудования — немецкая компания Alpma. Строительство займет 1,5-2 года. Предварительные данные по мощности: 10 т сыра в сутки, из них 7 т сыров с белой плесенью и 3 т — с голубой (соотношение может меняться), в целом будет выпускаться до 3 тыс. т сыров в год», — рассказал Ейбоженко. Он также отметил, что после выхода завода на плановую мощность агрохолдинг сможет занять до 33% российского рынка сыров с плесенью. Компани планирует выпускать сыры европейского качества. «Это будет стопроцентное импортозамещение, потому что сыров такого качественного уровня в России пока нет», — отмечает «Агрокомплекс».



Управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев обращает внимание, что на этом рынке есть серьезная конкуренция. «В первую очередь, со стороны французской компании Savencia, которая открыла на Белебеевском заводе производство сыров с плесенью. Нужно понимать, что эта компания — мировой лидер в этом сегменте, поэтому «Агрокомплексу» с точки зрения конкуренции будет тяжело, не говоря уже про небольшие сыроварни, которые тоже делают сыры с плесенью, — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». — Компания отмечает, что не смотрит на текущий объем потребления, а смотрит на перспективу. Это логика замещения импорта, потому что в России такие виды сыров производятся в небольшом количестве, а «Агрокомплекс», соответственно, намерен восполнять то, что мы потеряли в 2015 году. Отмечу, что это, мягко говоря, не так: кроме Savencia есть еще и французская компания Lactalis. Они уже присутствуют на полке, у них есть потребитель и экспертиза в этих сырах».



Груздев также считает, что эти три игрока — Savencia, Lactalis и «Агрокомплекс» - могут занять весь рынок. Однако такая ситуация сложится в случае, если Россия вернется к докризисному уровню потребления, но нынешняя динамика доходов населения этому не способствует. Вторая сложность «Агрокомплекса» при реализации проекта — это рецептура и налаживание технологий, добавляет эксперт.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин говорит, что проект направлен на самый высокий ценовой сегмент. «Такую продукцию сможет позволить себе только наиболее состоятельная группа граждан, у которых доходы могут не снижаться в отличие от наименее обеспеченных слоев населения, — сказал он «Агроинвестору». — Основные риски, с моей точки зрения, — маркетинговые. Будет трудно убедить потенциальных потребителей, гурманов, знающих истинный вкус французских сыров с плесенью, в том, что продукция «Агрокомплекса» не уступает французским сырам по вкусовым характеристикам». Он также отметил, что в России заявлялось достаточно много проектов по производству сыров премиум-класса, в том числе и из козьего молока, но до реализации дошли не все, часто это довольно небольшие нишевые сыроварни, поскольку сложно гарантировать выручку подобных проектов.



В 2018 году «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева открыл завода по производству сыров в станице Выселки Краснодарского края, писал РБК Краснодар. Общая сумма инвестиций в проект составила около 9,6 млрд руб. Мощность завода позволяет перерабатывать до 500 т молока и до 450 т сыворотки в сутки. Проектом предусмотрен второй этап с переработкой до 600 т молока и до 550 т сыворотки в сутки. О том, что «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева планирует построить собственный сырзавод и несколько ферм, которые обеспечат его молоком, стало известно в ноябре 2015 года. Первоначальные инвестиции оценивались в 8 млрд руб. Завод планировалось построить за два года и ввести его в эксплуатацию в 2017-м. При этом параллельно для него собирались возводить несколько молочных ферм на 1,2 тыс. голов дойного стада. Сейчас «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева под брендом «Николаевские сыроварни» выпускает более 20 сортов сыра.

