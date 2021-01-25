Импорт сыра вернулся на уровень 2014 года

Основным поставщиком сыра в Россию остается Беларусь Pixabay

Импорт цельномолочной продукции в Россию по итогам прошлого года стал рекордным, а сыров — максимальным с 2014 года, когда было введено продовольственное эмбарго, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Ввоз питьевого молока, сливок и кисломолочных продуктов вырос на 16% до 442 тыс. т, сыров и творога — на 14% до 316 тыс. т, сливочного масла — на 7% до 129 тыс. т. В 2014 году поставки кисломолочных продуктов были на уровне 80,7 тыс. т, сыров и творога — 321 тыс. т, сливочного масла — 126 тыс. т. На долю сыров в прошлом году пришлось около 43% импорта молочных продуктов в стоимостном выражении. При этом в целом ввоз молочной продукции в прошлом году снизился на 3% — с 6,7 млн т до 6,5 млн т в пересчете на молоко за счет сокращения поставок сухого обезжиренного молока (СОМ), сухого цельного молока (СЦМ), сыворотки и сырных продуктов, оценил Аналитический центр Milknews.



Основным поставщиком цельномолочной продукции в Россию остается Белоруссия: на нее в прошлом году пришлось 87,3% ввоза молока, сливок и кисломолочных продуктов, 84% — сыров и творога и 60,5% — сливочного масла. Ранее страна активно ввозила СОМ и СЦМ, но в 2020 году переориентировала эти товары на дальнее зарубежье, увеличив отгрузки в Россию готовой продукции. При этом благодаря стабильности цен на сырье цены на белорусские сыры долгое время не повышались, отмечает «Коммерсантъ».



Емкость российского рынка сыра после резкого сокращения в 2015 году постепенно возрастала и вышла на показатели 2014-го, когда она составляла 650 тыс. т, а в 2019-м превысила 700 тыс. т, поэтому можно говорить о том, что сейчас мы просто приблизились к тем объемам, которые потребляли до введения продэмбарго, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Поскольку поставки из Белоруссии не облагаются пошлиной, продукция из этой страны оказывается более конкурентоспособной по сравнению с отечественной за счет привлекательной цены и стабильного качества. «Среди белорусских сыров можно выделить два популярных на российском рынке бренда: «Савушкин продукт» и «Брест-Литовск». «Савушкин продукт» занималась продвижением своих продуктов более 15 лет, и мы сегодня видим результат этих усилий», — отмечает Петрова. Также в Россию поставляются сыры из стран, в отношении которых нет ограничений импорта, в частности речь о сортах, которые не выпускаются у нас в нужном качестве и достаточном объеме (например, выдержанные сыры из Латинской Америки).



Дальнейшая динамика импорта, по мнению Петровой, будет зависеть от множества факторов, включая политические. «Можно с уверенностью сказать одно: белорусские продукты занимают существенную долю в структуре импорта молочной продукции и в ближайший год не стоит ждать ее снижения, — уверена она. — Насколько соседняя республика сможет нарастить поставки — зависит от ситуации в молочной отрасли России и, конечно, от уровня ее господдержки. Пока можно отметить, что предстоящее введение системы обязательной цифровой маркировки сделает отечественные продукты еще менее конкурентными по цене».



Из-за ограниченных возможностей выезда за рубеж в прошлом году многие жители России остались дома или путешествовали по стране, что способствовало росту внутреннего потребления молочной продукции, в том числе сыров. Повышение спроса привело к увеличению производства — на 4,6% до 565 тыс. т, по данным «Союзмолока». Поскольку в секторе заявлено и готовится к запуску много новых крупных проектов, наращивание импорта приведет к усилению конкуренции на российском рынке, прогнозирует союз.

