«Сибагро» купила активы холдинга «Промагро»

«Сибагро» более 20 лет производит свинину для Сибири и Дальнего Востока «Сибагро»

Компания «Сибагро» сообщила о покупке активов белгородского агрохолдинга «Промагро». В периметр сделки вошли три свинокомплекса производительностью 64,5 тыс. т свинины в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью 113 тыс. т в год, комбикормовое производство (200 тыс. т в год) и 42 тыс. га сельхозземель. Сумма сделки не раскрывается. В марте, когда «Сибагро» подала ходатайство в ФАС, «Коммерсантъ» оценивал возможную стоимость в 8,5-9,5 млрд руб. После интеграции новых активов в холдинг на предприятиях начнется работа по улучшению производственных показателей и внедрению современных технологических решений, уточнила компания. Детали сделки и другие подробности развития купленных площадок пока не раскрываются.



«За семь лет мы объединили несколько независимых агрофирм в единый вертикально-интегрированный холдинг «от поля до прилавка», что позволило «Промагро» войти в топ-20 крупнейших производителей свинины в России, — прокомментировал основатель и гендиректор Kontinuum Group, которой принадлежала «Промагро», Константин Клюка. — Стратегическое решение о продаже агрохолдинга было принято с целью консолидации ресурсов, необходимых для реализации новых импакт-проектов инвестиционной компании Kontinuum Group. Это позволит Kontinuum Group стать крупнейшей российской компанией в сфере импакт-инвестирования».



«Сибагро» более 20 лет производит свинину для Сибири и Дальнего Востока и готова тиражировать свой опыт, отметил председатель правления холдинга Андрей Тютюшев. «Рост до федерального уровня и выход на рынок Центральной части России — логичный этап нашего развития. Мы готовы обеспечить качественной свежей продукцией как можно большее количество людей», — подчеркнул он (цитата по пресс-релизу компании).



«Сибагро» успешно развивается и имеет хороший опыт работы в разных регионах, также у нее есть опыт как строительства предприятий с нуля, так и санации действующих предприятий, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «Очевидно, что выход в европейскую часть страны говорит о желании «Сибагро» стать федеральным игроком и иметь более гибкую систему взаимоотношений с сетями, — рассуждает он. — Предприятие однозначно является крупным партнером различных федеральных ритейлеров, и отсутствие возможности выполнять заказы в Центральной России создавало проблемы. Соответственно, покупка активов «Промагро» была вполне оправданным шагом».



По мнению Ковалева, среди нюансов, которые необходимо учесть «Сибагро» - гораздо более высокий уровень конкуренции в европейской части страны, чем в отдаленных от Центра регионов, где компания была однозначным лидером по объему производства. Кроме того, цена на корма в ЦФО тоже может быть выше, чем в регионах присутствия «Сибагро», обращает внимание он. «Этот риск можно снизить, если производить собственные корма. И с этой точки зрения покупка «Промагро», у которой более 40 тыс. га земли, позволит холдингу полностью закрыть потребности в кормах своих свиноводческих предприятий в европейской части России», — думает глава НСС.



Обычно при покупке удаленных и крупных активов могут возникать сложности, связанные с задержкой и качеством передачи информации, скоростью принятия решений, говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Однако это специфика работы всех крупных компаний с подразделениями в удаленных друг от друга регионах. «Как правило, такие предприятия создают равные по значимости управленческие кластеры в разных подразделениях», — сказал он «Агроинвестору».



«Сибагро» - достаточно сильный игрок, поэтому после приобретения «Промагро» группе не придется прикладывать серьезных усилий для интеграции активов, считает он. «Хотя определенную техническую работу компании все же придется проделать, что в любом случае приведет к определенному всплеску затрат, что в текущих условиях рынка болезненно для любых агропроектов», — отмечает Корнеев. Ярко выраженные экспортные возможности у российских производителей свинины отсутствуют, а значит, в основном им придется работать на внутреннем рынке, который зависит от количества денег у населения. В условиях же снижения покупательской способности, ожидать стремительного роста потребления не приходится, добавляет он.



Что касается брендирования продукции для розницы — сохранения торговой марки «Промагро» или выведения на рынок ЦФО бренда «Сибагро» - то, поскольку свинина является «биржевым» товаром, фактор лояльности потребителя к той или иной торговой марке является не столь значимым, как цена на полке, уверен Корнеев. По его мнению, важнее грамотно отладить систему дистрибуции и распределения продукции по каналам продаж.



«Сибагро» — агропромышленная компания федерального уровня, специализирующаяся на производстве свинины, колбасных изделий, деликатесов, куриного мяса и яйца. В состав холдинга входят 11 производственных предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии — семь свинокомплексов, три мясокомбината и птицефабрика. По итогам 2020 года «Сибагро» выпустила 237,5 тыс. т свинины в живом весе. В 2021-м благодаря покупке «Промагро», выходу на полную мощность после завершения санации на свинокомплексе в Кемеровской области, запуску третьей очереди на свинокомплексе в Новосибирской области и росту объемов на других предприятиях компании объем производства должен увеличиться до 400 тыс. т, оценила компания.

