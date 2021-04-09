«Сибагро» расширяет земельный банк

Под контролем группы около 200 тысяч гектаров «Сибагро»

«Сибагро» продолжает расширять земельный банк: холдинг купил растениеводческое предприятие «Вперед» в Кемеровской области, сообщила пресс-служба компании. Благодаря сделке в состав «Сибагро» вошли сельскохозяйственные земли площадью 13,5 тыс. га и зернохранилище вместимостью 30 тыс. т. Теперь общий земельный фонд группы составляет около 200 тыс. га. В конце марта «Сибагро» заявила о покупке трех растениеводческих активов в Красноярском крае: агрохолдинга «Сибиряк», компаний «Элеватор» и «Сибирская житница».



«Главной задачей нового актива «Вперед» станет обеспечение собственным зерном свинокомплекса компании, который находится в Кемеровской области, — сказал главный агроном «Сибагро» Сергей Мамонов. — Здесь мы планируем сразу внедрить новую современную технологию, которую в прошлом году успешно протестировали на свинокомплексе в Новосибирске: часть собранного зерна будем хранить в полимерных рукавах». Во всех хозяйствах планируется выращивать яровые пшеницу и ячмень. Весной землю начнут приводить в порядок: бороться с сорной растительностью, заниматься комплексным возделыванием сельхозкультур и введением в оборот неиспользованных площадей. На это «Сибагро» планирует выделить 300 тыс. руб.: нужно провести ремонт и реконструкцию складских помещений и имеющийся техники, а также закупить новое необходимое оборудование.



Купленные ранее активы — агрохолдинг «Сибиряк», «Элеватор» и «Сибирская житница» - добавили в земельный банк группы в сумме 82 тыс. га сельхозземель и зернохранилище вместимостью 240 тыс. т. Они были куплены также для развития растениеводства и поставки зерна на свиноводческий комплекс компании в Красноярском крае. Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов говорил, что стоимость земли в регионе может достигать 20-25 тыс. руб. за гектар. Таким образом, стоимость купленной земли может быть на уровне 1,6-2 млрд руб.



В начале марта «Сибагро» также заявляла о планах по покупке белгородского агрохолдинга «Промагро». Тогда компания подала соответствующее ходатайство в ФАС, которое затем было одобрено. Сумма сделки оценивается в 8,5-9,5 млрд руб., она должна позволить покупателю увеличить производство свинины с 237 тыс. т до 300 тыс. т в год и войти в пятерку крупнейших компаний на рынке, писал тогда «Коммерсант». В 2019 году «Сибагро» заключила сделку по покупке у группы «КоПитания» двух свиноводческих комплексов в Новосибирской и Кемеровской областях с совокупным поголовьем свыше 500 тыс. свиней.

