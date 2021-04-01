«Сибагро» купила три агропредприятия в Красноярском крае

Группа планирует ввести в оборот все земли купленных хозяйств Pixabay

«Сибагро», крупнейший производитель свинины за Уралом, купила три растениеводческих актива в Назаровском районе Красноярского края: агрохолдинг «Сибиряк», компании «Элеватор» и «Сибирская житница». В состав группы вошли сельхозземли площадью 82 тыс. га и зернохранилище вместимостью 240 тыс. т, сообщает пресс-служба компании. Площадь пашни в приобретенных хозяйствах составляет 69 тыс. га. Стоимость сделки не раскрывается, уточнила «Агроинвестору» представитель «Сибагро».



По словам председателя правления «Сибагро» Андрея Тютюшева, у холдинга открываются новые производства, из-за чего увеличивается потребность в кормах для животных. «Во-первых, <…> мы контролируем процесс от начала до конца, в нашем случае — от поля до магазина. Поэтому качество и количество кормов, которые мы также производим, для нас первостепенно, — сказал Тютюшев. — Во-вторых, мы скоро планируем приступить к строительству завода по глубокой переработке зерна в Красноярском крае. Этому производству также потребуется качественное сырье».



Ранее группа сообщала, что завод глубокой переработки зерна появится к 2023 году на территории агропромышленного парка «Сибирь» в Красноярском крае. Его мощность составит 250 тыс. т пшеницы в год. О планах строительства завода компания заявила еще в 2019 году, тогда сумма инвестиций в него оценивалась на уровне 15 млрд руб. В апреле 2020-го «Сибагро» уточняла, что стоимость проекта составит 29,4 млрд руб., завод будет выпускать до 21 тыс. т клейковины, до 52 тыс. т кормовых дрожжей, до 30 тыс. т биоразлагаемого полимера (PLA) и до 40 тыс. т лизин-хлорида.



«Сибагро» планирует ввести в сельскохозяйственный оборот все земли купленных хозяйств, засеяв их яровыми пшеницей и ячменем, рапсом и соей. Показатель урожайности для пшеницы и ячменя при этом планируется довести до 50 ц/га и выше. Компания заявила, что в ближайший сезон начнет приводить новый земельный фонд в порядок: исключит сорную растительность, займется комплексным возделыванием сельхозкультур и введением в оборот неиспользованных площадей. Для проведения этих работ «Сибагро» проведет ремонт и реконструкцию складских помещений и имеющийся техники, а также закупит новое необходимое оборудование.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что в Красноярском крае есть очень хорошие с точки зрения климата и почв земли. «Если правильно выбрать место, то это один из наиболее устойчивых регионов в России для растениеводства», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он добавил, что большинство хозяйств в Красноярском крае достаточно крупные, поэтому сделку «Сибагро» можно назвать крупной. Рылько также считает, что принятое решение о строительстве завода по глубокой переработке зерна поможет компании, но «только до некоторой степени». «Весь вопрос в том, что они подразумевают под глубокой переработкой», — добавил он.



Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов сказал «Агроинвестору», что стоимость земли в Красноярском крае может достигать 20-25 тыс. руб. за гектар. Таким образом, стоимость купленной земли может быть на уровне 1,6-2 млрд руб. Эксперт отметил, что, исходя из размеров земельного банка компании, сделку «Сибагро» можно назвать крупной, хотя, если сравнивать местные земли с покупкой в Центральной России или на Юге, это не самые востребованные активы. «Спрос на подобные активы гораздо ниже, чем в классических аграрных регионах», — прокомментировал Новоселов. Относительно планов компании о строительстве завода по глубокой переработке зерна в регионе, он отметил, что Красноярский край находится в глубине России, поэтому, если объемы потребления зерна будут намного ниже объемов производства, переработка будет правильным вариантом. «Нужно начинать строительство ближе к сырью, чтобы логистика была дешевле», — считает эксперт.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин сказал «Агроинвестору», что стоимость земли в Красноярском крае зависит от многих параметров. «Грубая оценка — 20-30 тыс. руб./га, таким образом, сумма сделки могла составить 1,8-2,6 млрд руб. с учетом элеватора, в случае если она была проведена на рыночных условиях», — оценивает эксперт. Он также считает состоявшуюся сделку достаточно крупной. «Она укладывается в логику расширения всех элементов вертикально-интегрированного холдинга. В случае достижения заявленных достаточно высоких урожайностей сделка будет экономически целесообразной, — полагает Никиточкин. — С учетом отдаленности региона от портов обычно дефицита зерновых нет, и их стоимость относительно невелика, поэтому обеспечивать комбикормовые заводы холдинга можно зерновыми и с рынка».



В начале марта сообщалось, что компания «Сибагро» подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении АО «АПК "Промагро"» в Белгородской области. В структуре «Промагро» — три свиноводческих комплекса, мясоперерабатывающий завод и производство комбикормов, земельный банк — 42 тыс. га. Позднее ФАС одобрила покупку.

