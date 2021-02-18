«Сибагро» завершила предпроектные работы завода по глубокой переработке зерна

Предприятие планирует перерабатывать 250 тысяч тонн пшеницы в год «Сибагро»

К 2023 году компания «Сибагро» планирует построить завод по глубокой переработке зерна мощность 250 тыс. т пшеницы в год на территории агропромышленного парка «Сибирь» в Шарыповском районе Красноярского края. Холдинг завершил предпроектные работы и провел оценку социально-экономических эффектов, сообщила пресс-служба администрации региона. 18 февраля правительство Красноярского края и «Сибагро Биотех» (дочернее предприятие «Сибагро») подписали соглашение о реализации проекта.



О планах строительству завода компания заявила еще в 2019 году, тогда тогда сумма инвестиций в него оценивалась на уровне 15 млрд руб. В апреле 2020-го «Сибагро» уточняла, что стоимость проекта оценивается в 29,4 млрд руб., завод будет выпускать до 21 тыс. т клейковины, до 52 тыс. т кормовых дрожжей, до 30 тыс. т биоразлагаемого полимера (PLA) и до 40 тыс. т лизин-хлорида.



По словам председателя правления «Сибагро» Андрея Тютюшева, завод будет выпускать глютен — «на 100% экспортный продукт», который используется для кормления животных и в пищевой промышленности. «Второй продукт — лизин. Его производство мы запланировали в том объеме, в котором его потребляет наше предприятие. Порядка 70-80% — это российский продукт, остальные 30% — экспортные, — цитирует Тютюшева интернет-газета Newslab.ru. — <…> Также будет побочный продукт — кормовые дрожжи. Его тоже полностью переработает наш холдинг. Конечный продукт, который мы видим, — это биоразлагаемый пластик. Варианты его использования очень большие и многогранные — начиная с пластиковой посуды и заканчивая производством одежды».



Выбор Шарыповского района для реализации проекта Тютюшев объяснил тем, что здесь сложились идеальные условия для данного производства. «В Шарыповском районе существует профицит зерновых, который необходимо перерабатывать на месте. Также здесь существуют большие мощности по энергообеспечению, есть соответствующие кадры», — приводит его слова пресс-служба администрации края. Тютюшев также отметил, что после выхода завода на полную мощность он сможет перерабатывать около 17% произведенной в крае пшеницы.



Выпуск биоразлагаемого полимера, которым займется завод, очень перспективное направление с учетом наметившегося ограничения в потреблении обычного пластика в мире. В частности, европейские страны намерены с этого года перестраиваться на использование биоразлагаемых полимеров. Сейчас этот рынок представлен всего несколькими компаниями в США, Европе и Китае, обращает внимание администрация Красноярского края. Чиновники рассчитывают, что благодаря реализации проекта у региона появится возможность предложить экологичную продукцию отечественным и зарубежным потребителям. Также реализация проекта позволит сформировать внутренний рынок сбыта зерновых, урожайность которых в последние годы рекордно высока.



Партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов сказал «Агроинвестору», что в Сибири достаточно зерна для загрузки такого завода. «Считается, что Сибирь в принципе довольно удачный регион для заводов по глубокой переработке зерновых благодаря доступности сырья, энергии и воды. Проблемы с логистикой отмечают многие производители, хотя большинство из них находится в европейской части России. Для Красноярского края это будет больше вопрос затрат и организации», — прокомментировал эксперт.



Он также отметил, что для подобных проектов существенными являются технологические риски. «Очень важно выйти на заявленные объемы производства с нужным качеством продукта и в кратчайшие сроки, — уверен Шафоростов. — В России уже реализуются проекты по производству лизин-гидрохлорида, поэтому важна скорость вывода продукта на российский рынок. Естественно, необходимо прорабатывать внешние рынки, что также будет определенным вызовом, но все-таки это вопрос системной работы. Биопластики — это ставка на перспективу, которую пока сложно оценивать».



По словам президента Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олега Радина, Красноярский край — место, где действительно нужно развивать глубокую переработку, потому что для экспорта там «слишком длинное логистическое плечо». «Заявленный объем переработки — 250 тыс. т зерна в год — это минимальный уровень, при котором экономика начинает «биться», — сказал он «Агроинвестору». — Что касается продуктовой линейки, то, на первый взгляд, она выглядит объективно. Клейковину, скорее всего, предприятие будет экспортировать, потому что потребление пшеничного глютена низкое — за 2020 год его произвели в объеме 71,1 тыс. т, 55,6 тыс. т из которых вывезли за рубеж. Вопрос только куда пойдет экспорт? Нужно будет считать логистику».



Неоднозначная ситуация и с биополимерами, продолжает Радин. «Полилактид, например, в России не производят. И, соответственно, четкой регуляторной системы тоже нет. Пока сложно сказать, как будет происходить замещение обычной пластиковой упаковки биоразлагаемой. При этом у нас в конце прошлого года правительство одобрило новую Концепцию расширенной ответственности производителя, в которой предлагается три варианта утилизации отходов производимой продукции и вовлечение их обратно в экономику. Так что, интерес к биополимерам может кратно возрасти», — рассуждает он. По мнению Радина, «Сибагро» решила работать с заявленными продуктами, либо исходя из потребностей потребителей в близлежащих регионах, либо будет сделан упор на экспорт.

