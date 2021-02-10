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Новый проект – Агроконсалтинг

Рынки

Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из России

Оценка ведомства на этот сезон — 39 млн тонн

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Спрос на российское зерно в мире сохраняется на высоком уровне
Администрация морских портов Черного моря
Спрос на российское зерно в мире сохраняется на высоком уровне
Администрация морских портов Черного моря

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) сохранила прогноз экспорта пшеницы из России в текущем сельхозгоду на уровне января — 39 млн т, говорится в февральском отчете ведомства. Прогноз для ближайших преследователей по объему вывоза — США остался без изменений (27 млн т), для стран ЕС (с учетом Великобритании) — повышен на 0,5 млн т до 27 млн т. Прогноз экспорта фуражного зерна из России незначительно увеличен — с 8,68 млн т до 8,69 млн т, в том числе экспорт кукурузы оценивается в 3,1 млн т.

Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что не удивлен тому, что, несмотря на введение Россией пошлин, Минсельхоз США не изменил прогноз экспорта российской пшеницы. «USDA — консервативный прогнозист, они живут фактами, а не ощущениями. Думаю, они дождутся введения пошлин и будут наблюдать за темпами экспорта в новых регуляторных условиях. В случае серьезных отклонений, возможно, они скорректируют свой прогноз. Это, кстати, совпадает с нашими ожиданиями», — прокомментировал он. По словам Зернина, состояние мирового рынка сейчас говорит о сохранении высокого спроса на российское зерно, поэтому фундаментальных оснований для корректировок показателей экспорта пока нет. «Мы ожидаем определенные операционные сложности на старте действия пошлин, потребуется время, чтобы оптимизировать бизнес-процессы и документооборот, но это временные сложности. Наши экспортеры настроены выбрать свои квоты на вторую половину сезона», — отметил Зернин.

Учитывая, что российская квота в 17,5 млн т с 15 февраля до конца сезона и пошлины на вывоз зерна действуют при поставках за пределы ЕАЭС, есть вероятность того, что экспортеры будут искать какие-то обходные схемы, чтобы вывозить продукцию за пределы союза, допускает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «Однако, это все равно потеря денег в экономике», — подчеркнул он. Зернин считает, что больших объемов зерна в рамках подобных нарушений не будет отгружаться. «Как минимум в силу логистических сложностей, влекущих за собой удорожание зерна. Учитывая, что [со 2 июня] пошлина будет носить плавающий характер, угадать свою выгоду от подобных нарушений будет крайне сложно», — пояснил он.

Злочевский считает, что Минсельхоз США, оставив прогноз по России без изменений, видимо, рассчитывает, что-либо внешний рынок отыграет цену на размер пошлины, либо Россия «утрамбует» внутренний рынок до пределов конкурентоспособности по экспортным операциям, и вывоз будет продолжаться. «А квоты в 17,5 млн т в целом достаточно для того, чтобы все прогнозы оправдались», — оценил он. Ранее Злочевский заявлял, что ограничения экспорта зерна со стороны России пугают покупателей, и это приводит к росту цен на мировом рынке зерна. Он отмечал, что если в начале сезона российская пшеница продавалась по цене $220 за тонну (FOB), сейчас цена составляет около $285/т.

С начала сезона-2020/21 по 4 февраля Россия поставила на внешние рынки 32,6 млн т зерна, это на 25% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы составил 28 млн т, что на 25% больше прошлого сезона, ячменя — 3,4 млн т, или на 48% больше, кукурузы — 1,1 млн т, или на 12% меньше.

8 февраля РЗС заявил об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна из России. Также союз попросил ограничить действие уже введенных мер текущим сельскохозяйственным сезоном и компенсировать часть выпадающих доходов сельхозпроизводителей. В долгосрочной перспективе новые меры приведут к падению доходов производителей пшеницы на 4-4,5 тыс. руб. на тонну, оценивал РЗС. Авторы обращения считают, что это приведет к стагнации производства, увеличению его зависимости от природно-климатических явлений, сформирует качественно новые риски для АПК и продовольственной безопасности страны.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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