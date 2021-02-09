Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться

Правительство утвердило плавающую пошлину на экспорт пшеницы «Росморпорт»

Под давлением сократившегося спроса, ослабления рубля и продолжавшегося уточнения механизма экспортных ограничений цены на пшеницу на прошлой неделе продолжили снижаться, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), за прошедшую неделю цена тонны российской пшеницы с 12,5% протеина уменьшилась до $286 (FOB, Новороссийск), это на $7 ниже цены, зафиксированной неделей ранее с поставкой во второй половине февраля. «Мировые рынки "воткнулись" в ограниченный спрос», — сказал агентству гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение цены на пшеницу 3-го класса на $10 до $285/т. Данные Refinitiv также говорят о резком падении до $284/т с $295/т неделей ранее. Аналитический центр «Русагротранса» оценил снижение в $5 до $280/т, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский.



Он также отметил, что в дальнейшем цены могут снова начать расти. «Россия не готова предлагать пшеницу по таким низким ценам, потому что внутренняя стоимость не сформировалась даже под $290 за тонну c учетом пошлины, не говоря о более низких уровнях. Без России оставшийся мировой спрос на агрокультуру не сможет обойтись совсем», — сказал эксперт. По мнению Павенского, ситуация будет зависеть и от состояния смежных рынков, например, кукурузы и подтверждения ее реальных закупок со стороны Китая.



По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 175 руб. и достигла 15,2 тыс. руб. за тонну, 4-го класса — снизилась на 250 руб. до 15,1 тыс. руб. за тонну с самовывозом для европейской части страны.



С начала сезона-2020/21 по 4 февраля экспорт зерна из России составил 32,6 млн т, это на 25% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы составил 28 млн т, что на 25% больше прошлого сезона, ячменя — 3,4 млн т, или на 48% больше, кукурузы — 1,1 млн т, или на 12% меньше, приводит «СовЭкон» данные ФТС.



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции заявил, что ограничения экспорта зерна со стороны России пугают покупателей, и это приводят к росту цен на мировом рынке зерна. Он отметил, что в начале сезона российская пшеница продавалась по цене $220 за тонну (FOB), сегодня цена составляет около $285. «Что повлияло? По нашим оценкам, 30-40% — это вклад общих мировых трендов, остальное — наши ограничения на экспорт», — сказал Злочевский (цитата по «Интерфаксу»). РЗС обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не поддерживать дальнейшие ужесточения экспортных ограничений и не продлевать их в новом сезоне.



Между тем премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждается формула расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года, также в документе описаны правила субсидирования аграриев в рамках «зернового демпфера», сообщила пресс-служба правительства. В отношении пшеницы при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При более высокой стоимости она составит 70% от разницы базовой цены и $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну. Базовая цена будет рассчитываться на основе данных экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на основе данных предыдущей недели, говорится в сообщении. При этом деньги, полученные от взимания пошлин, предполагается возвращать в сельское хозяйство в виде субсидий.



Злочевский в ходе пресс-конференции говорил, что принятие этого решения — «системная машина по выниманию денег из крестьянского кармана». «Она достаточно серьезно поменяет производственные планы крестьян, в первую очередь на севооборот, сокращение посевных площадей уже обеспечено», — считает он.

