РЗС попросил Владимира Путина не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна

Принятые в последнее время решения правительства вызвали непонимание и негативную реакцию у сельхозпроизводителей М. Стулов

Российский зерновой союз (РЗС) подготовил обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна. Также союз просит ограничить действие уже введенных мер текущим сельскохозяйственным сезоном. Копия обращения есть в распоряжении «Агроинвестора».



В письме говорится, что принятые в последнее время решения правительства о введении экспортной квоты и повышении вывозных таможенных пошлин на зерно, подсолнечник, рапс и сою вызвали непонимание и негативную реакцию у сельхозпроизводителей, включая представителей малого агробизнеса, на долю которых приходится более 30% производства зерновых и масличных агрокультур. РЗС отмечает, что в условиях опережающего увеличения цен на все используемые ресурсы есть необходимость решить вопрос о компенсации части выпадающих доходов сельхозпроизводителей. Кроме того, нужно отказаться от ограничений, которые направлены на искусственную поддержку других отраслей АПК, включая экспорт их продукции. Как подчеркивает союз, средние издержки на производство пшеницы в прошлом году увеличились на 10-15% и приблизились к 9,5-10 тыс. руб. за тонну. В долгосрочной перспективе новые меры приведут к падению доходов производителей пшеницы на 4-4,5 тыс. руб. на тонну, оценил РЗС. Авторы обращения считают, что это приведет к стагнации производства, увеличению его зависимости от природно-климатических явлений, сформирует качественно новые риски для АПК и продовольственной безопасности страны.



«По нашему мнению, для поддержки снабжения зерном других отраслей АПК более рационально было бы использовать интервенционный фонд, который, к сожалению, был практически ликвидирован, что исключило возможность государства реально влиять на внутренний рынок зерна, осуществлять целевую поддержку смежных отраслей, исходя из их вклада в обеспечение населения страны продовольственными товарами, а не фактическое субсидирование их низкой эффективности и экспортных программ в ущерб насыщению внутреннего рынка», — говорится в обращении. Также союз считает необходимым применение целевой продовольственной поддержки населения с низкими доходами. «Только так возможно обеспечить устойчивую динамику развития аграрного сектора и доверие крестьян к действиям власти, сохранить завоеванные позиции на внутреннем и внешнем рынках», — подчеркивает РЗС в своем письме.



Фиксированные пошлины на экспорт зерна в России должны начать действовать уже 15 февраля. До 28 февраля экспорт пшеницы будет облагаться пошлиной 25 евро за тонну, с 1 марта по 30 июня ее размер повышается до 50 евро за тонну. Кроме того, вводятся пошлины на вывоз ячменя в 10 евро и кукурузы в 25 евро. Со 2 июня начнет действовать «плавающая» пошлина, которую будут рассчитывать на основе ценовых индикаторов.

Вице-президент РЗС Александр Корбут считает, что для того, чтобы быть услышанными властью, «стучаться придется постоянно». «Если не говорить, то и не услышат. Будет хорошо, если делать это будем не только мы, но и конкретные производители. Чтобы быть услышанными, участникам рынка необходимо объединиться и выйти с консолидированной позицией. Также есть ассоциация фермеров АККОР, есть депутаты — нужно использовать все варианты», — сказал он «Агроинвестору». Корбут считает, что сейчас существуют большие риски сокращения и изменения посевных площадей. «Такие решения аграрии должны принимать самостоятельно. Малые формы хозяйства сейчас не живут, а выживают, хотя на них приходится треть производства зерна и подсолнечника, а это как раз те агрокультуры, которые попали под «замечательные» меры госрегулирования», — прокомментировал он.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал «Агроинвестору» что шансы на то, что после обращения РЗС ситуация изменится, крайне малы. «Участникам рынка нужно серьезно задуматься о том, что их ждет в будущем, а также о том, к каким потерям привели и приведут те решения, которые уже приняты», — уверен эксперт. Он напомнил, что по оценкам агентства в текущем сезоне потери аграриев составят 211 млрд руб., в 2021/22-м — 360 млрд руб. «Но по факту они будут выше, потому что эти оценки были основаны только на ожидании введения пошлин на пшеницу. Думаю, потери в следующем сезоне будут в районе 400 млрд руб., что примерно в полтора раза выше всего аграрного бюджета, допустим, на 2021 год, — считает Сизов. — Участникам рынка нужно подумать и оценить эти глобальные потери, посмотреть на свои доходы и расходы, посмотреть на рост себестоимости, и, исходя из расчетов, подумать, как консолидироваться и бороться с этими решениями».



Как пишет Reuters, желание России контролировать продовольственную инфляцию может привести к результатам, с которыми уже столкнулась Аргентина, действуя аналогичным образом. Она регулярно вводит экспортные ограничения после того, как растущий вывоз сои и зерна вызвал рост внутренних цен. Страна находится в рецессии с 2018 года, инфляция в 2020-м составила 36,1%. «Введение новой постоянной пошлины будет означать, что Россия резко свернула на путь Аргентины, страны, которая много лет под лозунгами защиты внутренних потребителей ограничивает экспорт сельхозпродукции», — сказал Reuters Сизов.



Плавающая пошлина остановит форвардные продажи, сообщает агентство со ссылкой на трейдеров. Египет, второй по величине покупатель российской пшеницы после Турции, приобретает ее на государственных тендерах GASC на условиях поставки в специально оговоренные сроки. Предлагаемый вариант плавающей пошлины устроен так, что при подписании форвардного контракта или выигрыше тендера GASC, трейдер не знает, какую пошлину ему придется заплатить в момент отправки зерна, сказал Reuters гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «И экспортер либо дисконтирует фермера, либо играет в русскую рулетку», — подчеркивает он.

