В России начнет действовать «зерновой демпфер»

Производители мяса позитивно оценивают введение пошлины на зерно Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении формулы расчета гибкой экспортной пошлины в рамках зернового демпфера, сообщает пресс-служба правительства. Со 2 июня будет действовать гибкая пошлина на вывоз за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя. При мировой цене пшеницы до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей эту сумму, пошлина составит 70% от разницы базовой цены и $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за тонну. Базовая цена будет рассчитываться на основе данных экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на основе данных предыдущей недели, заниматься этим будет Минсельхоз, говорится в сообщении. Расчет параметров для определения пошлины начнется с 1 апреля. Деньги, полученные от взимания пошлин, предполагается возвращать в сельское хозяйство в виде субсидий. Предполагается, что новая система даст возможность участникам рынка точнее просчитывать свою экономику и вести планирование на долгосрочный период. Зерновой демпфер также позволит предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок, считает правительство.



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский уверен, что новая мера не пойдет на пользу ни рынку, ни стране, ни населению. «Также могут быть трудности с форвардными контрактами, из-за того, что в момент заключения будет непонятен размер пошлины в момент поставки, — сказал он «Агроинвестору». — В момент, когда заключается контракт, ты должен четко знать, какие налоги ты заплатишь при оформлении и вывозе, а тут эта составляющая неизвестна. Можно заключить контракт, заложить какую-то ориентировочную оценочную стоимость этой пошлины, но какая она будет в момент вывоза — неясно». По словам Злочевского, это приведет к тому, что все экспортеры будут закладывать пошлину «с огромным запасом», а это «дополнительные деньги из кармана аграриев». Президент РЗС добавил, что сейчас на экспортном рынке уже снижается количество игроков. «Новая пошлина на это не особо повлияет, хотя кто-то может отказаться рисковать и переключиться на другие агрокультуры», — допускает Злочевский.



Гендиректор компании «АгроЛенд» Алексей Черемичко сказал «Агроинвестору», что методика расчета плавающей пошлины пока неясна и компания пытается в ней разобраться. Он также добавил, что пока «АгроЛенд» не сталкивалась с трудностями при оформлении контрактов. «Эта экспортная пошлина будет действовать с июня, мы так далеко не заглядываем. А что будет дальше, станет ясно, когда разберемся с механизмом, сейчас мы занимаемся текущими реалиями — пошлинами и экспортом в сложившейся ситуации», — сказал Черемичко.



Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил ТАСС о планах обсудить с правительством возможности обнуления экспортной пошлины на зерно в следующих сезонах при изменении ценовой ситуации и достижении баланса интересов всех участников зернового рынка. По его мнению, механизм плавающей пошлины необходим для стабилизации внутренних цен на зерно. «Мы это понимаем и неоднократно заявляли, что обеспечение продовольственной безопасности страны имеет наивысший приоритет перед экспортом», — подчеркнул Зернин.



При этом руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сказал ТАСС, что введение в России экспортных пошлин на зерно позволит избежать сокращения производства мяса и поддержать приемлемый уровень рентабельности в отрасли. Он также уточнил, что при принятии решений по регулированию рынка важно сохранить привлекательность не только животноводства, но и растениеводства. «Интересы отрасли растениеводства должны быть максимально учтены, так как она является основой продовольственной безопасности нашей страны», — подчеркнул Юшин. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев надеется, что применение пошлины позволит установить комфортный для животноводов уровень цен на зерно, который будет приемлем и для самих производителей зерновых, сохранит возможности для развития и наращивания объемов производства. Введение плавающей пошлины на зерно позволит сохранить стабильные цены на мясо птицы, уверен гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «Мы ожидаем, что пошлина восстановит баланс стоимости зерна, позволит снизить себестоимость производства мяса птицы <…>», — цитирует его ТАСС.

