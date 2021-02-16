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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Аналитика

РЗС: Россия может не выбрать экспортную квоту по зерну

Крупнейшие экспортеры намерены полностью выбрать свои квоты

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

С начала сезона было экспортировано более 37 млн тонн зерна
wikimedia.org
С начала сезона было экспортировано более 37 млн тонн зерна
wikimedia.org

По оценке директора информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, Россия за оставшуюся часть сезона может поставить на внешние рынки гораздо меньше зерна, чем разрешено по квоте — 17,5 млн т, сообщает РИА «Новости». По мнению Тюриной, в следующем сезоне экспорт может продолжить снижаться.

По прогнозу РЗС, объем поставок на мировой рынок в период с 15 февраля по 30 июня составит 15,4 млн т, в том числе около 10 млн т пшеницы, 2 млн т ячменя и 2,5 млн т кукурузы. «Таким образом, экспортный потенциал в оставшемся периоде сезона-2020/21 будет меньше, чем размер квоты», — сказала Тюрина информагентству. При этом она уточнила, что с начала сельхозгода по 15 февраля Россия экспортировала 37,3 млн т зерна, в том числе 32 млн т пшеницы, 3,5 млн т ячменя и 960 тыс. т кукурузы (учитывая поставки в ЕАЭС). В том числе в феврале за две недели было отгружено 2,2 млн т зерна, включая более 2 млн т пшеницы. «Это ожидаемая ситуация, потому что принятие решения о квоте и пошлине было не совсем прозрачно для участников рынка, и максимальные объемы компании вывозили до вступления в силу этих постановлений», — прокомментировала Тюрина.

По мнению РЗС, сейчас наша страна теряет конкурентоспособность на мировом рынке, поэтому возникает вопрос, вывезет ли Россия этот объем. «На мировой рынок в качестве экспортера возвращается Австралия. Собрав рекордный урожай, страна будет выходить с более низкой ценой на ранее утраченные рынки, прежде всего — Юго-Восточной Азии, вытесняя с них российских экспортеров», — сказала Тюрина. По ее словам, сейчас наблюдается довольно серьезное давление на производителей зерна с точки зрения снижения цен. В целом, учитывая, что себестоимость производства пшеницы в 2020 году составляла около 9 тыс. руб./т «рынок вписывается в цену, выгодную для экспортеров, в среднем порядка 12,5-13 тыс. руб./т», оценила Тюрина. По более высокой цене российская пшеница окажется неконкурентоспособной, но при такой рентабельности производства зерна вполне возможно сокращение посевов в регионах с низкой урожайностью, допустила она.

По словам главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, союз не видит трудностей с вывозом пшеницы в рамках квоты и с пошлиной. «Все службы — и Минпромторг, и ФТС работают корректно. 15 февраля наши экспортеры получили первые номера лицензий, 16-го оплатили их и 17-го продолжат отгрузку. Крупнейшие российские экспортеры, которые входят в Союз, намерены полностью выбрать свои квоты», — рассказал он «Агроинвестору». Ранее Минсельхоз распределил квоту между 234 компаниями, при этом 70% объема пришлось на топ-10 трейдеров.

По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, внутри квоты будет экспортировано 11 млн т зерна. «Это связано с тем, что остался небольшой потенциал, потому что был рекордный по отгрузкам январь, высокие поставки в декабре, также будет неплохой февраль, несмотря на плохую погоду, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Ситуация сложилась так из-за ожидания введения пошлины: те объемы, которые можно было вывезти весной, были экспортированы еще зимой». Также сыграло роль то, что пошлина достаточно серьезно ограничивает логистику. Третий фактор — то, что основные запасы зерна находятся в центральной части России и в Поволжье, отметил Рылько.

С 15 февраля в России вступили в силу квота на вывоз зерна за рубеж и пошлина на экспорт пшеницы в размере 25 евро/т. С 1 марта по 30 июня пошлина возрастет до 50 евро/т. Квота будет действовать до конца маркетингового сезона и составит 17,5 млн т. Со 2 июня в силу вступит постоянная «плавающая» пошлина на экспорт зерна. Ее будут взимать, если цена пшеницы на мировом рынке превысит $200/т, а кукуруза и ячмень будут дороже $185/т.

Екатерина Шокурова 

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