В России начали действовать экспортная квота на зерно и пошлина на пшеницу

К середине февраля экспортный потенциал реализован на 76% Д. Абрамов

С 15 февраля в России вступили в силу меры по регулированию экспорта зерна: до конца месяца будет действовать пошлина на вывоз пшеницы — 25 евро/т, которая затем увеличится до 50 евро/т. Также параллельно начала действовать квота на экспорт зерна — до 30 июня на внешние рынки за пределы ЕАЭС может быть поставлено 17,5 млн т. Ранее Минсельхоз распределил этот объем между 234 компаниями, при этом 70% квоты пришлось на топ-10 трейдеров. Кроме того, с 15 марта добавятся пошлины на экспорт кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т).



Аналитический центр «СовЭкон» оценивает потери агросектора от вводимых пошлин на уровне 211 млрд руб. в этом сезоне и минимум 360 млрд руб. в 2021/22-м. Многие отраслевые аналитики считают, что внезапное изменение правил игры без достаточных на то оснований негативно скажется на инвестиционной привлекательности растениеводства. И если планы весенней посевной кампании вряд ли будут значительно скорректированы, то с озимого сева под урожай 2022 года можно ждать изменений и сокращения доли зерновых в севообороте. Кроме того, возможно снижение технологичности производства — сокращение объема вносимых удобрений, использования средств зашиты растений — что повысит риски неурожая в случае неблагоприятных погодных условий.



Однако, по мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, пока не стоит говорить, что по отрасли нанесен сокрушительный удар: вводимые сейчас меры затронут зерновой рынок «по касательной», причем квота на экспорт вообще не сыграет роли. «Экспортный потенциал к 15 февраля будет реализован на ¾ или даже на 4/5», — оценил Рылько в ходе организованной ИКАРом конференции «Где маржа». Как следует из презентации ИКАРа, с начала сезона по 12 февраля на внешние рынки было отгружено 30,6 млн т пшеницы (79% от экспортного потенциала), 4,2 млн т ячменя (76%), 1,8 млн т кукурузы (60%). В целом было вывезено 37,2 млн т зерна — 76% от возможного объема.



Если бы этими мерами — квотой и фиксированными пошлинами — все ограничилось, то не было бы ничего страшного, хотя, безусловно, регуляторные меры ведут к серьезному стрессу на внутреннем рынке, отметил Рылько. «Но это была просто разминка: нам представлен новый пакет мер госрегулирования зернового рынка», — сказал он. С 1 апреля должна начаться регистрация экспортных контрактов на бирже, на их основе будет рассчитываться средняя — базовая — экспортная цена. Со 2 июня Минсельхоз будет устанавливать гибкую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень. Ценовой порог, при котором пошлина взиматься не будет — $200 за тонну пшеницы и $185 — за тонну ячменя и кукурузы. При превышении этих значений пошлина будет рассчитываться по формуле 70% от разницы базовой цены и $200/185. При этом будут учитываться только контракты на базисе FOB Черное море, заключенные сроком на 30 дней и менее. Пошлина будет устанавливаться еженедельно на основе данных предыдущей недели и станет одинаковой для всех географических базисов и классов пшеницы.



«Экспортеры говорят, что эта схема не будет работать. Подавляющее большинство контрактов заключается на гораздо более длительные периоды, и, если трейдер выиграл египетский тендер с зазором $1-2 с поставкой через 1,5 месяца, ему может не повезти, и пошлина окажется больше, чем он думал. Это игра в русскую рулетку», — прокомментировал Рылько.



По расчетам ИКАР, потери от плавающей пошлины в следующем сезоне при реализации зерна на экспорт могут превысить $1,55 млрд, или около 113,5 млрд руб. по курсу ЦБ на 15 февраля. «При цене пшеницы в $250 за тонну, а такая цена выглядит для нового сельхозсезона вполне разумно, и при урожае 77 млн т отрасль теряет примерно $1,33 млрд, — рассказал Рылько. — По ячменю при цене в $215 за тонну и урожае 19,5 млн т потери могут составить $95 млн, по кукурузе при стоимости $225 за тонну и урожае 14 млн т потери оцениваются в $126 млн».



Предполагается, что 80% собранных в виде пошлины средств будет возвращаться в агросектор в виде субсидий. Как уточнила в ходе конференции замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, Минсельхоз планирует с июля начать выдавать эти средства из расчета на тонну произведенного зерна. Ранее сообщалось, что в результате «зернового демпфера» аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство за счет средств, которые поступят от экспортных пошлин. Деньги будут распределяться между регионами исходя из объема произведенной продукции, размер ставки субсидии будут утверждать власти регионов.



«Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорит, что все деньги вернутся в агросектор, но мы не понимаем, как они все вернутся, — отметил Рылько. — Цены на зерно в России определяются экспортным паритетом, и когда экспортные цены снижаются, пропорционально зерно дешевеет по всей стране, независимо от того, куда вы его продаете — мукомолам, комбикормовым заводам и т. д. Если устанавливать экспортные пошлины, то это приведет к падению выручки всех зерновиков». Недополученная выручка всех аграриев, по предварительным расчетам ИКАР, составит почти $2 млрд по пшенице (при урожае 77 млн т и средней цене $250/т), $262 млн по ячменю (19 млн т и $215/т) и $274 млн по кукурузе (14 млн т и $225/т).



«Если у нас работает зерновой демпфер, получается, что все изъятие — $2 млрд по пшенице, возвращается в сектор $1 млрд (при объеме собранной пошлины около $1,3 млрд), остальное попадает куда угодно, только не к зерновикам. Относительные потери по ячменю еще больше — там теряется больше половины, по кукурузе — примерно 50%», — привел данные Рылько. Практическая реализация механизма зернового демпфера в представленном виде с установлением пошлины на неделю парализует деятельность экспортеров и может привести если не к угасанию растениеводства, то к затуханию тех темпов роста зернового сектора, которые были раньше, предупредил Рылько: аграрии не будут расширять посевы, станут использовать меньше удобрений и средств защиты растений.



Эксперт также напомнил, что регулирование экспорта — не единственная мера, с которой в последнее время столкнулся агросектор. «Мы работаем в эпоху драконовских мер весового контроля, у нас повышается утилизационный сбор, идет опережающий рост цен на все средства производства, хоть и небольшое, но сокращение бюджета сельского хозяйства на следующий сезон», — перечислил Рылько.



По информации Reuters, 15 февраля ИКАР повысил прогноз урожая пшеницы в 2021 году до 78 млн т на фоне улучшения погодных условий. При таком валовом сборе и цене пшеницы $250/т в условиях действия гибкой пошлины недополученная выручка аграриев при реализации на экспорт составят $1,36 млрд, следует из презентации ИКАР, а недополученная выручка всех аграриев превысит $2 млрд.

