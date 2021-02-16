Цены на пшеницу могут опуститься ниже экспортного паритета

С 15 февраля вступили в силу квота на экспорт зерна и пошлина пшеницу Pixabay

На прошлой неделе закупочные цены на пшеницу в портах обвалились, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Трейдеры снизили среднюю цену на пшеницу с протеином 12,5% более чем на 10% до 14850 руб./т (CPT глубоководные порты). Рынок отражает повышение пошлины на пшеницу до 50 евро/т с 1 марта, спрос остается вялым, а предложение растет, отмечают аналитики. При этом спрос со стороны трейдеров был ограничен: большинство из них накопили достаточные запасы для выполнения ближайших контрактов, считает «СовЭкон». При этом российские переработчики закупали минимальные объемы в ожидании еще большего снижения цен. На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса упала на 700 руб. до 14,52 тыс. руб./т, 4-го класса — на 925 руб. до 14,1 тыс. руб./т (EXW, Европейская часть России, без НДС), сравнили аналитики центра.



Согласно прогнозам «СовЭкона», в ближайшем будущем может развиться два сценария: либо активные продажи на внутреннем рынке закончатся, либо, несмотря на то что текущий уровень цен спроса в портах отразил новую пошлину, с учетом относительно высоких запасов активные распродажи продолжатся. В результате цены могут снизится заметно ниже экспортного паритета, считают аналитики, уточнив, что вероятность первого сценария более высокая.



Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили снижаться вслед за мировыми площадками, а также в условиях активизации предложения со стороны аграриев, которые перестали ждать разворота рынка. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, за прошедшую неделю цена тонны российской пшеницы с 12,5% протеина с поставкой в начале марта уменьшилась с $286 до $277,5 (FOB, Новороссийск), сообщает Reuters. «СовЭкон» зафиксировал снижение на $4 до $281/т. Данные Refinitiv Agriculture говорят о падении с $284/т до $282,5/т.



С 15 февраля в России начала действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн т до конца сезона. Также поставки пшеницы на внешние рынки стали облагаться пошлиной 25 евро/т, с 1 марта ставка увеличится до 50 евро/т. Кроме того, с 15 марта добавятся пошлины на экспорт кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т).



Начало действия квоты на экспорт зерна и пошлины на вывоз пшеницы позволит гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке и обеспечить сохранение стабильной ситуации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. В том числе эта мера поможет не допустить скачкообразного роста цен на ряд базовых продуктов питания: мукомольную, крупяную, хлебопекарную и мясомолочную продукцию, яйца, считает агроведомство. «Следующий этап введения пошлин <…> позволит дополнительно поддержать тренд на снижение цен. А применение постоянно действующего механизма плавающей пошлины в дальнейшем будет способствовать повышению предсказуемости и управляемости ситуации на рынке», — уверены чиновники министерства.



С начала сезона по 11 февраля Россия экспортировала 33,9 млн т зерна, что на 28% больше результата аналогичного периода прошлого сельхозгода. Экспорт пшеницы при этом составил 29,1 млн т — также на 28% больше прошлогоднего, говорится в обзоре «СовЭкона» со ссылкой на данные ФТС. В январе экспорт зерна составил 3,2 млн т, включая 2,8 млн т пшеницы. Аналитики центра прогнозируют замедление экспорта к концу февраля, в целом за месяц, по их оценке, может быть вывезено 2,8-3,4 млн т зерна, в том числе 2,6-3,1 млн т пшеницы. Прогнозировать поставки в феврале сложно из-за начала действия пошлины в середине месяца, поясняет «СовЭкон».

