Американский аналитик прогнозирует высокие мировые цены на зерно

Цена на черноморскую пшеницу в этом сезоне еще может вернуться к отметке $300 за тонну Pixabay

Президент американской компании AgResource Ден Бассе посоветовал аграриям «засевать каждый акр земли»: по его прогнозу, мировые цены на зерно в 2022, а возможно и в 2023 году, будут оставаться на высоком уровне. Об этом он заявил на конференции Института конъюнктуры аграрного рынка «Где маржа-2021».



«Мои исследования предполагают, что нужно засевать любой свободный акр во всем мире. И нам нужна хорошая погода <…> Если мы посмотрим на последние данные по запасам пшеницы, то увидим, что мы находимся в ситуации 2007 года, и если будут проблемы с погодой в Северном полушарии, то мировой рынок будет подвержен большим американским горкам до тех пор, пока не удастся получить хороший урожай», — добавил он.



«Инвесторы хотят покупать больше сырья, и тенденция к росту импорта пшеницы является очевидной, аналогичную ситуацию мы видим с соей, кукурузой, ячменем», — сказал Бассе. Он обратил внимание на то, что в прошлом году зерновые существенно подорожали. Мировые цены на пшеницу выросли на $100 за тонну, на кукурузу — на $120 за тонну. Цены на сою повысились на $200/т. По прогнозу Бассе, цены на американскую кукурузу и пшеницу в 2021/22 сельхозгоду достигнут самого высокого значения. Как отметил глава AgResource, сейчас соотношение мировых запасов пшеницы к уровню прогнозируемого потребления находится на тринадцатилетнем минимуме.



В ходе выступления он сказал, что важную роль в закупках продукции из США будет играть Китай, кроме того, многие страны для обеспечения своей продовольственной безопасности наращивают запасы. «Цена на кукурузу в Китае достигла рекордных уровней, поскольку страна продолжат восстанавливать свиноводство [после распространения в стране африканской чумы свиней и значительного сокращения поголовья],», — обратил внимание Бассе.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов обратил внимание, что Бассе каждый год на протяжении 20 лет обещает высокие цены на зерно. По прогнозу Сизова, еще есть время, чтобы увидеть новые ценовые рекорды и в текущем сезоне. «В последние пару недель идет откат, но, допустим, для черноморской пшеницы мы в этом сезоне еще увидим цену выше $300 за тонну», — уверен он. Эксперт, как и его американский коллега, считает, что ключевым фактором роста цен является импорт кукурузы в Китай. «На зерновой рынок влияет не очень хороший урожай кукурузы в Северном полушарии и сохраняются проблемы с урожаем этой агрокультуры в Южном полушарии — это основные факторы. Если будут усугубляться проблемы в Южной Америке, то мы, скорее всего, увидим новые ценовые рекорды», — считает Сизов.



Согласно последнему отчету Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), цены на пшеницу с начала января выросли в большинстве основных стран-экспортеров из-за увеличения мирового потребления, снижения конечных запасов и укрепления цен на кукурузу и сою. В России наблюдался самый значительный рост — до $287 за тонну, отмечает USDA, причиной этого аналитики называют введенные правительством ограничения на экспорт.

