В России начался яровой сев

Регионы готовятся к весенним полевым работам Pixabay

Благодаря так называемым «февральским окнам» - кратковременному повышению температуры — аграрии Ставропольского края смогли начать сев ранних яровых агрокультур — гороха и овса, сообщила пресс-служба администрации региона. Общая площадь сельхозугодий, выделенных в Ставропольском крае под яровые в этом году, превысит 900 тыс. га, уже засеяно 2 тыс. га. В прошлом году яровой сев стартовал 12 февраля в Крыму. Пресс-служба администрации Ставропольского края также отметила, что состояние посевов озимых агрокультур в регионе улучшили выпавшие осадки — 86% от месячной нормы.



Подготовку к яровому севу начал Краснодарский край, сообщил «Интерфаксу» губернатор региона Вениамин Кондратьев, отметив, что Кубань планирует сохранить площади под яровыми агрокультурами на уровне прошлого года — 1,8 млн га, из них почти 740 тыс. га зерновых и зернобобовых. «Площади яровых в этом году будут практически равны прошлогодним. Планируем увеличить посевы сахарной свеклы, гороха и экспортно-ориентированных культур — сои и озимого рапса — всего более чем на 70 тыс. га. Это поможет региону увеличить объемы поставок за рубеж и достичь целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"», — сказал информагентству губернатор. Кондратьев добавил, что точные сроки старта посевной кампании 2021 года во многом будут зависеть от погоды. Аграрии края уже обеспечены семенами, активно готовят удобрения. При этом губернатор подчеркнул, что озимые находятся в хорошем состоянии. По информации регионального агроведомства, аграрии края приступили к первой подкормке озимых. Азотные удобрения внесены на площади свыше 10 тыс. га в Приморско-Ахтарском, Новопокровском, Курганинском, Абинском и Крымском районах.



Крым также готовится к старту посевной. «Проведена основная обработка почвы, засыпано необходимое количество семян. Озимые культуры посеяны на площади 535 тыс. га, из них 331 тыс. га — озимая пшеница, 173 тыс. га — озимый ячмень, 2,5 тыс. га — озимая рожь. К зимовке 87% озимых вошли в хорошем и удовлетворительном состоянии», — привела пресс-служба правительства региона слова министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина. В этом году начало посевной в Крыму и на Кубани, очевидно, будет отложено из-за погодных условий: в регионах сильно похолодало и выпал снег.



Активную подготовку к посевной кампании ведут и не южные регионы, где полевые работы начнутся позже. Так, в Челябинская области техника готова в среднем на 66%, закупаются недостающие семена, приобретается топливо, сообщает пресс-служба администрации региона. На данный момент основная задача аграриев — накопить и сохранить влагу, поскольку, как отмечает первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, запасов влаги в почве с осени осталось в полтора раза меньше средних многолетних значений. «Особенно мало влаги в почве традиционно на юге региона <…>. В то же время зимой практически во всех районах Южного Урала осадков выпало заметно больше нормы и нужно своевременно провести весенние агротехнологические работы, чтобы влага осталась на полях», — сказал Завалищин. Хотя сев еще не начался, министр уже озвучил планы по урожаю: если удастся сохранить влагу и увеличить площадь сева, то в этом году регион намерен собрать 1,8 млн т зерна, 150 тыс. т масличных, 100 тыс. т картофеля и более 35 тыс. т овощей открытого грунта.



Министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин рассказал, что в регионе также началась подготовка в посевной, сообщает пресс-служба регионального агроведомства. «По структуре в 2021 году вся посевная площадь составит 4 млн 391,8 тыс. га, сюда входят зерновые и зернобобовые, кормовые и технические культуры», — сказал Балыкин.



В Московской области к посевной кампании техника готова на 84%, говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Специалисты хозяйств осматривают и ремонтируют тракторы, проводят наладку оборудования, создают запасы минеральных удобрений, семян и ГСМ.

