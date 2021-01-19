В этом году растениеводам европейской части страны снова может угрожать засуха

Ситуация еще может улучшиться, но в ряде регионов потребуется время для восстановления уровня влаги в пахотном слое Pixabay

В этом году растениеводам угрожает повышенный риск засухи, поскольку запасы влаги снизились почти во всех зернопроизводящих регионах европейской части страны, следует из данных космического мониторинга, полученных Национальным союзом агростраховщиков (НСА). Союз призвал аграриев обратить особое внимание на необходимость применения агротехнологических мер, направленных на сбережение влаги в почве и страхование посевов.



«Даже если в ближайшие три-четыре месяца произойдет разворот ситуации с осадками, в ряде регионов потребуется время для восстановления уровня влаги в пахотном слое», — отметил президент союза Корней Биждов, комментируя полученные результаты мониторинга. В период сева озимых почти во всех регионах Юга, Центра и основной части Поволжья уровень влажности почвы был меньше среднего значения за предыдущие 10 лет. На значительной части этой территории снижение составило от 20% до 50%. К середине января ситуация по сравнению с периодом осеннего сева принципиально не изменилась. В связи с этим есть опасения, что те климатические явления, которые в 2020 году в ряде регионов уже привели к утрате урожая и проблемам с озимым севом, продолжают развиваться.



По данным систем мониторинга НСА, с августа по ноябрь понижение уровня влаги наблюдалось от предгорий Кавказского хребта на юге (Краснодарский, Ставропольский края и другие) до Нижегородской и Ивановской областей на севере, от Курской и Орловской областей на западе — до Оренбургской области и республик Татарстан, Удмуртия и Башкирия на востоке. Дефицит влаги был наиболее выражен на территории Центрального Черноземья — всей территории Воронежской области, большей части Орловской, Курской, Белгородской и Тамбовской областей, где соответствующий показатель сократился по сравнению с десятилетней нормой на 20-30%. В Поволжье в зоне снижения уровня влаги на 20-30% оказались часть районов Татарстана, Мордовии и Чувашии, а также Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. На Юге — в Краснодарском крае и Ростовской области — снижение не превысило 10-20%, в то время как в Ставропольском крае, Волгоградской области и Калмыкии нехватка влаги по сравнению с десятилетней нормой была крайне острой — от 20% до 50%, оценивает НСА.



«Очень похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году, только в несколько меньших масштабах, — подчеркивает Корней Биждов. — В результате во многих регионах произошла гибель посевов от засухи и весенних заморозков». Страховые выплаты аграриям за утраченный урожай только на Ставрополье и Кубани в 2020 году составили не менее 1,2 млрд руб. «Разворот агроклиматического сценария в лучшую сторону еще возможен, но в тех регионах, где запасы влаги в почве истощены, нужно практически подготовиться и к пессимистичному варианту — в том числе и в отношении яровых сельхозкультур», — добавил Биждов.

