Актив «Солнечных продуктов» может не достаться «Русагро»

«Волжский терминал» привлекателен крупным современным маслозаводом «Волжский терминал»

Группа «Астон» подала ходатайство в ФАС о даче предварительного согласия на приобретение 100% основных производственных средств ООО «Волжский терминал» в Саратовской области. Комплекс, объединяющий маслоэкстракционный завод мощностью 765 т нерафинированного масла в сутки, речной терминал с выходом в Каспийский и Средиземноморский бассейны и элеваторы, входит в холдинг «Солнечные продукты». В 2018 году права требования по кредитам почти на 35 млрд руб. к его структурам выкупила группа «Русагро», которая затем планировала приобрести часть активов.



Гендиректор «Русагро» Максим Басов заявил, что группа сама планирует приобрести имущество «Волжского терминала» с торгов, но «Астон», видимо, тоже хочет поучаствовать в процедуре, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, холдинг «Био-Тон» тоже изучает перспективность площадки, но решение пока не принято.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что «Волжский терминал» привлекателен крупным современным маслозаводом, возможностью отгружать масло и зерно, в том числе на экспорт, а также близостью сырьевой базы. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов прокомментировал изданию, что покупка комплекса может стать выгодным приобретением для «Астона», так как основные активы компании сосредоточены на юге России. А благодаря сделке «Астон» сможет выйти в Поволжье, где увеличивается производство масличных.



Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова сказала «Агроинвестору», что вероятность покупки актива другой компанией достаточно низкая, потому что «Русагро» инициировал процедуру банкротства холдинга. «В той или иной степени «Русагро» присутствует в кредиторах почти всех предприятий, входящих в холдинг «Солнечные продукты», в том числе в управляющей компании они начали банкротство еще в 2019 году», — сказала юрист. Однако механизм передачи прав на любое имущество в процедуре банкротства всегда предусматривает процедуру торгов, отметила она. У залогового кредитора при этом нет преимущества в получении имущества, но есть — в получении денежных средств от его продажи. «Но, если кредитор выкупает задолженности у банка, он будет в дальнейшем заинтересован в сохранении активов за собой, — сказала Романова. — Конечно, запретить участвовать в торгах другим компаниям невозможно».



На одних из торгов «Солнечных продуктов» продавалась дебиторская задолженность почти на 3 млрд руб., рассказала Романова. Начальная цена торгов составляла 2,6 млрд руб., было 11 участников. Торги выиграла «Русагро», купив задолженность за 3,5 млрд руб. «Для того, чтобы принять участие в торгах по покупке дебиторской задолженности, необходимо вносить задаток 10%, это правило действует почти по всем банкротным торгам. Только после этого можно получить допуск», — сказала эксперт.



26 февраля было дано объявление о проведении торгов по «Волжскому терминалу», где были представлены производственные здания, оборудование, земельные участки. Начальная цена — 2,8 млрд руб., задаток — 100 млн руб. В итоге торги отменили, сославшись на то, что необходимо внести поправки в положение о торгах. «Скорее всего, было подано несколько заявок на участие в торгах, поэтому было принято решение отменить их в связи с необходимостью внесения изменений в положение о продаже залогового имущества. Возможно, будет установлен более высокий порог для задатка, чтобы отсечь ненужных участников торгов», — объяснила Романова.



Судя по тем торгам, где «Русагро» купила дебиторскую задолженность, скорее всего, во время торгов по продаже активов будет повышение стоимости и группе придется вытягивать ту стоимость, которая будет выигрышной, считает Романова. «Хотя часто в процедуре банкротства делают так, чтобы первые торги не состоялись, для снижения стоимости. Но в этом случае, скорее всего, сделать это не удастся», — добавляет она.



Партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева также сказала, что имущество должника, находящееся в залоге у одного из кредиторов, в любом случае подлежит реализации на публичных торгах по общим правилам продажи имущества в конкурсном производстве. «Сам кредитор, также как и компании его группы, вправе на общих основаниях участвовать в проведении торгов. Договор может быть заключен и с единственным участником торгов», — прокомментировала Литовцева «Агроинвестору». На первоначальном этапе у залогового кредитора есть только одно преимущество — определять порядок реализации заложенного имущества. Причем данный порядок регламентирует все возможные в банкротстве этапы продажи актива: и торги, и продажу на публичных торгах.



«С положением о порядке продажи заложенного имущества, утвержденным залоговым кредитором, могут не согласиться конкурсный управляющий, кредиторы, если, например, условия препятствуют доступу к торгам максимально широкого круга потенциальных покупателей или продаже имущества по наиболее выгодной цене», — объяснила эксперт. По ее словам, если первые торги не состоятся, будут проводиться повторные торги, и только в том случае, если и они не увенчаются продажей актива, у залогового кредитора возникнет право оставить предмет залога за собой. «Таким образом, существует вероятность того, что любое другое лицо, принявшее участие в торгах, может приобрести заложенный актив, а залоговому кредитору достанется лишь 80% от вырученной суммы, если долг из кредитных обязательств», — заключила Литовцева.

