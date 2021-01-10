Топ-5 компаний-ньюсмейкеров года

М. Стулов

«Агроинвестор» составил очередной мини-рейтинг компаний агросектора, которые в 2020 году чаще других становились героями новостных публикаций на сайте. В сумме мы написали о них 78 заметок — на одну меньше, чем о пяти компаниях-лидерах по итогам 2019 года (здесь и далее — без учета материалов журнала, публикаций партнерской рубрики и новостей, где компании фигурировали с отдельными комментариями или упоминались в контексте).



«ЭкоНива»: новые проекты и экспорт в Китай



Первое место с 21 заметкой занял крупнейший в России производитель сырого молока — холдинг «ЭкоНива». Прошлый год для компании начался с запуска двух новых молочных комплексов в Воронежской области. Каждый рассчитан на 2,8 тыс. дойных коров и 4 тыс. голов молодняка. При выходе на полную мощность предприятия будут производить 90 т молока в сутки. Инвестиции в каждую площадку составили по 2,58 млрд руб. В марте компания анонсировала запуск во второй половине 2020-го еще двух ферм в регионе. Каждый комплекс рассчитан на 3,3 тыс. фуражных коров и 3,6 тыс. голов молодняка.



В начале августа был заявлен проект в Самарской области: компания подписала инвестиционное соглашение с администрацией региона о строительстве животноводческого комплекса стоимостью 4,65 млрд руб. После выхода площадки на проектную мощность годовой объем производства молока составит не менее 30,5 тыс. т.



В сентябре «ЭкоНива» сообщила, что откроет молочный комплекс почти на 3,6 тыс. коров и 5,1 тыс. телят в Подмосковном Ступино в 2021 году. Стоимость проекта оценивается в 3,9 млрд руб.



Также в середине января компания поделилась планами развития молочного животноводства в Алтайском крае. Проект предполагает строительство фермы на 6 тыс. коров, которые будут давать 180 т молока в день или около 56 тыс. т в год. В комплекс будет инвестировано около 3 млрд руб. К концу 2020 года компания планировала начать завозить на площадку животных. В конце июля холдинг подтвердил планы, уточнив, что в 2020-м намерен построить один коровник на тысячу голов КРС и завести первую тысячу нетелей. На проектную мощность комплекс должен выйти в 2022 году.



В феврале появилось сообщение о том, что к концу 2020 года «ЭкоНива» запустит первую очередь сыродельного завода в Новосибирской области. Предполагалось, что на проектную мощность переработки 420 тыс. т молока в год производство выйдет в 2022 году, а в 2024-м начнет экспортировать в Китай сыры и молочную продукцию. Инвестиции в проект составят 20,9 млрд руб. А вот запуск комбикормового завода в том же регионе компания перенесла с конца 2020-го на середину 2021 года.



В начале марта стало известно, что компания в перспективе планирует продолжить выпуск сахара на своем заводе «Белсахар» в Курской области. Он перешел к «ЭкоНиве» в 2018 году вместе с земельными активами, купленными у компании «Конек-Горбунок». В сезоне-2020/21 холдинг не планировал производить сахар из-за кризиса в отрасли. Правда, в конце октября сообщалось, что холдинг ведет переговоры с потенциальными покупателями завода, в частности, возможность приобретения рассматривала компания «Щелково Агрохим».



Незадолго до введения в стране карантинных ограничений и в период ажиотажного спроса на продовольствие «ЭкоНива» заявила, что ее молокоперерабатывающие заводы могут начать работать в две смены для увеличения производства готовой молочной продукции.



В середине апреля президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр рассказал, что себестоимость производства молочной продукции у компании увеличилась, в том числе из-за дополнительных расходов на обеспечение безопасности из-за пандемии коронавируса. Рост себестоимости должен приводить к повышению конечных цен на продукцию на 3-10%, но возможности для их увеличения ограничены из-за низкой покупательской способности населения, признал он. В августе «ЭкоНива» оценила рост себестоимости производства молока на уровне 10% и допустила дальнейший рост волатильности на рынке, что усложняет планирование ведения бизнеса.



В мае «ЭкоНива» сообщила, что по итогам 2019 года укрепила свои позиции на мировом рынке и вошла в пятерку крупнейших производителей молока. Выручка компании превысила 400 млн евро, что больше показателя 2018-го на 60%. В начале сентябре свой рейтинг топ-30 производителей молока в стране обнародовали российские аналитики, и в нем холдинг снова занял первое место с валовым надоем 758 тыс. т за 2019 год. В 2017-м компания произвела 297 тыс. т молока, в 2018-м — 484 тыс. т.



В конце весны материнская компания «ЭкоНивы» — Ekosem-Agrar AG — рефинансировала свои долги пред Альфа-банком. Головная структура кредитной организации — ABH Financial — вышла из списка акционеров агрохолдинга, передав обязательства группы Россельхозбанку. При этом доля Штефана Дюрра в материнской компании выросла до 58,84%.



В начале июня компания сообщила, что подписала первый контракт на поставку молока длительного хранения в Китай. Перед выходом на китайский рынок специалисты холдинга посещали специализированные выставки, вели переговоры с компаниями, занимающимися дистрибуцией российской продукции в КНР. Также проведены исследования потенциальных рынков для экспорта молочной продукции. В конце ноября холдинг сообщил, что планирует наращивать поставки в Китай, в том числе попробует отправить продукцию не морским путем, а по железной дороге.



В конце августа «ЭкоНива» поделилась планами строительства к 2022 году завода по производству семян в Курской области. Мощность производства составит 200 т семян в сутки, также предусмотрено возведение элеватора на 15 тыс. т хранения и научного центра по селекции. Стоимость проекта превысит 1 млрд руб.



Несмотря на запуск ряда новых комплексов, в конце сентября «ЭкоНива» признала, что по итогам 2020 года произведет 900-940 тыс. т молока, а не 1 млн т как планировала ранее. Дойное стадо на конец года составит 105 тыс. животных (предыдущий прогноз — 110 тыс. голов). На собственную переработку в 2020 году планируется направить 85-90 тыс. т молока.



В октябре президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр в ходе парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2021-2023 отметил важность государственной поддержки для молочной отрасли и попросил сохранить льготные инвестиционные кредиты, а также возмещение части капитальных затрат (CAPEX). Самообеспеченность молоком в стране не достигнута, при этом рынок очень сложный, пояснил он.



«Мираторг»: запуск новых проектов и развитие экспорта



Второе место среди ньюсмейкеров по итогам 2020 года занял «Мираторг» с 17 заметками. В начале февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что «Мираторг» перенесет строительство семи свинокомплексов из региона в соседние области, поскольку против возведения новых предприятий выступали местные жители. Старовойт с сожалением отметил, что из-за переноса проекта регион недополучит 6,5 млрд руб. инвестиций. Буквально через день холдинг уточнил, что комплексы будут построены в Брянской и Орловской областях.



В середине февраля «Мираторг» первым среди российских производителей начал экспорт высококачественной говядины в Бразилию. Агрохолдинг сообщил, что поставит в HoReCa более 13 т продукции, в том числе традиционные отруба для гриль-блюда Churassco, а также премиальные отруба — рибай и другие стейки. В апреле компания также первой среди российских игроков отправила 200 т говядины в Китай.



В начале марта стало известно, что Арбитражный суд Москвы встал на сторону компании «ПродМир», управляющей сетью супермаркетов «Мираторг», в споре с адыгейским «Кошехабльским сырзаводом» о запрете на продажу адыгейского сыра производства «Умалат». Это решение было принято в связи с тем, что сеть не торгует этим сыром с августа 2019 года.



Также в марте «Мираторг» сообщил, что планирует увеличить маточное поголовье скота специализированной породы абердин-ангус в Калининградской области на 11% — до 49 тыс. животных. Позднее появилась информация, что в 2020 году холдинг прогнозирует приплод на уровне 290 тыс. телят абердин-ангусов на своих фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях. Это на 27% превышает показатель 2019 года.



В начале июня стало известно, что входящая в «Мираторг» «Брянская мясная компания» по итогам 2019 года получила чистую прибыль свыше 3 млрд руб. В 2018-м чистый убыток компании составлял 13,9 млрд руб., в 2017-м — 2,4 млрд руб., в 2016-м прибыль достигала 9,5 млрд руб.



Также в начале лета сообщалось, что холдинг планирует развивать экспорт овощей - это следовало из вакансии компании, размещенной на портале HeadHunter. «Мираторг» искал менеджера по экспортным продажам (направление «Овощи») «в связи с расширением бизнеса».



В июне же холдинг сообщил, что ориентировочно в сентябре запустит в режиме пуско-наладки маслоэкстракционный завод в Орловской области. Мощность переработки составит 400 тыс. т сырья в год, предприятие будет перерабатывать подсолнечник, рапс и сою. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд руб.



Во второй половине июня состоялся запуск цеха глубокой термической переработки мяса в Курской области. Производственная линия будет выпускать более 138 т колбасных изделий в год, это часть нового комплекса по убою и переработке скота, который, по собственным данным компании, будет самым крупным в Европе. Мощность предприятия составит 4,5 млн свиней в год или 503,5 тыс. т продукции в убойном весе.



В середине июля появилась информация, что к началу 2023 года «Мираторг» планирует увеличить маточное стадо овец в своем курском проекте до 70 тыс. голов. Овцеводческий комплекс был запущен в 2018 году. Его проектная мощность — 30 тыс. овцематок и 3,3 тыс. т ягнятины в живом весе в год. Инвестиции в проект составили 2,97 млрд руб.



В августе «Мираторг» запустил предприятие по переработке прочей мясной продукции в Брянской области. Новый проект агрохолдинга стоимостью более 5,4 млрд руб. позволяет дополнить производственную цепочку и увеличить глубину переработки крупного рогатого скота. Завод будет выпускать супы, бульоны, соусы, жареный бекон и др. — более 45 т готовой продукции в сутки, общий объем производства нового комплекса превысит 14 тыс. т готовых блюд в год.



В сентябре был открыт еще один проект холдинга — оптово-распределительный центр (ОРЦ) для хранения и переработки сельхозпродукции в подмосковном Домодедове. Инвестиции составили 8,5 млрд руб. Возведение ОРЦ началось в 2018 году, изначально компания планировала открыть его до конца 2019-го, однако строительство завершилось только в августе 2020-го. ОРЦ будет закупать все виды сырья — молоко, мясо, рыбу, крупы, овощи, фрукты, ягоды — и предоставлять услуги по хранению, доработке, глубокой переработке и доставке готовой продукции до полки магазинов.



В октябре «Мираторг» презентовал три инвестиционных проекта в рамках режима соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Калининградской, Московской и Орловской областях. Общий объем инвестиций составит почти19 млрд руб. Первый проект — строительство второй очереди ОРЦ в Домодедове за 10 млрд руб. В Калининградской области агрохолдинг намерен расширить производство замороженных мясных полуфабрикатов, вложив 4,9 млрд руб. В Орловской области планируется реализовать проект по производству и переработке масличных агрокультур мощностью 420 тыс. т сырья в год за 3,5 млрд руб. Первые соглашения СЗПК были подписаны в начале декабря, проекта строительства ОРЦ среди них не оказалось.



В ноябре компания сообщила, что по итогам октября увеличила выпуск говядины высочайшей мраморности вагю до 1,2 т, что в 2,3 раза выше показателя аналогичного периода 2019 года. Поголовье кросса вагю содержится на территории Калужской и Брянской областей, насчитывает около 9,5 тыс. животных, и стадо продолжает расширяться.



Год для «Мираторга» завершилась не очень позитивно — в середине декабря на одном из предприятий агрохолдинга в Курской области была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней.



«Дамате»: восстановление «Евродона» и «Донстара»



Третью строчку занимает компания «Дамате», бизнесу которой в течение 2020 года было посвящено 15 новостных заметок. В середине марта «Дамате» сообщила, что покупает компанию «Кавказ-мясо» и уже запустила переработку баранины на базе Черкесского мясоперерабатывающего комбината. Начало переработки стало логическим развитием проекта холдинга по производству баранины, начатого в 2018 году. Компания планирует вложить в производство баранины 2,68 млрд руб. и выйти на ежегодный объем производства 12,6 тыс. т продукции — полуфабрикатов, котлет, консервов и др. В конце сентября группа сообщила, что начала реконструкцию убойного завода, которая будет завершена в мае 2021 года. Ранее в апреле в хозяйствах проекта «Дамате» по производству баранины родились первые ягнята. Власти Ставропольского края рассчитывают, что за счет его реализации производство баранины в регионе будет ежегодно увеличиваться на 10 тыс. т.



В конце первого месяца весны стало известно, что Россельхозбанк в апреле планирует передать обанкротившийся «Евродон» в аренду предположительно группе «Дамате». Об этом на заседании Законодательного собрания Ростовской области рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский. Он уточнял, что основной кредитор «Евродона» - ВЭБ - намерен до 31 марта передать актив Россельхозбанку, а тот в свою очередь — в аренду новому инвестору.



Сделка по уступке прав требований по кредитам «Евродона» состоялась в середине апреля, ее сумма составила 6,2 млрд руб., однако новый профильный инвестор тогда не был назван. В конце апреля соучредителем компании (85%) стал «Бисерский литейный завод» из Пермского края. Правда, в июне правительство Ростовской области сообщило, что инвестором «Евродона» все-таки является структура «Дамате» - компания «Индюшкин двор». К августу на комплекс завезли 50 тыс. индюшат, которые вылупились в Германии, ранее на производство поставили 72 тыс. яиц индейки. В конце августа сообщалось, что «Дамате» завезла на площадку подращивания 200 тыс. индюшат и ведет работы по подготовке птичников для откорма птицы. Предполагалось, что с комплекса в Ростовской области на переработку в 2020 году будет направлено около 3 тыс. т индейки в живом весе. Объем инвестиций в перезапуск «Евродона» на первом этапе оценивался примерно в 1,5 млрд руб. без учета данных технологического аудита мощностей.



В третьей декаде апреля сообщалось, что «Дамате» может стать претендентом на некогда крупнейшее в стране предприятие по производству мяса утки — также бывший актив Вадима Ванеева, «Донстар». Для этого холдинг учредил в Ростове-на-Дону компанию «Новые утиные фермы». В конце мая информация подтвердилась: «Дамате» выкупила у Россельхозбанка права требования по обязательствам компании «Донстар». Сумма сделки не уточнялась, в реестр кредиторов «Донстара» включены требования на 6,9 млрд руб., из которых 6,53 млрд руб. приходилось на долг перед Россельхозбанком. В конце июня комитет кредиторов «Донстар» одобрил сдачу имущества компании в аренду «Дамате». Группа заявляла, что планирует провести аудит комплекса, устранить технологические риски и возобновить производственную деятельность в третьем квартале 2020 года.



В середине октября совладелец и гендиректор «Дамате» Рашид Хайров рассказывал, что в декабре компания выпустит в продажу первое мясо утки, произведенное на комплексах «Донстар», а также первую продукцию из индейки, произведенной на площадках в Ростовской области. О возобновлении работы завода по убою и переработке индейки, ранее принадлежавшего «Евродону», компания сообщила в конце ноября. Предприятие приняло первую партию из 4,5 тыс. голов птицы (52 т в убойном весе).



В конце апреля «Дамате» завершила сделку по приобретению 100% акций производителя мороженого «Пензахолод». Компания выпускает более 30 видов мороженого под брендом «Наше», которое продает через сеть дистрибуторов по всей стране, а также экспортирует в Казахстан, Беларусь и Армению.



В конце июля «Дамате» сообщила о планах в течение двух лет построить в Тюменской области племенной репродуктор индейки на 12 млн яиц в год и племенную овцеводческую ферму на 4 тыс. овцематок. Объем инвестиций в проекты составит около 4,8 млрд руб. и 1,2 млрд руб.



В сентябре появилась информация, что через пару лет «Дамате» планирует провести первую публичную продажу акций (IPO), однако сама компания это не комментировала.



«Русагро»: рост выручки и корректировка стратегии молочного бизнеса



Четвертое место в рейтинге ньюсмейкеров заняла группа «Русагро», о которой было написано 13 новостных заметок. В феврале компания подвела итоги работы сахарного сегмента в сезоне-2019/20: все заводы холдинга выпустили 882,6 тыс. т сахара. Производство выросло на 17% по сравнению с показателями предыдущего сезона.



В конце зимы стало известно, что компания планирует открыть строящийся новый майонезный завод в Аткарске (Саратовская область) в ноябре. Чуть позже появилась информация, что группа может потерять контроль над банкротством холдинга «Солнечные продукты».



В марте «Русагро» подвела итоги работы в 2019 году: ее чистая прибыль снизилась на 24% до 9,7 млрд руб., EBITDA при этом выросла на 24% до 20 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 15% против 19% в 2018 году. Годовая выручка увеличилась на 67% до 138,2 млрд руб. В ходе конференц-звонка по итогам публикации финансовой отчетности за 2019 год гендиректор группы Максим Басов рассказал, что из-за снижения деловой активности в Китае в последние три месяца на фоне распространения коронавируса планы «Русагро» по реализации в этой стране свиноводческого проекта не продвинулись так, как ранее рассчитывала компания.



В первом квартале 2020 года консолидированная выручка холдинга увеличилась на 16% до 33,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Значительнее всего в январе-марте выросла выручка мясного (+31%) и масложирового сегментов (+20%). По итогам третьего квартала выручка компании прибавила 10% до 41,1 млрд руб. Выручка за девять месяцев составила 113,4 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее.



В апреле группа сообщила, что в 2020 году планирует завершить основную часть инвестиций в проекты по расширению производства в мясном и сахарном направлениях и сократить размер капитальных затрат. Однако компания была готова рассмотреть варианты сделок M&A во второй половине года.



Также в апреле стало известно, что в систему логистики масложирового бизнеса «Русагро» будет интегрирован сервис «Яндекс.Маршрутизация». Маршруты поставок продукции в торговые сети будут строиться с помощью алгоритмов «Яндекса», учитывающих прогноз пробок и временные рамки доставки, что позволит повысить утилизацию грузового транспорта компании и отслеживать его движение в реальном времени.



В мае сообщалось, что в 2020 году «Русагро» планирует продать свою компанию «Приморская соя», о приостановке работы которой стало известно в конце 2019-го. Басов пояснял, что для того, чтобы предприятие могло работать хотя бы в две линии, необходимо, чтобы соевый шрот продавался, в том числе, на Урале и в европейской части страны, поскольку на Дальнем Востоке и в Сибири его потребление недостаточно из-за слабо развитого животноводства. Правда, в августе Арбитражный суд Приморского края удовлетворил заявление Раисы Логиновой (владеет 25% компании «Приморская соя») и наложил запрет на продажу имущественного комплекса актива, 75% которого принадлежит «Русагро». Владелица миноритарной доли требовала признать недействительными решения общего собрания участников «Приморской сои», на котором были утверждены порядок и условия продажи имущества.



В конце весны сообщалось, что «Русагро» приступила к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot. Программно-аппаратные комплексы будут установлены на 242 зерноуборочных комбайнах в Белгородской, Тамбовской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Техника будет оснащаться поэтапно в ходе уборочных кампаний 2020-2021 годов.



В августе компания сообщила, что скорректировала стратегию развития подразделения молочных продуктов и теперь делает ставку на производство продукции с растительными заменителями молочного жира и белка. Ранее агрохолдинг заявлял о планах войти в тройку крупнейших производителей сыра в стране. Также группа допускает продажу молочного бизнеса.



ВТБ: продажа части бизнеса и новые приобретения



Пятое место у ВТБ, создавший зерновой «Деметра-Холдинг», группе было посвящено 12 новостных материалов. В конце января стало известно, что в феврале ВТБ планирует привлечь одного или нескольких инвесторов в свой зерновой холдинг. Об этом сообщил первый зампред банка Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, доля ВТБ в холдинге в результате продажи может опуститься ниже 75%, но задача банка — оставить управление интегрированной цепочкой за собой.



Правда, в итоге о продаже почти половины акций «Деметра-Холдинга» группа ВТБ сообщила лишь в конце апреля. Стратегическими инвесторами стали компания «Агронова» (получила 25%), развивающая проекты в сельском хозяйстве на Кубани, и многопрофильная инвестиционная компания Marathon Group (24,999%). ВТБ остался контролирующим владельцем.



В феврале Соловьев озвучил, что ВТБ вложил в зерновой бизнес $2 млрд, уточнив, что «это инвестиции в широком смысле слова, в том числе кредитные средства». Ранее банк оценивал вложения на уровне $1 млрд.



В начале марта структуры зернового холдинга ВТБ купили компанию «Транс-Грейн» у транспортной группы Fesco. О том, что эта сделка готовится, сообщалось в декабре 2019-го. Позднее состоялась еще одна сделка: «Деметра-Холдинг» выкупила 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом по перевалке зерна в Тамани. Свою долю российскому госбанку продал украинский агрохолдинг Kernel, другие 50% остались у международного трейдера Glencore. ВТБ не раз сообщал о своем намерении выкупить долю Kernel в терминале Тамань. Так, в ноябре 2019 года глава банка Андрей Костин говорил, что переговоры находятся в финальной стадии. ВТБ рассчитывал закрыть сделку до конца 2019 года, однако этого не произошло.



Во второй половине марта стало известно, что входящие в объединенный зерновой холдинг ВТБ «Русагротранс» и «Мирогрупп ресурсы» отправили на экспорт первый маршрутный поезд. Маршрут состоял из 52 вагонов объемом 3,8 тыс. т пшеницы, зерно было доставлено из Ставропольского края на Новороссийский зерновой терминал за двое суток, что в 2,5 раза быстрее, чем при обычной повагонной отправке.



В начале июня «Деметра-холдинг» учредил новую компанию — «Системы цифрового транспорта». Предполагалось, что ВТБ может купить IT-платформу Smartseeds, которая соединяет заказчиков, собственников автотранспорта и водителей: позволяет заказывать перевозки, занимать электронную очередь на зерновые терминалы, отслеживать перемещение груза. В конце месяца стало известно, что «Деметра-Холдинг» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с компанией «СмартКонтракт» (владеет IT-платформой Smartseeds). Они договорились о совместном проекте по развитию современных форматов перевозок зерна и цифрового бизнеса. В октябре сообщалось, что «Деметра-Холдинг» планирует создать сельскохозяйственный маркетплейс, отраслевые аналитики допускали, что это может быть сделано на базе Smartseeds.



В конце июля «Деметра-трейдинг» — структура «Деметра-холдинга» — стала 100%-ным владельцем зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы». Таким образом холдинг увеличил свою долю в компании с 70%, которые приобрел в августе 2019 года.

