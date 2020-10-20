Квартальная выручка «Русагро» выросла на 10%

Доля масложирового сегмента в общей выручке составила 43% Д. Абрамов

Выручка группы «Русагро» в третьем квартале увеличилась на 10% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года, до 41,1 млрд руб., сообщила компания. В частности, выручка масложирового бизнеса — крупнейшего подразделения группы — в июле-сентябре выросла на 12% до 17,5 млрд руб., мясного — на 23% до 8,8 млрд руб., сельскохозяйственного — на 20% до 7,1 млрд руб. Выручка сахарного сегмента сократилась на 10% до 6,8 млрд руб., молочного — на 5% до 0,9 млрд руб. Общая выручка за девять месяцев составила 113,4 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее.



Компания уточнила, что доля масложирового сегмента в общей выручке составила 43%, мясного — 21%, сельскохозяйственного и сахарного — по 17%. Объем продаж масложировой продукции в третьем квартале составил 376 тыс. т, что на 2% меньше, чем годом ранее. Средняя цена реализации выросла на 19% до 54,4 руб./кг. Производство сырого масла снизилось на 1% до 132 тыс. т. Компания также сообщила, что росту выручки в мясном сегменте способствовало увеличение объема продаж и цен. Так, продажи свинины выросли на 15% до 61 тыс. т, цена — на 4% до 151,2 руб./кг. Производство свиней на убой в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14% до 76 тыс. т.



Продажи продукции мясопереработки прибавили 21%, достигнув 53 тыс. т. В частности, объемы продаж полутуш и кускового мяса поднялись на 38% и 16% до 12 тыс. и 34 тыс. т соответственно. Цены на полутуши и кусковое мясо выросли на 7% и 4% и достигли 147 руб./кг и 172 руб./кг (без НДС). Объем продаж живых свиней сторонним компаниям упал на 16% до 8 тыс. т. Цены на живых свиней выросли на 13% до 91,6 руб./кг (без НДС).



Причиной падения выручки сахарного сегмента компания назвала сокращение продаж, что было частично компенсировано ростом цены. В третьем квартале компания продала 205 тыс. т сахара, что на 25% меньше, чем годом ранее. При этом цена на него увеличилась на 14% до 30,1 руб./кг. Производство сахара снизилось на 15% до 179 тыс. т.



Рост выручки сельскохозяйственного сегмента компания объяснила повышением цен как на зерновые, так и на масличные агрокультуры. Объем продаж молочной продукции в третьем квартале этого года составил 7,1 тыс. т, что на 2% меньше, чем годом ранее, хотя средняя цена выросла на 2% до 207,1 руб. за 1 кг. Снижение продаж произошло из-за уменьшения реализации сухих смесей, которые к тому же подешевели на 13%. Цена реализации сливок снизилась на 12%. Компания также сообщила, что выручка за 9 месяцев (до межсегментных элиминаций) составила 113,4 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее.



«Русагро» входит в тройку крупнейших российских производителей сахара (12% от всего выпускаемого в стране сахара-песка и 50% рафинада). Среди производителей свинины холдинг занимает четвертое место, его доля на рынке — 5%. Также «Русагро» — ведущий производитель нерафинированного подсолнечного масла и потребительского маргарина, второй по величине производитель промышленных жиров и майонезов в России. В 2018 году компания начала работать в молочном секторе.

