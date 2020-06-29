«Приосколье» ищет стратегического инвестора

Примерная стоимость всего бизнеса холдинга оценивается в 19-23 млрд рублей «Приосколье»

Unicorn Capital Advisers GmbH стала эксклюзивным советником ООО «УК «Приосколье» (управляет белгородским холдингом «Приосколье» — третьим по величине в стране производителем мяса бройлера) по стратегическому развитию, привлечению инвестиций и расширению холдинга, сообщил «Агроинвестору» представитель Unicorn Capital Advisers. Глава компании Сергей Моисеев сказал «Коммерсанту», что интерес к переговорам уже подтвердили ряд российских и зарубежных компаний, но говорить о структуре партнерства пока рано. Привлеченные от инвестора средства «Приосколье» может направить на расширение бизнеса, добавил он.



Среди потенциальных инвесторов «Приосколья» могут быть «Черкизово», «Русагро» и тайская CP Foods, пишет «Коммерсантъ». В российском офисе тайской компании изданию рассказали, что интересуются всеми активами в свиноводстве и птицеводстве в России, включая «Приосколье». «Мы всегда готовы рассматривать разные предложения о сделках, однако наша стратегия предполагает покупку 100% актива, а не долевое участие», — рассказал «Агроинвестору» представитель «Черкизово». В «Русагро» на вопросы «Агроинвестора» не ответили, до представителя CP Foods дозвониться не удалось.



Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный оценивает стоимость активов «Приосколья» примерно в 0,5-0,6 выручки за 2019 год, то есть 19-23 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, основываясь на стоимости чистых активов компании «Приосколье» на конец 2019 года, оценивает ее стоимость при продаже на уровне не менее 22,5 млрд руб. Он добавляет, что бизнес в агропромышленном комплексе сейчас испытывает существенные сложности на фоне падения спроса на продукцию и, соответственно, дефляционных тенденций из-за пандемии COVID-19. Все это способствует активизации M&A сделок: бизнес пытается снизить конкуренцию и уменьшить издержки за счет масштаба деятельности, прокомментировал он «Агроинвестору».



Если исходить исключительно из операционных и финансовых показателей агрохолдинга за 2019 год, то стоимость компании должна находиться в диапазоне 21,5-26,5 млрд руб., прокомментировал «Агроинвестору» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Однако высокая долговая нагрузка (объем долгосрочных обязательств за 2019 год составил 5,58 млрд руб., краткосрочных — 2,23 млрд руб.) и проблемы, вызванные карантином и его последствиями, могут привести к тому, что фактически «Приосколье» будет оценено со значительным дисконтом к указанной цене.



В апреле прошлого года сообщалось, что группа «Черкизово» ведет переговоры о покупке «Приосколья». Ранее группа уже купила у холдинга птицефабрики «Алтайский бройлер», «Краснояружский бройлер» и «Ровеньский бройлер», который производит инкубационное яйцо. Источник «Агроинвестора» в отрасли тогда подтверждал, что переговоры ведутся, однако с учетом сложного финансово-юридического контура активов «Приосколья» они, вероятно, займут длительное время.



«Приосколье» ведет переговоры с потенциальными инвесторами уже несколько лет, и это не является каким-то секретом для рынка, прокомментировал исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Длительный поиск связан, во-первых, с достаточно высокой стоимостью актива, а во-вторых, компания не спешит заключить сделку: у «Приосколья» неплохие рыночные позиции, что позволяет подбирать инвестора неспешно и добиваться оптимальных условий M&A. «Я думаю, это будет долгая история. Возможно, речь может пойти и о кластерной продаже, как в случае с “Алтайским бройлером”», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. Он также считает, что возможная сделка хоть и будет дорогой, но не станет определяющей для отрасли: объемы производства птицы лишь перераспределятся, но не изменятся.



«Приосколье» — один из крупнейших производитель мяса птицы в России. Выручка компании в 2019 году составила 38,75 млрд руб., чистая прибыль — 4,4 млрд руб., говорится в сообщении Unicorn Capital Advisers GmbH. Объем производства мяса птицы в прошлом году составил 430 тыс. т в живом весе. Также на производстве выпускается 40 т колбасных и кулинарных изделий в сутки, сказано на сайте компании.

