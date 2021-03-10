Датские инвесторы продают агрокомплекс в Тамбовской области

У агрокомплекса «Тамбовский» более 40 тысяч гектаров земли Pixabay

Агрокомплекс «Тамбовский», созданный с участием датских инвесторов, может быть продан владельцам холдинга «АПК Юность». Компания подала ходатайство в ФАС о приобретении 98,98% ООО «Тамбовагроинвест», которому принадлежит «Тамбовский». Земельный банк компании составляет 44 тыс. га, говорится на ее сайте. По данным ЕГРЮЛ, 49% «Тамбовагроинвеста» контролируют датские Danrus Agro ApS и Avgas ApS. Еще 19,5% у сингапурской Pinnacle Group of Companies Pte., остальная доля принадлежит Ларисе Гинзбург, Галине Кордун, Геннадию Милашу, а также Дмитрию и Антону Мостманам.



По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, стоимость сделки может составить 1,7-2,6 млрд руб., исходя из того, что цена земли в Тамбовской области составляет 40-60 тыс. руб. за гектар, сказал он «Коммерсанту». Сделка позволит покупателю увеличить земельный банк более, чем до 70 тыс. га.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что продажа активов может быть связана с резкими изменениями планов инвесторов либо с получением выгодного предложения, сказал он «Коммерсанту». Эксперт отметил, что ситуация в растениеводческом секторе в нашей стране, в том числе в Тамбовской области, достаточно благоприятная.



Сизов сказал «Агроинвестору», что еще одной причиной продажи может быть непредсказуемое госрегулирование агросектора и «зачастую не самое дружелюбное отношение к иностранным инвесторам». Аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина ранее отмечала, что действия государства на рынке АПК в конце прошлого года обострили проблему доверия участников рынка к властям. «Подобные меры (введение пошлина на экспорт зерновых и масличных, фиксация цен на масло и сахар) непосредственно влияют на рентабельность производств, нарушают планы, снижают прогнозируемость, мотивацию к инвестированию и внедрению инноваций», — говорила она. Некоторые растениеводческие компании на этом фоне могут сократить посевы или вообще уйти с рынка, считает эксперт. Кроме действий государства на отрасль влияют и другие негативные факторы, обращала внимание Каныгина: колебания курса рубля, перераспределение внутреннего спроса между группами товаров, а также разрыв глобальных производственно-сбытовых цепочек в связи с ограничениями передвижения между странами.



Сизов добавил, что некоторые иностранные игроки еще придут на российский рынок растениеводства. «Но я думаю, что в ограниченных масштабах. И это, скорее всего, могу быть Китай, Сингапур или страны Персидского залива», — считает эксперт. Он отметил, что Тамбовская область — стандартный, нормальный регион для инвесторов в растениеводство. «Нет абсолютно привлекательных или непривлекательных регионов, все зависит от того, сколько инвестор может тратить и сколько он может заработать. Тамбовская область недалеко от центра, там много чернозема и неплохая инфраструктура», — прокомментировал Сизов. Он также отметил, что предстоящая сделка — крупная по региональным меркам. «Таких, я думаю, происходит несколько в год. По российским меркам сделка средняя», — считает эксперт.



Между тем, президент Владимир Путин подписал закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, для которых деятельность, имеющая стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, не является основной, сообщает пресс-служба Кремля. Цель закона — усовершенствовать порядок иностранного инвестирования в такие компании. Речь идет, в том числе, о таких предприятиях как мясокомбинаты, птицефабрики, племенные заводы. Законом вводится упрощенный порядок рассмотрения обращений иностранных инвесторов и принятия решения о согласовании сделок по таким компаниям. Рассматривать обращения будет ФАС при получении заключений профильных федеральных органов власти об отсутствии угрозы обороне и безопасности стран.

