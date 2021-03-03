Земельный банк «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева снова стал самым дорогим

Сельхозземля продолжит дорожать М. Стулов

Рейтинг компаний, контролирующих самые дорогие в стране земельные банки снова возглавил «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, следует из рейтинга Forbes. Семейной фирме экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева принадлежат земельные наделы в самых дорогих регионах страны — 660 тыс. га в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Адыгее — общей стоимостью 88,6 млрд руб. Земельный банк компании по сравнению с прошлогодними результатами увеличился на 7 тыс. га.



Вторую строчку рейтинга занимает «Продимекс» с 892 тыс. га земель стоимостью 65,1 млрд руб. — за год площадь увеличилась на 27 тыс. га. Тройку лидеров замыкает «Мираторг. У холдинга самый крупный банк сельскохозяйственных земель в России — его площадь превышает 1 млн га. В то же время земли расположены в Центральном регионе, где цена гектара сельскохозяйственных угодий ниже, чем на юге страны. Стоимость земель Forbes оценивается в 49,1 млрд руб.



Четвертое место занял агрохолдинг «Степь» (включая РЗ «Агро») — 474,8 тыс. га (48,2 млрд руб.), который уменьшил земельные владения на 68 тыс. га, пятое — «Русагро», компания сократила площади на 32 тыс. га до 609 тыс. га (43,9 млрд руб.). Также в рейтинге находятся концерн «Покровский» — 242 тыс. га (36,3 млрд руб.), «ЭкоНива-АПК» — 630,3 тыс. га (32,9 млрд руб.), «Авангард-Агро» — 448 тыс. га (32,5 млрд руб.), ГАП «Ресурс» — 320 тыс. га (32 млрд руб.), «Волго-Дон Агроинвест» — 451 тыс. га (27,4 млрд руб.), ГК «Доминант» - 320 тыс. га (24,3 млрд руб.), «Юг Руси» - 200 тыс. га (19,4 млрд руб.), ГК «Светлый» - 184 га (18,4 млрд руб.), «Черкизово» - 300 тыс. га (17,8 млрд руб.), АФГ «Националь» - 183 тыс. га (16,3 млрд руб.), «АгроГард» - 155 тыс. га (14,6 млрд руб.), Sucden - 244 тыс. га (14,5 млрд руб.), ХК «Ак Барс» - 354 тыс. га (12,4 млрд руб.), «АгроТерра» - 265 тыс. га (12,4 млрд руб.), список замыкает «Агросила» - 330 тыс. га (11,6 млрд руб.)



В общей сложности стоимость земельных наделов, принадлежащих 20 крупнейшим латифундистам России, за год выросла с 471,6 млрд руб. до 617,3 млрд руб. Forbes отмечает, что этому способствовал рост цен на землю, в особенности в Центральном Черноземье. Причиной стала высокая рентабельность растениеводства в последние годы, активное кредитование сделок в сельском хозяйстве российскими банками и появление в секторе непрофильных инвесторов.



Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов придерживается аналогичного мнения и утверждает, что самая дорогая земля сейчас в центральной части России — ее стоимость составляет 100-150 тыс. руб. за гектар. «Земля сейчас дорожает, и эта тенденция продолжится в дальнейшем. Возможно, рост пойдет не такими темпами как в 2020 году, но, если посмотреть на динамику, он всегда есть. Вопрос только в его темпах», — сказал эксперт «Агроинвестору». По словам Новоселова, рост стоимости земли в 2020 году объясняется повышенным спросом на растениеводческие активы. «Это обусловлено высокой доходностью, которая сложилась в 2020 году почти по всем сельхозкультурам, которые классически выращиваются в России, — объяснил он. — Число сделок в дальнейшем будет зависеть от того, увеличится ли количество предложений».

