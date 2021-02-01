В путешествие на ферму. Перспективы развития аграрного туризма в России

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Производство практически любой сельскохозяйственной продукции при правильной подаче может стать центром притяжения туристов. Пандемия и интерес к культурным традициям родной страны также поддерживают стремление россиян посещать объекты сельского туризма. Однако слаборазвитая инфраструктура, отсутствие поддержки со стороны властей в большинстве регионов и ограниченная возможность инвестиций у малых форм хозяйств могут стать серьезной преградой для становления отрасли



Рынок агротуристических услуг в России пока находится в начальной стадии формирования: он не структурирован, а фермеры не обладают достаточными знаниями для работы с туристами. Такое мнение на конференции «Туристический потенциал сельских территорий» высказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов. В отличие от европейских стран, где сельский туризм как направление развивается с середины прошлого века и ежегодно привлекает до 40 млн туристов, в России индустрия отдыха на фермерских хозяйствах пока представлена единичными программами, ориентированными на короткое пребывание на ферме. Однако уже в ближайшее время сектор будет двигаться от краткосрочных мастер-классов и дегустаций фермерской продукции в сторону многодневных туров с более разнообразным набором мероприятий, уверен топ-менеджер. Среди самых перспективных направлений он называет семейные туры выходного дня на фермы. По расчетам Россельхозбанка, за 2021-2022 годы России удастся увеличить агротуристический трафик в четыре раза — до 8 млн человек.