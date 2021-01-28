Посевы риса на Кубани могут сократиться

Дефицита риса не будет даже в случае уменьшения посевов flickr.com

В 2021 году посевы риса в Краснодарском крае составят не менее 115 тыс. га против 126,6 тыс. в 2020-м. Сокращение возможно из-за низкого запаса влаги в почве и недостаточных запасов воды в Краснодарском водохранилище, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Законодательного собрания региона Юрия Бурлачко. На пленарном заседании правительства края он отметил, что, как и в прошлом году, отрасль рискует столкнуться с дефицитом воды.



В целом на Кубани 234 тыс. га орошаемых земель, однако значительная часть будет исключена из оборота, чтобы хватило воды, пояснил Бурлачко. «Это очень дорогой эксперимент — если мы на безводье посадим рис», — сказал он. При этом чиновник обратил внимание, что по итогам прошлого года, несмотря на дефицит воды, региону удалось собрать 900 тыс. т риса. «Вместе с тем, сейчас необходимо совместными усилиями добиваться принятия комплексных мер по развитию водохозяйственного комплекса Краснодарского края», — подчеркнул он.



Сейчас уровень воды в водохранилище почти достиг показателя прошлого года, ожидается, что к началу лета он будет примерно на 170 млн куб. м больше, привел данные Бурлачко. Президент Южного рисового союза Игорь Лобач подтвердил «Агроинвестору», что такой уровень воды выше прошлогоднего и добавил, что рисоводы в 2020-м смогли приспособиться к режиму работы с ограниченном количеством воды. По его словам, они полностью готовы обеспечить рисом страну, и никакого дефицита не случится даже в том случае, если посевы будут меньше прошлогодних. Окончательное решение по площади сева риса в крае будет принято к концу марта, а 9 февраля состоится заседание, где будет поднят этот вопрос, уточнил Лобач. Он также добавил, что в 2021 году правительство выделило рисоводам 200 млн руб. субсидий.



Директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, одного из крупнейших производителей риса в стране, Савва Шевель сказал «Агроинвестору», что опасения по наличию необходимого количества поливной воды для риса в Краснодарском водохранилище действительно есть. «Однако пока четких планов по сокращению площадей риса нет. Сколько будет воды к началу сева риса, станет окончательно ясно в марте-апреле. Тогда и будет понятно, нужно ли уменьшать площади или оставлять их на запланированном уровне», — прокомментировал она.



Министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека считает, что решить проблему дефицита водных ресурсов в том числе помогут мероприятия по расчистке русел рек. «Территориальное расположение Краснодарского края характеризуется обширной сетью водных объектов, представленных речным фондом общей протяженностью 30 тыс. км, — цитирует его «Интерфакс». — Происходит заиливание и обмеление водных объектов с последующим зарастанием их болотной растительностью. Для преодоления острого вододефицита необходимо выполнение мероприятий по расчистке русел рек». По его словам, в случае восстановления водности на территории междуречья Кубани и Дона возможно ввести в эксплуатацию еще порядка 100 тыс. га орошаемых земель.

