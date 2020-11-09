«АФГ Националь» увеличил урожай риса

В этом году рисоводы Краснодарского края столкнулись с проблемой дефицита воды Pixabay

Агрохолдинг «АФГ Националь» завершил уборку риса в Краснодарском крае и Ростовской области и установил новый рекорд. Суммарный валовый сбор агрокультуры на предприятиях холдинга составил 236,6 тыс. т — на 3,1 тыс. т больше прошлогоднего рекорда. Основная часть урожая приходится на краснодарские предприятия — 217,9 тыс. т (213,4 тыс. т в 2019 году), сообщила пресс-служба компании. Еще 18,7 тыс. т риса было собрано в Ростовской области. При этом качество сырца позволяет прогнозировать средний выход крупы не менее 57%.



В этом году «АФГ Националь» задействовал под выращивание риса 30,6 тыс. га (половина занята сортами собственной селекции), из которых 28,2 тыс. га в Краснодарском крае и 2,4 тыс. га — в Ростовской области. Удельный вес посевов риса составляет 22,2% и 16,8% соответственно. Загрузка рисовой системы предприятий находится в нормативах, рекомендованных наукой и законодательными актами, уточняет компания.



Средняя урожайность риса в хозяйствах «АФГ Националь» также традиционно оказалась выше средней по регионам и достигла 77,2 ц/га в Краснодарском крае (76,5 ц/га в прошлом году) и 78,1 ц/га в Ростовской области. На Кубани максимальная урожайность риса в холдинге на отдельных участках превысила 112 ц/га, а входящее в его структуру хозяйство «Черноерковское» стало победителем края по урожайности риса среди сельхозпредприятий с результатом 86,1 ц/га. В Ростовской области лидером по урожайности с лучшим в России результатом 87,4 ц/га признано предприятие «Приманыческий».



Компания отмечает, что в этом году на долю кубанских рисоводов пришелся целый спектр испытаний — от пандемии до дефицита воды — которые сказались на графиках работ и сроках вегетации агрокультуры. Несмотря на это «АФГ Националь» сохранил лидерскую позиции в российском рисоводстве.



По данным Минсельхоза на 9 ноября, рис в стране обмолочен со 191,9 тыс. га, или 98% площади, получено около 1,2 млн т при урожайности 62,6 ц/га (в 2019 году было 65,8 ц/га). Как рассказал «Агроинвестору» председатель совета «Южного рисового союза» Игорь Лобач, если бы не дефицит воды и пандемия, сбор риса в стране мог быть выше на 8-10%. «Качество риса в этом году неожиданно хорошее. И с ценами все будет стабильно, если в мире не случится никаких катаклизмов, — говорит он. — Россия точно сама себя обеспечит рисом. У нас могут возникнуть вопросы только в том случае, если резко подорожает агрохимия, но ее доля в себестоимости не так высока».



В конце июля «Южный рисовый союз» оценивал, что потери урожая риса на Кубани в этом году могут составить от 15% до 30% из-за засухи. Однако рациональное использование водных ресурсов позволило избежать существенных потерь: чтобы не допустить гибели рисовых чеков, в русло реки Кубань были переброшены стоки Большого Ставропольского канала, а на оросительной системе применялось повторное использование воды, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на агроведомство Краснодарского края.



«АФГ Националь» является единственной частной компанией в России, занимающейся селекцией новых сортов риса. В этом году агрохолдинг получил патенты на три новых сорта риса, а количество сортов собственной селекции, прошедших регистрацию в Госреестре и допущенных к использованию, возросло до восьми. В структуре ГК «АФГ Националь» на производстве риса и зерновых агрокультур в Краснодарском крае специализируются ЗК «Новопетровская» (ОСП «КубаньАгроПриазовье», ОСП «Славянское», ОСП «Мерчанское»), ЗК «Полтавская» (ОСП «Южные земли») и ООО «Черноерковское», в Ростовской области — ООО «Приманыческий» и АО «Цимлянский».

