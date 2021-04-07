«КДВ Групп» купила молочные и растениеводческие активы в Тамбовской области

Молочный бизнес привлекателен с точки зрения доходности Pixabay

Томская кондитерская группа КДВ завершила сделку по покупке около 50 тыс. га земель в Тамбовской области, а также молочных ферм общей мощностью до 10 тыс. голов КРС — «Тамбовагроинвест», «Мегаферма "Шереметьево"» и «Пичаево-Нива», пишет «Коммерсант». «Агроинвестор» направил запрос в КДВ.



Аналитики, опрошенные «Коммерсантом», считают, что стадо КРС в этих хозяйствах позволит КДВ не только закрыть потребность в сырье для собственных кондитерских производств, но и, при желании, запустить молочное направление. Так, гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов сказал изданию, что сделки КДВ могут говорить скорее о намерении группы выйти на новые рынки, в том числе сырого молока, чем о желании обеспечить сырьем кондитерские предприятия. По его словам, молочный бизнес привлекателен с точки зрения доходности, устойчивого спроса на сырье, а также готовую продукцию — при отсутствии падения реальных доходов населения.



Однако старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин сказал «Агроинвестору», что производством молока для кондитерского бизнеса заниматься совершенно нецелесообразно, потому что в кондитерском производстве используется не сырое молоко, а переработанное — в основном, сухое. Таким образом, кроме молочных ферм необходима организация переработки молока, то есть уже два непрофильных бизнеса, сказал он. «При этом эффективность этих непрофильных бизнесов будет ниже, чем в среднем по рынку, потому что в данном случае очень важен эффект масштаба. Собственное сухое молоко окажется очень дорогим», — оценил Никиточкин.



По его словам, почти никто в мире в кондитерском бизнесе не занимается производством и переработкой молока для своих нужд. «Можно привести достаточно уникальный пример «Объединенных кондитеров» и их агрофирмы «Рыльская» и «Сафоново-молоко». Но это негативный пример — поголовье КРС маленькое, надои низкие, себестоимость достаточно высокая, в итоге «Сафоново-молоко» закупает молоко не у своей «сестры», а на рынке. Себестоимость из-за изношенных низкопроизводительных фондов достаточно высокая», — знает эксперт. По его мнению, со значительной степенью вероятности, фермы в Тамбовской области с достаточно небольшим стадом скота КДВ могла купить преимущественно из-за земельного банка. «КДВ уже занимается растениеводством — несколько лет назад группа приобрела сельхозземли в Орловской области. Вполне вероятно, что КДВ попробует на базе этих ферм организовать более современное молочное производство, купив нетелей с хорошей генетикой», — считает Никиточкин.



Управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев тоже говорит, что нужно понимать, что КДВ купила в первую очередь землю. «Основной фокус — это растениеводство. Поскольку земля отдельно от ферм не продавалась, они приобрели все вместе. Сделка не похожа на диверсификацию, скорее всего, это просто расширение. Было хорошее предложение по стоимости земли, и они им воспользовались», — полагает эксперт. По его мнению, пока нельзя сказать, что компания выходит на молочный рынок. «Хотя у КДВ есть молочные фермы и понимание того, что такое молочное скотоводство. Если они разберутся в этом предметно, возможно, и будут развивать эту нишу. Если посчитают, что растениеводство для них более стратегически привлекательно — фермы останутся в том же состоянии, что и сейчас, — рассуждает Груздев. — Молока там достаточно, поголовье живое, контракты на сбыт есть, поэтому закрывать они их точно не будут».



Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Пичаевского района Тамбовской области Виктор Лазутин рассказал «Коммерсанту», что КДВ уже поставляет молоко с купленных ферм на свою кондитерскую фабрику в Воронеже, а также на площадку «Вимм-Билль-Данна» (входит в PepsiCo).



Компания «Тамбовагроинвест» раньше принадлежала датским Danrus Agro ApS и Avgas ApS, два других актива — «Мегаферма "Шереметьево"» и «Пичаево-Нива» — казанскому агрохолдингу «Красный Восток». «Пичаево-Нива» планировала в 2021 году ввести молочный комплекс на 5,3 тыс. голов КРС стоимостью $80 млн, но полностью планы компания реализовать не успела. Лазутин сказал «Коммерсанту», что сомневается в том, что новый собственник будет выполнять эти планы.



Ранее «Агроинвестор» писал, что агрокомплекс «Тамбовский» планировали купить владельцы холдинга «АПК Юность». Компания подавала ходатайство в ФАС о приобретении 98,98% ООО «Тамбовагроинвест», которому принадлежит «Тамбовский». По словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, стоимость сделки могла составить 1,7-2,6 млрд руб. Сделка могла увеличить земельный банк компании более, чем до 70 тыс. га. Почему она в итоге не состоялась в «АПК Юность» не пояснили, уточнил «Коммерсант». На фермы также был другой покупатель: в сентябре ФАС удовлетворила ходатайство на покупку «Пичаево-Нива» и «Мегаферма “Шереметьево”» ГК АСБ.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Евгений Афанасьев сказал «Агроинвестору», что «Мегаферма “Шереметьево”» построена в 2008 году, рассчитана на 3,3 тыс. голов КРС, проектная мощность — 22 тыс. т молока в год. Комплекс эксплуатируется 13 лет, состояние активов можно оценить как хорошее, сказал эксперт. Имущественный комплекс «Пичаево-Нива» используется для обеспечения мегафермы «Шереметьево» кормами. В состав имущества «Тамбовагроинвест» входят земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью около 45 тыс. га в Тамбовской области.



«Диверсификация производства позволит КДВ снизить издержки и повысить эффективность собственного производства. Кроме этого, земельный банк и производственные мощности купленных ферм могут превышать собственные потребности группы, что позволяет ей развивать новые направления деятельности — производство сырого молока и растениеводство», — считает эксперт SRG. Он отметил, что поскольку ранее приобретенные фермы представляли собой часть крупного агрохолдинга, у которого производство молока было одним из основных направлений, при переходе к новому собственнику эффективность производства может снизиться, поскольку уже не будет прежнего эффекта масштаба. В то же время у КДВ есть собственный земельный банк, кормовая база и, по сути, холдинг является производством полного цикла, так что предприятия могут продолжать функционировать в составе новой группы без существенной потери эффективности», — заключил Афанасьев.

