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Регионы

В Тверской области появятся крупные фермы КРС

Вложения составят 5 млрд рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

«АгроПромкомплектация» уже занимается производством и переработкой молока в регионе
Ю. Эйвазова
«АгроПромкомплектация» уже занимается производством и переработкой молока в регионе
Ю. Эйвазова

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и гендиректор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков обсудили реализацию в регионе новых инвестпроектов холдинга: строительство специализированной фермы по выращиванию племенного молодняка КРС молочных пород в Конаковском районе и животноводческого комплекса в Ржевском районе, сообщает пресс-служба правительства области. Также компания планируется модернизировать предприятие по производству цельномолочной продукции в Конаковском районе. Инвестиции в сумме составят почти 5 млрд руб.

В этих районах у холдинга уже есть комплексы КРС с поголовьем 11,5 тыс. животных, комбикормовые заводы, шесть свинокомплексов, включая племенные фермы. Руденя отметил, что «АгроПромкомплектация» - один из крупнейших партнеров области. «Уже выполненные вами на территории Верхневолжья проекты позволили вывести на новый уровень развития традиционные для Тверской области отрасли мясного и молочного животноводства. Создать более трех тысяч рабочих мест для наших жителей», — отметил глава региона.

На совещании также шел разговор о мерах поддержки со стороны правительства Тверской области для выполнения заявленных планов: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой, решение вопросов территориального планирования. В Тверской области на сегодня работает несколько предприятий «АгроПромкомплектации» по производству молочной и мясной продукции, отметила пресс-служба регионального правительства. Компания занимает пятое место в рейтинге российских производителей свинины и девятое — среди производителей молока.

По собственной информации компании, «АгроПромкомплектация» является одним из ведущих в России агропромышленных объединений с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка», входит в перечень системообразующих предприятий страны. Холдинг работает в Курской, Тверской, Рязанской, Московской областях и в Москве, занимается растениеводством, свиноводством и молочным животноводством, а также переработкой продукции.

Екатерина Шокурова 

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