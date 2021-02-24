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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Регионы

В Архангельской области строится животноводческий комплекс за 4,5 млрд рублей

Проект может стать одним из крупнейших на Северо-Западе России

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Комплекс будет производить 90 тонн молока в сутки
Pixabay
Комплекс будет производить 90 тонн молока в сутки
Pixabay

«Устьянская молочная компания» (УМК) строит животноводческий комплекс на 8 тыс. голов КРС, включая 3,2 тыс. дойных коров в Архангельской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект обещает стать одним из крупнейших на Северо-Западе России: на площади 62 га будет построено девять ферм и два доильно-молочных блока. Общий объем инвестиций в проект составит около 4,5 млрд руб.

Председатель совета директоров УМК Александр Фиалковский сообщил, что комплекс будет производить 90 т молока в сутки — вдвое больше, чем сейчас, уточняет пресс-служба областного правительства. Компания начала строить комплекс в 2020 году, завершить первый этап строительства планируется в 2021-м — будут введены в эксплуатацию корпус для молодняка и молочный корпус. Полностью закончить работы по созданию животноводческого комплекса планируется в феврале 2022 года.

Управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что Архангельская область входит в число крупнейших производителей молока, поэтому с точки зрения молочного животноводства это профильный регион. По его мнению, готовая продукция пойдет на рынок Санкт-Петербурга, где будет востребована. «Господдержка отрасли пока сохраняется, поэтому компании нужно успеть построить комплекс в ближайшие два года, — считает Груздев. — Пока есть возмещение части капзатрат, инвестиции в молочную отрасль остаются очень привлекательными. Ситуация на рынке в ближайшие годы должна быть более-менее стабильная, поэтому доходность в молоке пока сохраняется».

Гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов отмечает, что проект в молочной отрасли окупается за 8-10 лет. «На этот период в отношении развития рынка я настроен оптимистично. Во-первых, нам требуется достаточно большой объем молока для замещения импорта, в том числе из стран дальнего зарубежья и республики Беларусь. Сейчас порядка 17% потребляемого молока приходится на импортный товар, — оценивает он. — Второй важнейший фактор — это потенциальный рост потребления молока и молочной продукции, прежде всего, сыров и современной молочной категории. Третий важный фактор — это развитие экспорта. Мы можем производить конкурентное молоко и поставлять продукцию из него на внешние рынки».

Белов добавил, что Архангельская область — зона рискованного ведения сельского хозяйства. «Все зависит от объемов господдержки, которая будет оказана со стороны региональных властей», — сказал он «Агроинвестору». По мнению Белова, проект УМК может быть вполне успешен, однако объем производства молока и уровень самообеспеченности в регионе не очень высок. «Перспективы хорошие, рынок молока в последние 10 лет перестал быть исключительно регионально замкнутым, сырое молоко сейчас могут везти на расстояние до 1-1,2 тыс. км, и это носит массовый характер, — рассуждает он. — А готовую продукцию можно поставлять в другие регионы. Поэтому, если проект будет реализован, я уверен, что на сырое молоко найдется спрос в Архангельской области, либо в соседних регионах. Главное, чтобы продукт был качественным».

ООО «УМК» начало свою деятельность в 2002 году на территории Архангельской области, компания является одним из крупнейших производителей молока с долей регионального рынка на уровне 20%. Компании присвоен статус племрепродуктора. Предприятие реализует продукцию крупнейшим перерабатывающим предприятиям Архангельской, Вологодской и Псковской областей. По собственным данным компании на 2018 год, в ее составе пять производственных участков. Общее поголовье скота составляет около 4,9 тыс. животных.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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