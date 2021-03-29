На Кубани откроют два СГЦ по разведению молочного скота

Работа с генетикой — ключевой драйвер повышения экономической эффективности и устойчивости в молочном животноводстве Pixabay

С инициативой открытия двух селекционно-генетических центров по разведению молочного скота в Краснодарском крае вышли два местных инвестора — из Усть-Лабинского и Павловского районов, сообщила пресс-служба подведомственного Минсельхозу Центра агроаналитики со ссылкой на министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федора Дереку. Благодаря этим проектам региональные власти планируют к 2025 году решить проблему импортозамещения животных. Что это будут за центры — не уточняется.



«В 2024 году мы единственный субъект, где будут функционировать два селекционных генетических центра <…> Мы будем производить порядка 3,8 тыс. голов маточного поголовья, производить высококачественные эмбрионы, у нас будет бычатник порядка 10 голов. Это позволит в ближайшее время закрыть потребности региона», — отметил Дерека. Сейчас, по его словам, регион ежегодно закупает около 2,5 тыс. телок и нетелей, 60% из которых завозится из других стран.



Управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев предположил, что один из центров, скорее всего, будет возведен на базе Кубанского МТК — компания действительно серьезно занимается генетикой и эмбрионами. Второй центр может быть построен на базе «Прогресс Агро» (бывший агрохолдинг «Кубань»), сказал эксперт «Агроинвестору».



Генетика в молочном КРС — это ключевой драйвер повышения экономической эффективности и устойчивости в молочном животноводстве, уверен Груздев. «Безусловными лидерами в этом направлении являются США, Ирландия и Израиль. Европа чуть отстает, но тоже активно работает, — сравнивает он. — Россия довольно сильно отстала от Европы, не говоря уже об Америке, и у нас только начинается работа на современном уровне с генетикой скота, потому что до последнего времени все было построено на старой традиционной селекционной схеме, без генотипирования животных». При этом именно работа с генотипами является ключевой. Когда мы понимаем, какой ген за что отвечает и на что направлен, то можем прицельно отбирать животных, которые обеспечивают наибольшую эффективность производства, при этом без редактирования генома, что запрещено.



Краснодарский край активно наращивает поголовье молочного скота, а также объемы производства молочной продукции. Так, в 2020 году в сельхозорганизациях региона был поставлен абсолютный рекорд продуктивности стада: от одной коровы в среднем получили по 8,9 т молока. Второй рекорд прошлого года — в крае произвели 1,5 млн т молока. Согласно концепции развития животноводства, в Краснодарском крае к 2030 году планируется нарастить объем производства молока до 2,1 млн т в год.

Груздев отметил, что в отрасли геномной селекции есть ряд пилотных проектов. Один из них реализуется в Удмуртии, его запустили в прошлом году, также в этом направлении активно развивается Тюменская область. Чтобы повышать эффективность молочного животноводства в России, нужно работать в этом направлении, тем более что наша страна еще не безнадежно отстала от Запада, отмечает эксперт. По его словам, сейчас российское молочное животноводство сильно зависит от импортной генетики. Например, по семени быков больше, чем на 90%. «Несмотря на то, что быки могут содержаться в России, и официально семя считается российским, бык все равно импортный», — объяснил Груздев.



Он отметил, что развитие генетики КРС принципиально отличается от свиней и птицы. «Например, мы занимаемся воспроизводством стада, постоянно отбираем самых лучших животных. Это локальная задача, но на западе этим занимаются специализированные компании, которые выводят быков, и за счет этого «разгоняют» генетику. У нас такой структуры нет, в свое время она была, но де факто существующие организации занимаются этим не так активно, как хотелось бы», — комментирует Груздев. Он также отметил, что любое молочное хозяйство работает с генетикой на уровне коров, а с быками — нет.



Кроме того, по мнению эксперта, мужская линия — это отдельный бизнес, идти в который хозяйствам смысла нет. «Во-первых, нужны огромные инвестиции, во-вторых, это абсолютно другие компетенции. Это должна быть отдельная структура. Иностранные генетические компании, которые сейчас активно приходят в Россию и заявляют, что готовы инвестировать — например, ST Genetics, которая полтора-два года назад вышла на российский рынок и довольно активно развивается — приносят современные генетические технологии и готовы инвестировать в этот бизнес», — рассказывает Груздев.



На уровне молочных хозяйств селекционно-генетический центр — это разведение нетелей, продолжает Груздев. «У фермеров есть определенный дополнительный объем скота, который они продают. Сейчас Россия завозит из-за рубежа довольно много скота, в том числе из Европы, и здесь есть потенциал импортозамещения, — говорит он. — В принципе, ежегодно можно продавать 15-20% поголовья. Во-первых, это хорошие дополнительные доходы для фермы, во-вторых, это развитие генетического потенциала в соседних хозяйствах, куда этот скот продается. Но вопрос в том, что для такой работы нужно иметь довольно высокий уровень воспроизводства на ферме, а этим могут похвастаться далеко не все хозяйства в России».

