В Калининградской области построят завод по переработке молока за 3 млрд рублей

В перспективе «ДМС Восток» планирует запустить в регионе полный цикл производства молочной продукции М. Стулов

В 2021 году компания «ДМС Восток» начнет строительство завода по производству молочной продукции в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона. Соответствующее соглашение подписали губернатор Калининградской области Антон Алиханов, гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев и гендиректор «ДМС Восток» Михаил Брейтман. Инвестиции в проект составят 3 млрд руб.



На предприятии будет производиться более 5,4 тыс. т сливочного масла и 22 тыс. т сухого цельного и сухого обезжиренного молока в год, уточняется в сообщении. В перспективе «ДМС Восток» планирует запустить в регионе полный цикл производства молочной продукции, включая создание животноводческих комплексов. Партнером компании в регионе выступает один из лидеров молочной отрасли Калининградской области — группа компаний «Залесье». По словам Алиханова, строительство нового завода «даст синергетический эффект стабильного спроса на продукцию местных молочных хозяйств», появятся новые рабочие места в сельской местности, будет обеспечено развитие пищевой промышленности, будут расти инвестиции и налоговые отчисления.



Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Молочное скотоводство Калининградской области на протяжении последних нескольких лет демонстрирует высокие темпы роста. Вкладываемые инвестиции и государственная поддержка строительства современных животноводческих комплексов европейского уровня создали прочную основу для нового этапа развития отрасли — глубокой переработки молока, создания продуктов с высокой степенью передела, востребованных не только на российском, но и на внешних рынка».

Представитель «ДМС Восток» Татьяна Обухова отметила, что Калининградская область наиболее эффективна именно в производстве сырого молока. По ее словам, себестоимость производства литра молока здесь одна из самых низких в стране. «Если говорить об экспорте, Калининградская область — это порт, моря, поэтому с точки зрения логистики это тоже очень выгодная территория», — добавила Обухова.



«Климатические условия, длительный вегетационный период позволяют нам выращивать качественные корма и, соответственно, получать качественную востребованную продукцию: и молочную продукцию, и племенной молодняк молочного направления, — сказала министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова. — Мы будем продолжать развивать молочную отрасль. Надеюсь, эта работа принесет плюсы в виде налогов, которые будут помогать региону развиваться в целом». Она добавила, что в ближайшие три года на поддержку развития молочной отрасли региональный Минсельхоз планирует направить около 1 млрд руб. Средства пойдут на строительство животноводческих комплексов и предприятий по переработке молока.



По информации пресс-службы правительства Калининградской области, в 2020 году валовой надой молока во всех хозяйствах региона составил 212 тыс. т, что на 14,6% больше, чем в 2019-м. Надой на одну фуражную корову в крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях на 1 января 2021 года составил 8,5 тыс. кг, что на 636 кг больше аналогичного периода 2019 года. С увеличением производства молока в Калининградской области возросло производство сливочного масла сыра и творога, включая творог и творожные продукты для детей раннего возраста, а также кисломолочной продукции.

