«Союзмолоко»: производство сырого молока в 2021 году может вырасти на 3,5%

Себестоимость производства молока продолжает расти М. Стулов

Рост производства сырого молока в России в этом году, по прогнозам Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), составит 3,5%, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора союза Артема Белова. Он напомнил, что производство молока в России в прошлом году выросло на 2,7% по сравнению с показателем 2019 года и составило 32,2 млн т. Кроме того, по мнению Белова, спрос на молочную продукцию останется на уровне 2020 года, когда он составлял 29,3 млн т.



«Прошлый год мы закончили со снижением реально располагаемых доходов населения в 3,5%. Наша индустрия очень чувствительна к доходам населения. Поэтому я рассчитываю на то, что доходы начнут восстанавливаться, и это будет способствовать тому, что спрос останется на уровне 2020 года», — приводит ТАСС слова Белова, который также сообщил, что в России динамично развивается экспорт молока. По итогам 2020 года он вырос на 20% в натуральном выражении, в денежном выражении экспорт достиг $360-370 млн.



Пресс-служба «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева сообщила «Агроинвестору», что компания ежегодно увеличивает выпуск молока. «За 2020 год мы увеличили производство молока на 41 тыс. т (на 15%), доведя показатель годового валового производства до 312 тыс. т. В 2021 году планируем вложить в отрасль молочного скотоводства примерно 700 млн руб., что позволит нам к концу года увеличить дойное стадо на тысячу голов, валовое производство молока по плану вырастет примерно на 25 тыс. т», — рассказала представитель компании. В ближайшие пять лет производство молока в агрохолдинге увеличится на 30% до 400 тыс. т в год. В этом году компания ориентируется на цену по году 32 руб./л (с НДС), добавила пресс-служба «Агрокомплекса».

Кроме того, Белов предполагает, что цена на молоко не вырастет выше потребительской инфляции на фоне увеличения его себестоимости, так как производитель ищет баланс интересов между сохранением потребителя и увеличением цены, за которым последует снижение потребления. По его мнению, на рост себестоимости молока влияют регуляторные инициативы, в том числе маркировка. Накануне Белов сказал «Агроинвестору», что маркировка повысит себестоимость производства молока примерно на 4%. «Давление с точки зрения себестоимости серьезное, цена на полке в прошлом году по нашей категории в среднем прибавила примерно 4%. Себестоимость росла опережающими темпами по отношению к цене, значит, серьезно снизила доход участников рынка. Поэтому ситуация в отрасли сейчас очень непростая», — отмечал он. При этом, по его словам, в прошлом году себестоимость сырья выросла на 15%, а себестоимость переработки — на 5-7%.



Повышение себестоимости молока и молочной продукции Белов назвал одним из рисков для отрасли. «По итогам прошлого года мы оцениваем, что себестоимость из-за роста стоимости энергоносителей, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, белковых кормов выросла примерно на 15 процентных пунктов. Также выросла переработка — примерно на 5-6, по некоторым позициям — на 7 процентных пунктов. Это, конечно, создает в 2021 году некоторые риски для доходности производства переработки молока», — добавил он.



Управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев прокомментировал «Агроинвестору», что в 2021 году наблюдается небольшой прирост потребления молока и продуктов его переработки. «Это происходит за счет того, что продукты с заменителем молочного жира заменяются на натуральные молочные продукты, еще год этот эффект сохранится. Кроме того, молочное производство — достаточно инерционная отрасль и все планы, которые были начаты год назад, будут продолжаться запускаться. Поэтому инвестиционные проекты, которые реализовывались в предыдущие два года, сейчас будут выходить на полную мощность, в результате чего мы по инерции еще прибавим [в объемах производства]», — рассказал эксперт.



Он отметил, что вскоре в России будет наблюдаться сезонное снижение цен на сырое молоко, и это «нормальная история». «В среднем по году, думаю, прирост в 1,5% все же будет, но здесь все будет зависеть от того, какие будут приняты решения по государственной поддержке. Также важно, что будет с динамикой спроса на более долгосрочную перспективу», — рассуждает Груздев. Он также подтвердил, что себестоимость производства сырого молока в прошлом году выросла на 15-18%. «Полностью это в цену вложить не удастся, но частично в любом случае это проявится. Это мы еще не берем инфляцию, которая будет в течении этого года», — добавил эксперт. Он отметил, что сейчас очень большой вопрос относительно того, что делать с ростом себестоимости молока, потому что ключевые статьи затрат продолжают расти.

