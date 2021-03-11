Обязательную маркировку молочной продукции могут профинансировать из бюджета

Агроведомство считает целесообразным снизить стоимость кодов маркировки Е. Разумный

По итогам совещания, прошедшего в феврале, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину проработать вопрос дополнительной поддержки производителей готовой молочной продукции в связи с введением обязательной маркировки. Дать свои предложения «для сохранения стоимости молочных продуктов в пределах инфляции» ведомства должны до конца марта, пишет РБК со ссылкой на протокол встречи. О необходимости такой поддержки на совещании заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее оценке, молочной отрасли требуется более 8,6 млрд руб., чтобы возместить производителям затраты на покупку оборудования по нанесению и считыванию кодов маркировки.



Представитель Минсельхоза уточнил РБК, что ведомство уже направило в правительство свои предложения по поддержке, и одним из них может быть возмещение производителям части прямых затрат на маркировку из бюджета. Кроме того, для ограничения роста цен на молочную продукцию Минсельхоз считает целесообразным снизить стоимость кода маркировки для всех категорий молочной продукции.



Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») поддерживает идею возмещения из бюджета понесенных отраслью затрат на внедрение маркировки, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель отраслевого объединения Артем Белов. «В целом решение относительно капексов правильное, а относительно деталей — все пока обсуждается», — добавил он.



При этом оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — повода для дополнительных компенсаций отрасли не видит, и оценивает ее затраты в связи с обязательной маркировкой в сумму не более 6 млрд руб., пишет РБК. В то же время в феврале 2020 года «Союзмолоко» оценивало затраты отрасли в первый год маркировки в 61,3 млрд руб., а ежегодные расходы на нее — в 35,2 млрд руб. Однако эти цифры были пересмотрены, сказал Белов, но не уточнил новые параметры.



ЦРПТ также отмечает, что для снижения затрат отрасли был предпринят ряд мер: в частности, теперь есть возможность печатать коды не на производстве, а заранее в типографии, ввод маркировки поэтапный, а фермерам и вовсе дали отсрочку. Центр также напомнил РБК, что установленная плата за коды маркировки по факту и так дифференцированная — от нуля до 50 коп., из маркировки исключили продукцию для детского и специализированного питания и продукцию весом менее 30 г.



Сейчас маркировка молочной продукции добровольная, производители сыров и мороженого в обязательном порядке должны начать ее использование с 1 июня. С 1 сентября должны маркироваться все молочные продукты со сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря система становится обязательной и для продуктов сроком годности менее 40 дней. С декабря 2022 года маркировка станет обязательной для фермеров при продаже через собственную розницу и прямых продажах, а с декабря 2023-го вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней.

Белов также говорит, что по договоренности с Минпромторгом, Минсельхозом и ЦРПТ к 1 апреля, то есть за два месяца до старта обязательной маркировки для сыра и мороженого, должна быть готова значительная часть типографий и поставщиков упаковки, которые наносят Data Matrix. «Это будет важной датой для нас, потому что мы сможем понять, какие поставщики упаковки, типографии, ориентированные на производителей сыра и мороженого готовы, а какие — нет. После 1 апреля и будем подводить промежуточные итоги», — заключил Белов.



Unagrande company (прежнее название — «Умалат») не участвует в эксперименте по добровольной маркировке и не готова к обязательной маркировке с 1 июня, говорит гендиректор компании Алексей Мартыненко. «Мы изучаем законы, пытаемся понять, что от нас требуется. И все настолько запутано, что в моей компании специалисты пока не понимают, что делать», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Самой лучшей помощью для отрасли Мартыненко называет не частичное финансирование из бюджета, а отказ от маркировки, так как это избыточная и, по его мнению, бессмысленная мера контроля. «Нигде в мире такого нет, и совершенно не понятно, что это даст», — добавил он. Правильно было бы раздать 8,6 млрд руб., потребителям, чтобы они могли купить на них продукты, считает Мартыненко.

