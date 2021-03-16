Производители опасаются роста себестоимости молока из-за введения маркировки

Себестоимость молока и молочной продукции увеличивается из-за роста производственных затрат Т. Кулистикова

Гендиректор татарстаского холдинга «Агросила» Светлана Барсукова заявила, что себестоимость молока из-за введения обязательной маркировки «Честный знак» возрастет на 1,7 руб. на 1 кг продукта, пишет «Коммерсантъ». По ее словам, компании придется тратить на маркировку 35 млн руб. и еще 50 млн руб. вложить в специальное оборудование.



При этом заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор проекта маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов в ответ на слова Барсуковой заявил, что «введение обязательной маркировки не повлечет роста цен, так как произойдет замещение сектора нелегального оборота сектором легального оборота». По его словам, это подтверждает соответствующее исследование НИФИ.



«Анализ цен на исследуемые товары позволяет сделать вывод, что сектор нелегального оборота товаров имеет сильно выраженный волатильный характер на ценовую политику, — говорится в исследовании НИФИ. — Цены в секторе нелегального оборота товаров могут меняться в течение одного дня несколько раз, и этот фактор оказывает влияние на рост цен на весь объем рынка производства и торговли товаров. Таким образом, чем меньше доля сектора нелегального оборота, тем меньше волатильность цен и больше механизмов для мониторинга и контроля над ценами, а также применения воздействия на цены во избежание необоснованного их роста в наблюдаемом периоде».



Ссылаясь на данные пилотного проекта, в целом затраты отрасли на оснащение могут составить не более 6 млрд руб., отметил Юсупов. «Для того, чтобы их дополнительно снизить, затраты отрасли в ходе пилота финансировал сам ЦРПТ, найдена возможность печатать коды не на производстве, а заранее в типографии», — добавил он и напомнил, что старт маркировки будет происходить в несколько этапов для разной продукции — с июня 2021-го до декабря 2023 года. «Для большего комфорта отрасли дана отсрочка малым производителям — фермерам. Плата за коды установлена распоряжением правительства и соглашением о государственно-частном партнерстве. Ставка де-факто уже является дифференцированной от нуля до 50 коп., это обсуждение уже завершилось на площадке правительства перед принятием постановления о маркировке молока. Именно поэтому сделан целый ряд исключений из маркировки — в частности, для детского и специализированного питания, продукции менее 30 г и так далее», — сказал Юсупов.



Заместитель генерального директора по торговле «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Владимир Ямщиков сказал «Агроинвестору», что себестоимость производства молока будет расти вне зависимости от формата упаковки, потому что растут производственные затраты. «С введением маркировки товаров перестраивается вся цепочка от производства до продажи продукции. Принимая во внимание необходимость модернизации производства, перестройку и учет логистики, закупку оборудования и многое другое, можно предположить рост себестоимости на уровне 3,5%. Это если мы говорим о предприятии, развитом в технологическом плане, таком как наше. Если же компания не готова к качественной интеграции, то ей потребуются большие инвестиции и, следовательно, последует больший рост себестоимость ее продукции», — считает Ямщиков. Он также отметил, что рост стоимости сырья потянет за собой все остальные этапы, следовательно, можно предположить удорожание на уровне 4-5% «очищенных» от инфляции.



Примерно аналогичную оценку увеличения себестоимости молока из-за маркировки — 4% — дал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Она будет зависеть от категории, где-то больше, где-то меньше, но в среднем порядка 4%», — сказал он «Агроинвестору». Белов отметил, что прошлый год был сложным — и в производстве сырого молока и в переработке выросла себестоимости. «По нашим оценкам, в прошлом году в сыром молоке она увеличилась на 18%. На это повлиял рост стоимости электроэнергии, повышение затрат на минеральные удобрения, на горюче-смазочные материалы, плюс очень серьезно увеличилась стоимость кормов», — отметил он. Что касается готовой молочной продукции, то себестоимость выросла примерно от 5% до 7% в зависимости от категории, добавил Белов. «Поэтому давление с точки зрения себестоимости серьезное, цена на полке в прошлом году по нашей категории в среднем прибавила примерно 4%. Себестоимость росла опережающими темпами по отношению к цене, значит, серьезно снизила доход участников рынка. Поэтому ситуация в отрасли сейчас очень непростая», — заключил он.



11 марта Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину проработать вопрос дополнительной поддержки производителей готовой молочной продукции в связи с введением обязательной маркировки. По оценке замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут молочной отрасли требуется более 8,6 млрд руб., чтобы возместить производителям затраты на покупку оборудования по нанесению и считыванию кодов маркировки.

