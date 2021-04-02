Основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг будет использовать больше российских семян

«Рассвет» расширит посевы сахарной свеклы Pixabay

Хозяйство «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро», ранее холдинг назывался «Кубань») в этом году планирует засеять пропашными агрокультурами около 39 тыс. га, на отдельных полях уже идет тестовый сев сахарной свеклы. Масштабные работы начнутся, когда просохнет почва. Однако, если дожди будут идти еще неделю — как обещают прогнозы — сроки сева придется максимально сжимать, а все полевые работы ускорять, сообщила компания.



Площади под свеклой планируется увеличить на 2 тыс. га до 10 тыс. га. Такая корректировка необходима, чтобы обеспечить сырьем сахарный завод «Свобода», который входит в группу компаний. «Нам важно, чтобы завод был обеспечен сырьем на оптимальные 100-110 дней переработки. Кроме того, за счет проведенной в 2018 году модернизации и роста производительности труда увеличилась мощность предприятия — до 7 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки, — прокомментировал «Агроинвестору» представитель компании. — Также важно учитывать, что завод использует сырье сторонних сельхозпроизводителей — до 20%, и мы хотим снизить зависимость от них».



Кроме того, растениеводы «Рассвета» скорректируют посевы подсолнечника. Всего им займут 7 тыс. га, из которых 37% будут засеяны кондитерскими гибридами — это вдвое больше, чем в прошлом году. Остальную площадь займет масличный подсолнечник. «Мы надеемся выгодно продать кондитерский подсолнечник, который стабильно пользуется спросом», — поясняет представитель холдинга. Площади под кукурузой на силос и зерно, а также под соей останутся почти неизменными.



В этом году компания увеличивает долю использования отечественных семян. При этом впервые будут апробированы в промышленных масштабах семена российской селекции сахарной свеклы и подсолнечника. Так, около 1 тыс. га «Рассвет» засеет семенами сахарной свеклы от «Щелково Агрохим». Если урожай будет хорошим, то в 2022 году компания может засеять семенами этой селекции 3-3,5 тыс. га, говорит директор по растениеводству «Рассвета» Дмитрий Дубовиков.



Раньше компания высевала только импортные семена подсолнечника, в этом году под отечественные — также селекции «Щелково Агрохим» - будет отведено 10% площади. Также 6,4 тыс. га — 100% — будет засеяно гибридами кукурузы на силос и зерно селекции научно-производственного объединения «Семеноводство Кубани», входящего в состав ГК «Прогресс Агро». В предыдущие восемь лет эти семена высевали на 70-80% площадей, а оставшиеся 20-30% полей занимала кукуруза иностранной селекции — для сравнения. Однако гибриды «Ладожские» не уступают по урожайности и влагоотдаче мировым аналогам, отмечает компания. К тому же они достойно показали себя в засушливом прошлом году, дав урожайность в среднем 53-55 ц/га, тогда как многие иностранные гибриды в этой зоне выращивания — менее 47 ц/га, говорится в сообщении холдинга. Сою растениеводы «Рассвета» уже пятый год выращивают только из отечественных семян, созданных компанией «Соко».



За счет увеличения доли отечественных семян компания рассчитывает снизить себестоимость производства, тем более что их тестовые посевы не уступают семенам зарубежного производства, говорит представитель холдинга. Также таким образом «Рассвет» хочет поддержать отечественную селекцию. При этом трудностей с закупкой импортных семян у компании не было — заявки выполнялись еще осенью прошлого года. Все необходимые горюче-смазочные материалы и удобрения также закуплены в оптимальном количестве.



Стоимость ярового сева в компании, по предварительным подсчетам, будет на 20% дороже, чем в прошлом году. Это связано с увеличением цены импортных семян. Средства защиты растений тоже подорожали, поскольку для их производства даже в России используются импортные действующие вещества, говорит представитель холдинга.



В состав ГК «Прогресс Агро» входит около 20 предприятий, занимающихся животноводством, растениеводством и ритейлом. Компанию основал российский промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска, выросший в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, где сейчас расположен головной офис «Прогресс Агро». В апреле 2020 года компания была включена в отраслевой перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

