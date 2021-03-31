Минсельхоз: вмешательство государства в рынок может снизить привлекательность АПК для инвесторов

Правительство поддержит производителей сахара и масла Pixabay

Вмешательство государства в рыночные механизмы может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности российского АПК и темпах развития отрасли, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Он выразил надежду, что в среднесрочной перспективе страна сможет вернуться к стабильным условиям бизнеса, когда в активном государственном регулировании не будет необходимости. Этому должны способствовать стабилизация общемировой ситуации, восстановление объемов производства и традиционных экономических связей, сказал Патрушев.



При этом глава Минсельхоза считает, что принятые решения по госрегулированию цен с учетом дополнительных мер господдержки дали положительный результат. «Квота на экспорт зерна в увязке с экспортными пошлинами уже показали результат — цены чуть-чуть снизились», — отметил он, добавив, что средства, полученные от взимания пошлин, вернут аграриям в виде субсидий на поддержку производства. Патрушев напомнил, что в 2021 году на поддержку мукомолов и хлебопеков выделено 4,7 млрд руб., средства распределены между регионами и сейчас доводятся до получателей. «Сейчас цены на хлеб и муку стабилизировались», — подчеркнул он.



Министр также рассказал о поддержке отраслей производства сахара и подсолнечного масла. «В текущем году предусмотрена поддержка производителям сахара в виде льготных коротких кредитов для закупки сырья. Также принято решение об их поддержке при производстве и реализации продукции в предприятия розничной торговли по фиксированной цене», — рассказал Патрушев. Для стабилизации цен на основные продовольственные товары почти на 15% будет повышена площадь сева сахарной свеклы — она составит более 1 млн га. Также производителям сахара возместят по 5 руб./кг за проданную в розницу по фиксированным ценам продукцию.



Между тем, группа «Русагро», один из лидеров рынков сахара и масложировой продукции, оценила недополученную прибыль от соглашений по фиксации цен на сахар и бутилированное подсолнечное масло в 200 млн руб. в месяц. «Продолжение государственного управления ценами приведет к отрицательным экономическим последствиям», — говорится в сообщении компании.

Что касается подсолнечного масла, то здесь также будут увеличены площади под масличные агрокультуры, что должно поспособствовать росту объемов производства, продолжил Патрушев. При этом производителям бутилированного масла будет оказываться поддержка при производстве и реализации продукции в розницу — субсидии составят 10 руб./л. Патрушев также напомнил, что государство рассматривает системный механизм стабилизации цен — введение экспортной пошлины на семена подсолнечника, а также демпферный механизм на экспорт подсолнечного масла.



30 марта правительство продлило соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на масло установлена на уровне 95 руб./л, розничная цена — 110 руб./л, стоимость сахара установлена на уровне 36 руб./кг и 46 руб./кг соответственно. Срок действия договоренностей истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию продуктов, посчитало правительство.



Союзроссахар не ожидает резких ценовых колебаний на сахар после окончания действия соглашений, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правления союза Андрея Бодина. «Мы считаем, что и после окончания действия соглашений резких ценовых колебаний не произойдет благодаря ожидаемому росту урожая сахарной свеклы в новом сезоне и новым мерам поддержки производителей. Это позволит увеличить производство сахара и сохранит стабильность рынка в долгосрочной перспективе», — цитирует его агентство. По словам Бодина, все члены союза с пониманием относятся к задаче обеспечения потребителей доступной продукцией и готовы участвовать в соглашении о сдерживании цен.



Производители подсолнечного масла, входящие в Масложировой союз, также готовы соблюдать обязательства по стоимости продукции, заявил исполнительный директор союза Михаил Мальцев. «Предприятия отрасли неоднократно подтверждали готовность обеспечить оптовые цены на уровне 95 руб. до конца сезона, и пролонгация соглашения только закрепила наши намерения официально. Все члены Масложирового союза готовы исполнять его обязательства», — приводит его слова ТАСС.

