К 2025 году экспорт продукции АПК должен превысить $35 млрд

План экспорта на этот год — $26 млрд Д. Гришкин

Правительство внесло изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В частности, согласно новому документу, экспорт продукции АПК в 2021 году должен составить $26 млрд, в 2022-м — $28 млрд, в 2023 году — $31 млрд, в 2024 году — $34 млрд, в 2025-м — $35,4 млрд. В прошлом году поставки за рубеж достигли $30,7 млрд.



Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка прогнозирует некоторое сокращение физического объема экспорта в 2021 году, но в стоимостном выражении, вероятно, вывоз вновь вырастет, если с урожаем зерна не будет сюрпризов. По словам руководителя ЦЭП Дарьи Снитко, сейчас бурный рост экспорта можно ожидать лишь в сегменте растительных масел. Она добавляет, что без введения пошлин вывоз мог бы увеличиться до $32-33 млрд, но с учетом пошлин на экспорт масел эти оценки нужно корректировать.



При этом достигнуть плановых показателей экспорта может помочь рост цен на продукцию АПК, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Но есть вероятность того, что этого не случится, особенно если считать правильно — в постоянных ценах. Доллар-то обесценивается, — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». — Ключевой фактор — ограничения в виде экспортных пошлин — может затормозить рост поставок. Причем в этом календарном году мы еще можем «проскочить» по инерции, что может создать у чиновников иллюзию отсутствия значимого вреда от принятых решений. В долгосрочной же перспективе регуляторные меры, при прочих равных, могут, мягко говоря, замедлить наращивание производства и вывоза зерна, масличных и продуктов их переработки».



Корректировка показателей экспорта на 2024 год с $45 млрд (такой план был в 2018-м) до $34 млрд вполне обоснована, потому что $45 млрд — это явно завышенная сумма, которая выходила за пределы экономических возможностей и объемов производства сельскохозяйственной продукции, рассказал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. Нынешний плановый показатель на текущий год в $26 млрд также вызывает большие сомнения из-за регуляторных мер со стороны государства, добавляет он.



Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза Стимулов к расширению поставок на фоне регуляторных мер не будет. Они появятся для сельхозпроизводителей только при условии высокого урожая, когда зерно просто некуда будет девать. Но если в 2021 году достигнуть плановых показателей экспорта будет возможно, поскольку все производственные программы целевого растениеводства уже сформированы, то в 2022-м — для меня это крайне сомнительно. Потому что политика ограничений приведет к тому, что сельхозпроизводители пересмотрят свои планы производства зерновых и масличных, на которые распространяется столь жесткое, на мой взгляд, регулирование. Теоретически, достигнуть экспорта на $34 млрд в 2024 году возможно, но только в том случае, если государство внесет корректировки в политику ограничений.

Подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» ранее сообщал, что в 2020 году Россия поставила на внешние рынки 79 млн т продукции АПК стоимостью $30,7 млрд, что на $5 млрд или на 20% больше показателя 2019-го. Таким образом, вывоз достиг рекордной величины, побив максимум 2018 года. В структуре экспорта за 2020-й лидирует зерно, вывоз которого в натуральном выражении составил 49 млн т, в стоимостном — $10 млрд. На втором месте масложировая продукция — 8,1 млн т стоимостью $5 млрд. Следом идут рыбная продукция — 2,3 млн т на $5,3, мясная — 525 тыс. т на $887 млн, что на 49% выше аналогичного показателя 2019-го.



На шестом месте молочная продукция, отгрузки которой составили $318 млн, по данным «Агроэкспорта». Ранее аналитики неоднократно отмечали, что Россия может нарастить объемы вывоза этой категории. 24 марта гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов сказал, что для развития поставок за рубеж необходимо снизить импортные пошлины при ввозе российской молочной продукции в Китай, а также увеличить инвестиции в модернизацию и строительство мощностей по глубокой переработке молока, введя компенсацию 25% капитальных затрат на такие проекты.

