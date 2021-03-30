Нишевые масличные растут в цене

Масличный лен постепенно перестает быть нишевой агрокультурой Pixabay

По данным агентства «АПК-Информ», с начала марта в большинстве регионов России сохраняется активный рост цен на семена горчицы. Это связано с сокращением предложения, поскольку аграрии сдерживают продажи, со стабильным спросом перерабатывающих компаний и экспортеров, а также аналогичной динамикой на смежных рынках, сообщает агентство. Так, по его информации, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47-48 тыс. руб./т СРТ, на желтую — 47-49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3-5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.



Цены на масличный лен тоже существенно выросли. «В начале этого сезона они находились на уровне около 30 тыс. руб./т, и уже тогда считались очень хорошими для производителей. Сейчас они почти вдвое выше и составляют 55-60 тыс. руб./т с НДС», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко.



По его мнению, есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и вероятного введения пошлины на масло. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Вряд ли у производителей будет интерес к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», — отмечает Петриченко.



Рынок горчицы в нашей стране весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т или 48% от валового сбора, сообщает «ПроЗерно». Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться.



А вот ко льну у сельхозпроизводителей может возрасти интерес. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным», — подчеркивает Петриченко. Лен — преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его поставщиком №1 на мировой рынок. По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна — 79% от валового сбора. По итогам этого сезона, экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т, полагает Петриченко. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», — комментирует эксперт.



К слову, с учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка, отмечает руководитель «ПроЗерна».



А вот Масложировой союз, несмотря на существенный рост цен на нишевые масличные, не ожидает роста площадей под ними, так как спрос на данную продукцию сильно ограничен.

