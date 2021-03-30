разделы

реклама

журналы

USD

76.005 (0,42%)

EUR

89.126 (0,19%)

MOEX

3516.67 (-0,36%)

BRENT

64.36 (-0,86%)

Пшеница

603 (-2,21%)

Сахар

14.92 (-1,78%)

USD

76.005 (0,42%)

EUR

89.126 (0,19%)

MOEX

3516.67 (-0,36%)

BRENT

64.36 (-0,86%)

Пшеница

603 (-2,21%)

Сахар

14.92 (-1,78%)

USD

76.005 (0,42%)

EUR

89.126 (0,19%)

MOEX

3516.67 (-0,36%)

BRENT

64.36 (-0,86%)

Пшеница

603 (-2,21%)

Сахар

14.92 (-1,78%)

USD

76.005 (0,42%)

EUR

89.126 (0,19%)

MOEX

3516.67 (-0,36%)

BRENT

64.36 (-0,86%)

Пшеница

603 (-2,21%)

Сахар

14.92 (-1,78%)

USD

76.005 (0,42%)

EUR

89.126 (0,19%)

MOEX

3516.67 (-0,36%)

BRENT

64.36 (-0,86%)

Пшеница

603 (-2,21%)

Сахар

14.92 (-1,78%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Рынки

Нишевые масличные растут в цене

Их посевы в этом году могут увеличиться

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Масличный лен постепенно перестает быть нишевой агрокультурой
Pixabay
Масличный лен постепенно перестает быть нишевой агрокультурой
Pixabay

По данным агентства «АПК-Информ», с начала марта в большинстве регионов России сохраняется активный рост цен на семена горчицы. Это связано с сокращением предложения, поскольку аграрии сдерживают продажи, со стабильным спросом перерабатывающих компаний и экспортеров, а также аналогичной динамикой на смежных рынках, сообщает агентство. Так, по его информации, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47-48 тыс. руб./т СРТ, на желтую — 47-49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3-5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.

Цены на масличный лен тоже существенно выросли. «В начале этого сезона они находились на уровне около 30 тыс. руб./т, и уже тогда считались очень хорошими для производителей. Сейчас они почти вдвое выше и составляют 55-60 тыс. руб./т с НДС», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко.

По его мнению, есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и вероятного введения пошлины на масло. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Вряд ли у производителей будет интерес к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», — отмечает Петриченко.

Рынок горчицы в нашей стране весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т или 48% от валового сбора, сообщает «ПроЗерно». Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться.

А вот ко льну у сельхозпроизводителей может возрасти интерес. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным», — подчеркивает Петриченко. Лен — преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его поставщиком №1 на мировой рынок. По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна — 79% от валового сбора. По итогам этого сезона, экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т, полагает Петриченко. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», — комментирует эксперт.

К слову, с учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка, отмечает руководитель «ПроЗерна».

А вот Масложировой союз, несмотря на существенный рост цен на нишевые масличные, не ожидает роста площадей под ними, так как спрос на данную продукцию сильно ограничен.

Елена Максимова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №03, март 2021

Журнал

"Агроинвестор" №03, март 2021
Агросектор утратил оптимизм. Как непредсказуемость агрогосполитики может сказаться на развитии сельского хозяйства

«Агроинвестор»

Агросектор утратил оптимизм. Как непредсказуемость агрогосполитики может сказаться на развитии сельского хозяйства
+20% вывоза за год. Итоги аграрного экспорта-2020

«Агроинвестор»

+20% вывоза за год. Итоги аграрного экспорта-2020
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2021
Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции

«Агротехника и технологии»

Почва, которой нет. Истощение почв ставит под угрозу производство сельхозпродукции

реклама