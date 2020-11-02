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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Аналитика

И пчелы сыты, и поля целы. К чему может привести безответственное применение СЗР

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Серьезной проблемой для сельского хозяйства является гибель пчел, которая происходит в том числе из-за отравлений насекомых агрохимикатами. Но эффективное товарное производство агрокультур без применения современных препаратов для защиты от сорняков и вредителей не представляется возможным. Тем не менее способы найти золотую середину — когда применение современных решений в области защиты растений не идет в ущерб пчеловодству — существуют


По данным Федерального научного центра пчеловодства, в 2019 году в 25 регионах России погибло около 80 тыс. пчелосемей, при том что всего в стране насчитывается около 3,1-3,5 млн пчелосемей. В 2020-м случаи отравления этих полезных насекомых агрохимией фиксировались с апреля по сентябрь, рассказывает врио директора центра Анна Брандорф. И хотя проблема продолжает стоять достаточно остро, в этом году случаев гибели пчел было меньше, чем в прошлом. Массовые отравления пчелосемей, которые происходили в 2019 году и активно освещались в СМИ, все же стали уроком для производителей сельхозпродукции, считает она. «Количество оповещений пчеловодов о датах проведения обработок полей увеличилось. Кроме того, пчеловоды и сами стали активнее выяснять, где высевается та или иная агрокультура, которая будет подвергаться обработке, и на это время перевозить пчел на безопасное расстояние от полей», — знает эксперт. 

Елена Максимова 

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