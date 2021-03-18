Россия может увеличить пошлину на экспорт масличных

Пошлина на масличные может увеличиться до 50% Pixabay

Россия с 1 июля может повысить экспортную пошлину на подсолнечник, рапс и сою до 50%, но не менее 320 евро за тонну. В таком же размере может быть установлена пошлина и на масличный лен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке. С 1 февраля по 30 июня 2021 года в России действует экспортная пошлина на подсолнечник, рапс и сою в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. «Этот вопрос выносится на заседание рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию и ответным мерам во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле России, которое состоится в четверг», — пишет агентство. Также на заседании планируется обсудить вопрос о введении демпферного механизма при экспорте подсолнечного масла. «Его детали пока обсуждаются. В целом он может быть похож на зерновой демпфер», — отметил источник «Интерфакса».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что смысла в повышении пошлины нет. «Потому что при текущей высокой пошлине рынок наглухо закрыт от экспорта. Продавать на экспорт масличные при таких ценах на масло нет резона, даже если они снизятся в полтора раза, учитывая текущую пошлину. Дополнительное закручивание гаек совершенно бессмысленно», — прокомментировал эксперт. Исполнительный директор Масложирового союза Михаила Мальцев сказал «Агроинвестору», что союз будет настаивать на продлении пошлины на подсолнечник, рапс и сою. «Есть высокая вероятность, что это случится, и на рынке это отразится позитивно», — отметил он.



Петриченко добавил, что Россия сейчас является главным поставщиком масличного льна на мировой рынок, следом идут Казахстан и Канада. «За последние пять лет мы буквально вырвались в лидеры. И если государство сейчас введет пошлину на масличный лен — это очень негативный шаг. У нас нет переработки масличного льна и особой надобности в этом тоже нет. Есть всего один бенефициар на этом рынке, которому выгодно введение пошлины. Получается, что из-за одного игрока вводится мера, которая помешает остальным», — считает Петриченко.



Он отметил, что до 2016 года главным производителем масличного льна была Канада, в 2016 году Россия опередила ее с урожаем в 665 тыс. т, Канада собрала 591 тыс. т, Казахстан — 562 тыс. т. «С тех пор Канада переместилась на третье место в мире по производству льна, а Россия борется с Казахстаном за лидерство на этом рынке. В 2020 году мы произвели рекордные 788 тыс. т масличного льна против 651 тыс. т в 2019 году. Экспорт в сезоне-2019/20 составил 512 тыс. т, я надеюсь, что в текущем сезоне мы вывезем 600-650 тыс. т льна», — привел данные эксперт.



Между тем, из-за введения пошлины на экспорт сои группа «Русагро» передумала продавать комбинат «Приморская соя» и планирует перезапустить завод в 2021 году, сообщила компания в своем отчете за 2020 год. Гендиректор «Русагро» Максим Басов уточнил «Коммерсанту», что запуск «Приморской сои» планируется в апреле. Ожидаемая мощность переработки завода составляет 60 тыс. т. Максимальная загрузка — 180 тыс. т, комбинат сможет ежегодно выпускать 30 тыс. т масла и 140 тыс. т шрота, уточнило издание.



Работа «Приморской сои» была приостановлена более года назад из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. При этом «Русагро» пыталась продать предприятие, но не смогла это сделать из-за конфликта с миноритарием Раисой Логиновой, которая контролирует 25% предприятия.



Решение «Русагро» вполне логично, считает Мальцев. С учетом географической близости предприятия к ключевым азиатским рынкам проблем со сбытом быть не должно, сказал он «Коммерсанту». «Русагро» сможет поставлять соевое масло в Китай, если государство не введет экспортную пошлину и на эту продукцию, а шрот — в центр России, получая субсидии на перевозки, прокомментировал изданию гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.



Решение «Русагро» - внутренние дела компании, отмечает Петриченко. «Дело в том, что чем больше государством закручиваются гайки, тем более привлекательна внутренняя переработка. Если снимаются ограничения на вывоз сырья, то наоборот — стоит закрывать переработку, — рассуждает эксперт. — Чем дешевле сырье, тем лучше его перерабатывать, особенно учитывая высокие цены на шрот». Он отметил, что сейчас «Русагро» развивает в Приморье свой животноводческий комплекс, куда компания, возможно, будет поставлять шрот. «Китай не является покупателем соевого шрота, потому что там высокие пошлины, он покупает сою. Когда внешнего спроса нет, нужно создать внутренний», — сказал Петриченко.

