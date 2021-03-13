Посевная снова подорожает

По сравнению с прошлым годом выросли цены на все средства производства HORSCH Maschinen GmbH

Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, в ближайшее время регионы Юга начнут массовый сев, рассказал на заседании правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Общая посевная площадь под урожай 2021 года должна составить 80,5 млн га, прогнозирует ведомство. Аграрии на 100% обеспечены семенами зерновых агрокультур, трудностей с закупкой ГСМ нет, потребность в минеральных удобрениях также будет полностью обеспечена, доложил министр. При этом он отметил, что стоимость дизельного топлива по сравнению с прошлым годом немного снизилась, однако на 10% выросли цены на 92-й бензин, также ощутимо подорожали удобрения. «Агроинвестор» спросил участников рынка, насколько они готовы к яровому севу, и как он может подорожать.



Директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Савва Шевель говорит, что компания готова к посевной кампании, все необходимые средства производства были закуплены еще в прошлом году. «Сложностей с приобретением всего необходимого не было, но есть серьезное повышение отпускных цен на минеральные удобрения — аммофос, карбамид — которое началось в конце зимы, цены на них выросли более чем в полтора раза, — сравнивает он. — Средства защиты растений и семена в среднем подорожали примерно на 10-15%».



Агрохолдинг «Зерно Жизни» (СИНКО, Самарская область) к проведению посевной готов на 98%, осталось завезти в хозяйства остатки необходимых удобрений и семян подсолнечника, говорил в первой декаде марта директор компании Андрей Зорин. «Все контракты на поставки сельхозтехники, ГСМ, семян, средств защиты растений и аммиачной селитры были заключены в прошлом году. Почти всеми семенами, за исключением гибридов подсолнечника и кукурузы, мы, имея собственный семенной завод, обеспечиваем себя сами, — комментирует он. — Особых сложностей с приобретением средств производства не было, за исключением одной: неожиданно по каким-то причинам в стране возник дефицит сложных удобрений (аммофоса, азофоски), и, несмотря на то что большую их часть удалось купить, остатки "выцарапываем" сейчас, буквально, по тоннам».



Зорин также отметил, что «все дорожает», но самый впечатляющий рост демонстрируют цены на азотные удобрения, которые выросли на 20-25%. «Почти так же ведут себя импортные гибриды подсолнечника. В среднем оцениваем удорожание посевной этого года относительно прошлогодней примерно на 10%», — добавляет он.



Гендиректор агропредприятия «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин тоже говорит, что в целом посевная подорожает примерно на 10%.



«Все необходимое — семена, удобрения, СЗР — мы на 60% закупили в прошлом году и 40% докупали уже после нового года. Были определенные сложности с поиском семян кукурузы хорошего качества, — рассказывает он. — По сравнению с прошлым годом особенно выросли в цене семена, тогда как удобрения и СЗР подорожали не так существенно».



Гендиректор НПО «Нива» (Краснодарский край) Иван Молчанов затруднился с ходу оценить подорожает посевная или нет. «Однозначно можно лишь утверждать, что снижения цен не было точно. Мы закупили все средства производства еще осенью. Каких-либо проблем с закупкой не было — все было доступно в нужном количестве», — говорит он.



«Все необходимое для производства нового урожая мы закупали по мере необходимости. Удобрения приобретали осенью, так как они были необходимы для предварительной подготовки почвы, семена покупаем сейчас», — рассказывает владелец компании «Делос» Владимир Гусев, отмечая, что подорожали абсолютно все средства производства — техника, ГСМ, СЗР, удобрения. На зарубежную продукцию цены выросли пропорционально повышению курса валют. «Особенно сильно увеличилась стоимость СЗР и удобрений. Например, аммиачная селитра подорожала на 30% по сравнению с весной 2020-го», — сравнивает он.



Руководитель сельхозпредприятия в Тульской области, попросивший об анонимности, говорит, что цены на средства производства — ГСМ, запчасти, СЗР, удобрения — растут невероятно быстро, тогда как продукция компании не дорожает. «Проблема в том, что государство не контролирует цены на запчасти, ГСМ, агрохимию. Причем объективных причин для удорожания всего перечисленного я не вижу», — отмечает он. Семена предприятие производит самостоятельно и обеспечивает свои потребности, СЗР под новый урожай будут закупаться по минимуму, так как их стоимость увеличилась очень сильно. «Сельхозпроизводители сейчас находятся в очень жестких условиях: выручки, которую мы получаем с реализации нашей продукции, хватает только чтобы выживать», — сетует руководитель.

