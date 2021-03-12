В Крыму и на Кубани началась посевная кампания

Общая посевная площадь в этом году увеличится до 80,5 млн гектаров «ГК Агро-Белогорье»

В Краснодарском крае почти на месяц позже обычного стартовала весенняя посевная кампания, сообщила пресс-служба администрации региона. Закончить работы планируется в оптимальные сроки — до 1 мая. Как и в прошлом году, аграриям края предстоит засеять около 1,8 млн га, в том числе почти 740 тыс. га займут зерновые и зернобобовые агрокультуры. Более чем на 70 тыс. га увеличатся посевы сахарной свеклы, гороха и сои. «На сегодняшний день хозяйства обеспечены всем необходимым, в том числе удобрениями, семенами, современной техникой», — отметил глава региона Вениамин Кондратьев.



Также сев начался в Крыму, аграрии заняли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми 2,4 тыс. га из запланированных 84 тыс. га, сообщил Минсельхоз региона. Заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин уточнил, что на сегодняшний день начат сев ярового ячменя, овса, зернобобовых агрокультур, кориандра и горчицы. Озимыми было засеяно 540 тыс. га, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 87% всходов, сказал он. В прошлом году весенняя посевная в республике началась раньше, чем в других регионах — 12 февраля. В 2021-м яровой сев в Крыму и в Краснодарском крае начался позже из-за погодных условий: в феврале там сильно похолодало и выпал снег.



В этом году первыми в стране в середине февраля благодаря кратковременному повышению температуры яровые начали сеять аграрии Ставропольского края, правда, массовый сев там пока не начался. В регионе предстоит засеять более 900 тыс. га. При этом Минсельхоз Ставрополья отмечает, что к 5 марта из более чем 2 млн га озимых взошло около 90% против 99% годом ранее, в том числе в плохом состоянии было 43,8%, или почти 802 тыс. га.



Между тем глава федерального агроведомства Дмитрий Патрушев на заседании правительства сказал, что массовый старт весенних полевых работ на юге России ожидается буквально на днях, что соответствует средним многолетним значениям. Он напомнил, что озимыми зерновыми под урожай 2021 года было засеяно 19,4 млн га, сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии находится примерно 80% площадей. «Это несколько ниже уровня прошлого года. Определенным образом сказался недостаток осадков осенью прошлого года, — прокомментировал Патрушев (цитата по стенограмме заседания). — Но мы отмечаем постепенное улучшение ситуации. Более точный прогноз можно будет сделать после схода снега и начала активной вегетации».



Общая посевная площадь в этом году увеличится на 600 тыс. га до 80,5 млн га, прогнозирует Минсельхоз. «Подготовка к весенним полевым работам проходит штатно, все возникающие вопросы отрабатываем с каждым регионом в индивидуальном порядке. В целом в текущем году при благоприятных погодных условиях рассчитываем на достойный урожай», — сказал Патрушев.

