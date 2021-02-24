Риски для озимых и отложенный сев: как погода влияет на агросектор

В конце ноября доля озимых в плохом состоянии достигала 22% Pixabay

В этом году озимые могут погибнуть на площади около 3 млн га, или в пределах 13-14% от площади их сева. Такой прогноз в ходе форума «Зерно России — 2021» озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, пишет «Независимая газета». По словам эксперта, в хорошем и отличном состоянии находятся только 50% посевов озимых. «Уникальная ситуация с озимыми <…>, сев рекордный — по уточненным данным, 19,3 млн га. Но входили в зиму в очень плохом состоянии из-за засухи в первую очередь: не взошли или очень сильно изрежены более 22% посевов», — напомнил Петриченко.



На данный момент плохой снежный покров наблюдается на севере ЮФО и на юге Черноземья, учитывая предстоящие заморозки гибель посевов продолжится, при этом на Юге и Северном Кавказе есть вероятность восстановления растений после потепления, сказал Петриченко.



Также в ходе форума он допустил, что посевы яровых зерновых под урожай этого года могут сократиться на 4%, что станет реакцией аграриев на ограничение экспорта. Пока о старте весенней посевной кампании сообщил только Ставропольский край — там в периоды февральской оттепели засеяли 2,2 тыс. га ранних яровых (данные регионального агроведомства на 20 февраля). Крым и Краснодарский край, обычно также начинающие посевную во второй половине февраля, пока не начали работу из-за погодных условий.



«В этом году в нашем регионе выпало очень много снега, такого обширного снежного покрова у нас на полях не было уже три года. Для нас большое количество снега — это положительный фактор: во-первых, почва питается влагой, во-вторых, посевы защищены от холода, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. — Яровой сев в этом году мы начнем позже обычного: два предыдущих сезона мы начинали посевную 23 февраля, в этом году сроки сдвинутся до середины марта. Однако никаких потерь более поздний сев не принесет — в принципе, это нормальные для нас сроки. Все удобрения, СЗР и семена к посевной у нас готовы». Состояние озимой пшеницы и ячменя у «Прогресса» хорошее, а вот посевы рапса вызывают беспокойство: из-за отсутствия осадков осенью он взошел очень поздно, но Неженец надеется, что весной ситуация выправится.



В хозяйствах холдинга «АгроГард» к 20 февраля снега на полях было достаточно: на Кубани — от 5 см, в Центре — до 40 см. «Будем ли мы сдвигать яровой сев — говорить рано. Думаю, что по Краснодарскому краю будет задержка подкормки, — комментирует гендиректор компании Павел Царев. — Состояние озимых в наших хозяйствах мы оцениваем как удовлетворительное».



Из-за погодных условий возможен более поздний старт полевых работ и в других регионах, кроме того, сильные морозы и резкие перепады температур могут негативно повлиять на озимые. «Снежный покров в нашем регионе достаточный, но сейчас в Нижегородской области сильные морозы — от -27 до -33 градусов ночью и -23 днем. Насколько этот фактор отразится на состоянии озимых, пока непонятно, — говорит коммерческий директор агрохолдинга «Нива-Михеев и К» Леонид Мудров. — Также мы пока не понимаем, будет ли весна ранней или нет. Согласно прогнозам, уже на этой неделе ожидается потепление, температура поднимется выше нуля, а потом снова опустится до минусовых значений».



Севооборот у предприятия в целом стабилен: до 16-17% площадей занимает рапс, компания сеет много кормовых агрокультур — как однолетних, так и многолетних, а также яровые зерновые и зернобобовые. «В этом году аграрии, которые еще не закупили семена, могут столкнуться с дефицитом. Мы, как предприятие, занимающееся производством элитных семян, чувствуем это на себе, — обращает внимание Мудров. — Если в прошлом году мы продавали районированную по нашему региону элитную пшеницу по 22 руб./кг, и спроса на нее почти не было, то сейчас продаем ее по 25 руб./кг и снижать цену не собираемся, так как лишних объемов уже почти не осталось».



Из-за полного отсутствия дождей летом и осенью прошлого года в хозяйствах «Агротех Гаранта» (Воронежская и Белгородская области) не взошли 50% озимых, а взошедшие растения находятся в стадии проростков или шильца. «Вопрос формирования урожая 2021 года нужно рассматривать сквозь призму запасов продуктивной влаги в почве, так как именно этот фактор на сегодняшний день является лимитирующим в наших регионах, — прокомментировал «Агроинвестору» президент холдинга Сергей Оробинский. — Снег, выпавший в декабре-январе, растаял, но вода не впиталась в промерзшую почву, и сейчас посевы озимых плотно укрыты толстым слоем льда (2-3 см), что создает риски для их гибели. Но если случится чудо, и озимые сохранятся, то для получения среднестатистического урожая нам нужна продолжительная холодная и влажная весна».



В Тульской области сейчас достаточно низкие температуры, однако снега довольно много. Хороший снежный покров, во-первых, защищает посевы озимых, во-вторых, можно надеяться на хороший запас влаги в почве во время ярового сева, говорит председатель совета директоров «Раздолье Агро» Алексей Иванов. «Дальнейшие виды на урожай будут зависеть от весенней погоды — если весна будет затяжной, то снег будет таять постепенно, влага успеет впитаться в почву. Для нас это идеальный сценарий», — отмечает он. Сроки ярового сева в регионе, скорее всего, сдвинутся на 10-15 дней позже по сравнению с предыдущими годами. «В любом случае, в этом году мы сократим яровой клин зерновых в два раза от запланированных ранее объемов из-за введения экспортных пошлин. Полагаю, что так поступим не только мы», — добавляет Иванов.

