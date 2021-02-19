«СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы

Состояние озимых улучшилось благодаря осадкам Д. Абрамов

Аналитический центр «СовЭкон» понизил свой прогноз урожая пшеницы в этом году с 77,7 млн т до 76,2 млн т, сообщает Reuters. В том числе оценка валового сбора озимой пшеницы уменьшена на 0,4 млн т до 53,6 млн т из-за погодных условий, яровой — на 1 млн т до 22,6 млн т: «СовЭкон» ожидает сокращения ее посевов на фоне введения плавающей экспортной пошлины на зерно. Прогноз урожая яровых зерновых может быть еще снижен в дальнейшем, так как многие фермеры пока не окончательно сформировали свои планы на посевную 2021 года, отмечается в сообщении. Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), наоборот, повысил свой прогноз урожая пшеницы с 77 млн т до 78 млн т благодаря улучшению погодных условий.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что текущая оценка урожая пшеницы в 2021 году составляет 77-81 млн т при благоприятных погодных условиях. «Значительная часть плохих посевов на Юге и в Центре восстановилась и еще восстановится благодаря выпавшим осадкам, в основном снега», — сказал эксперт.



Ранее Павенский оценивал валовой сбор зерна в целом на уровне 122-126 млн т, включая 74-78 млн т пшеницы с учетом крайне плохого состояния озимых в ряде регионов Юга и Центра в конце года. Он отмечал, что максимальные значения возможны в том случае, если их состояние существенного улучшится весной при условии достаточных осадков в оставшийся период. «А также если посевы не погибнут на значительной площади из-за сильных морозов и отсутствия снега на полях», — уточнял Павенский.



В конце января вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что урожай зерновых в России в этом году может составить 131 млн т против 133 млн т в 2020-м. Директор «СовЭкона» Андрей Сизов отмечал, что это слишком оптимистичные прогнозы. Причиной возможного снижения урожая он, в частности, назвал крайне неблагоприятные погодные условия этой осенью.

